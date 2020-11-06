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Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной "План действий по Донбассу" для Трехсторонней контактной группы является реалистичным, в нем прописаны конкретные шаги и даты.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы не верили (в реальность его выполнения. – Ред.), мы бы этого не делали. Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью", - сказал он.

Читайте также: Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"

Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.

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Топ комментарии
+36
Звісно, що з відповідальністю. КРИМІНАЛЬНОЮ!
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06.11.2020 17:19
+24
Сделать из ДНР серую зону, управляемую из Кремля до 2050-го года (а там, как дело пойдет) и финансируемую Украиной за счет других регионов?

Да легко!!!
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06.11.2020 17:23
+23
И главное - полностью повторяет требования террористов ДНР/ЛНР и Роиси.

Украинских интересов в этом планет нет совсем.
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06.11.2020 17:22
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Звісно, що з відповідальністю. КРИМІНАЛЬНОЮ!
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06.11.2020 17:19 Ответить
Перед ****** салютует , отрабатывает задаток полученный в Омане
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06.11.2020 17:34 Ответить
А мав би починати потроху бздіти перед Байденом...
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06.11.2020 17:54 Ответить
А можливо і бздить, тільки коли нікого поряд немає. Воно ж у нас типо горде...
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06.11.2020 18:12 Ответить
Тому він так і спішить, бо інавгурація Байдена 20 січння. У бздуна всього два місяці в запасі.
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06.11.2020 18:45 Ответить
осталось убедить кацапов его подписать.

А они прям рвутся .. хоть привязывай
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06.11.2020 17:20 Ответить
Сделать из ДНР серую зону, управляемую из Кремля до 2050-го года (а там, как дело пойдет) и финансируемую Украиной за счет других регионов?

Да легко!!!
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06.11.2020 17:23 Ответить
У кремлёвского окурка нашли Паркинсона,он ищет себе пути отхода.Ясен пень ,он хочет,так как он хочет,но кто ж ему даст.
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06.11.2020 17:24 Ответить
Журналисты сняли странное поведение Путина, который бессмысленно перекладывал бумаги. Комментаторы предположили, что у хозяина Кремля признаки деменции (старческого слабоумия).
https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1321777237264375808?ref_src=twsrc%5Etfw
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06.11.2020 18:47 Ответить
Иуда сгинь !
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06.11.2020 17:24 Ответить
шмаркля - *ондурас.. и это его определение: понятное, детальное и с ответственностью
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06.11.2020 17:21 Ответить
И главное - полностью повторяет требования террористов ДНР/ЛНР и Роиси.

Украинских интересов в этом планет нет совсем.
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06.11.2020 17:22 Ответить
Это еще план А...или уже план Б...???😃
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06.11.2020 17:22 Ответить
Это план Ай...кос
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06.11.2020 17:34 Ответить
Чи Ой...кокс???
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06.11.2020 17:55 Ответить
так коли звільнять Донбас ,бо я щось так і не зрозумів.
А що там з Кримом?
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06.11.2020 17:23 Ответить
-Хароший у вас план, товарищ Жуков!©
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06.11.2020 17:24 Ответить
ДНР и ЛНР хотят изучать украинский язык,а в центре Донецка снесут памятник чЛенину и поставят памятник Степану Бандере.Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 5178 Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 231знаменитое сооветское дерьмо в Донецке
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06.11.2020 17:24 Ответить
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"Мінському договору альтернативи нема".П.О.Порошенко.
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06.11.2020 17:24 Ответить
этот план не будет выполнен - это такая себе отмазка для европы, что Украина таки за мир

не будет он выполнен потому, что не учитывает причину войны, а именно желание рашки контролировать Украину
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06.11.2020 17:25 Ответить
А що, БАЙДЕН вже набрав 270 голосів? Начебто нещодавно було 264/214. Але нехай скоріше буде 270, вже настобридли ці кловани!
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06.11.2020 18:22 Ответить
По результатам на 9 утра в пятицу, Байден вышел в лидеры в штатах Джорджия и Пенсильвания, и таким образом получил 289 голосов избирателей (для победы нужно 270). И скорее всего также выйграет в Неваде и Аризоне, набрав 306 голосов.
Конечно, результаты пока не окончательные, и несомненно Трамп потребует пересчет голосов, и завалит суды заявлениями с попытками изменить результаты. Однако, даже если резуьтат изменится в одном из этих штатов, Байден все равно побеждает. Скорее всего Трамп будет вынужден признать поражение. За всю историю США, всего четыре раза удавалось победить действующего президента после первых 4 лет. Байдену удалось это сделать в пятый раз. Ну и впервые в истории США вице-президентом стала женщина.
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06.11.2020 19:20 Ответить
Поки Трамп виступав на мітингах, дєрьмократи тихцем заповнювали липові бюлетені, якими закидали урни в ключових штатах, як тільки виявилося, що Трамп перемагає. Не на того натрапили, суки. Китайському шпигунові чжоу байдену та проститутці харіс доведеться невдовзі сушити сухарі. Їм не вдасться перетворити Америку на комуністичний рай. Новий анєкдот з приводу голосування поштою в США: Тук-тук, це я, поштальйон Пєчкін, приніс голоси для вашого байдена!
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06.11.2020 19:47 Ответить
Кому не лень. Читать много, но "Люди читающие книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
Как происходит голосование по почте?
Стоит заметить что в США голосование по почте происходит с 19 века, и за это время они систему отточили. За все это время каких-либо масштабных нарушений так и не обнаружили.
1. Итак, для начала, в США в каждом штате существует база данных избирателей. Эта база данных доступна для любого желающего.
Вот например во Флориде:
https://dos.myflorida.com/elections/data-statistics/voter-registration-s...
В базе данных есть имена и адреса всех избирателей, и также есть отметки, голосовали ли они на выборах (за кого голосовали не записано). Что можно сделать с этой базой данных? Можно туда добавить лишних (фиктивных людей). Однако это нельзя сделать в крупных масштабах. При регистрации нужно давать номер документов, и они сверяют что человек реальный и гражданин США. База данных открытая, любой человек может взять и проверить что там в базе и убедиться что они реальные люди. К тому же, избиратели разделены на округи, и очень сложно добавить кучу избирателей в одном округе, так как это просто превысит население в нем. Поэтому, в базе данных конечно есть ошибки и неточности, но мне очень сложно представить как туда добавить 100 тысяч лишних людей и при этом остаться незамеченным.
2. Затем, само голосование по почте привязано к этой базе избирателей. Для каждого избирателя печатают персональный избирательный бюллетень. Его посылают по почте этому избирателю. Допустим кто-то его перехватил, заполнил и отправил обратно. Тут пара механизмов защиты. Во-первых нужна подпись избирателя на конверте, и они ее сверяют с эталоном, и отказывают в голосовании тем у кого подпись не совпадает. Ну допустим вы подделали подписи 100 тысяч человек и проголосовали за них. Но на сайте избирательной комиссии, эти 100 тысяч человек могут увидеть что им был послан бюллетень, и кто-то за них его проголосовал. Поэтому какое-либо массовое голосование за других людей быстро будет очевидным.
3. Допустим кто-то решил выкупить 100 тысяч бюллетеней у людей. Вы как это представляете что 100 тысяч человек продадут бюллетени, и при этом среди них ни найдется ни одного кто откажется и позвонит в полицию или СМИ? Можно тайно скупить несколько бюллетеней, но они не повлияют на исход, а если пытаться сделать это масштабно, то тайным это не сохранить.
4. Допустим какие-то нехорошие люди просто возьмут и поменяют какие-то цифры в базе данных результатов голосования. Это уже не имеет отношение к голосованию по почте, так как изменить можно и голоса людей которые пришли голосовать лично. Это трудно сделать в крупных масштабах потому что, во-первых остаются бумажные бюллетени, и всегда можно сверить электронные результаты с бумажками. Затем, каждое графство разделено на десятки или сотни избирательных участков с небольшим количеством избирателей в каждом участке, и чтобы изменить результат, нельзя просто приписать голоса к одному участку, это станет очевидным что там результаты очень отличаются от предидущих. Надо будет немного изменять результат во множестве участков.
Но в каждом участке работают люди из разных партий, и в центральной комиссии тоже работают люди из разных партий. Такой вид мухлежа требует сговора центральной избирательной комиссии, с местными избирательными комиссиями. В условиях когда местные комиссии полностью независимы от центральной, и состоят из представителей разных партий, я плохо представляю как можно осуществить такой масштабый сговор.
Итак, как можно смухлевать по почте? Не просто подать один голос за кого-то, а целенаправленно подать тысячи голосов за одного кандидата? Как вы это сделаете?
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06.11.2020 20:42 Ответить
Спасибо за информацию, только зачем вы так подробно это все пишете. Неужели вы думаете что это ответ на пост "Владимира Голобородько (Sorry Горбатько)", которому лиш бы пукнуть за Трампа.
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06.11.2020 22:02 Ответить
зеЛЕная мразь за все будет отвечать. очень скоро Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 5713
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06.11.2020 17:27 Ответить
Надо ставить вопрос ребром.Кубань и запоребрик вдоль Черниговской,Сумской,Харьковской и Луганской областей -наши!Возражений не потерпим,если что,ПС и Азов натравим.
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06.11.2020 17:27 Ответить
Скажите, а в этом плане, так сказать, есть ваше выступление с роялем? Или вы сыграете на балалайке?
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06.11.2020 17:28 Ответить
при чем...тем же... )))
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06.11.2020 17:40 Ответить
😁
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06.11.2020 17:43 Ответить
Зеленский: "План действий по Донбассу"-бизнес по- понятиям. Ответственность за этот оффшор ляжет на плечи украинцев
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06.11.2020 17:28 Ответить
"План действий по Донбассу" понятный
Вся суть в заголовке... Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 2510
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06.11.2020 17:31 Ответить
Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 4908
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06.11.2020 17:33 Ответить
Все хорошо. Но Томас для ПЦУ - немного слишком. Томос еще куда ни шло, но Томас!
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06.11.2020 17:36 Ответить
Кто этот Томас?
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06.11.2020 18:12 Ответить
Наверное, Сойер.
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06.11.2020 19:42 Ответить
...очередная словесная эякуляция... Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 3625
Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 7258
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06.11.2020 17:33 Ответить
Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю - Цензор.НЕТ 2707
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06.11.2020 18:34 Ответить
планы на 20 советских пятилеток сталина.пупок не надорвется?
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06.11.2020 17:34 Ответить
У нас есть план. Но он настолько секретный, что я сам его не знаю. Но план хорош.
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06.11.2020 17:34 Ответить
Нажмите на синие "пять основных пунктов", чтобы узнать о них.
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06.11.2020 18:17 Ответить
Жми, не жми, но эти пять пунктов расставлены не в том последовательности, в которой они записаны в минских договоренностях. А именно последовательность минских соглашений московия требует соблюдать. Читайте минские соглашения.
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06.11.2020 19:45 Ответить
.
Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью - Цензор.НЕТ 716
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06.11.2020 17:34 Ответить
Зеленский и его банда постоянно плодит туфту и хочет заставить нас в нее поверить. Но поверить в эту чепуху могут только полные идиоты, которыми и считает Зеленский наш народ.
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06.11.2020 17:36 Ответить
лично я куплю бизнес где нибудь поближе к чехии,польше или словакии.донбасс россия наполовину разрушила на металолом и все увезла.толку никакого
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06.11.2020 17:38 Ответить
Ера популістів підходить до кінця, зе приготуватися.
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06.11.2020 17:39 Ответить
Ключеве слово план. Це єдине у чому воно знається
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06.11.2020 17:42 Ответить
Ну прямо герой гоголевский из "Записок сумасшедшего" Зеленский. Только и осталось кричать: "где санитары? Вяжите его!" Эта шпана хоть понимает смысл слова план? К весне нужно ждать очередной Майдан, если военные не уберут это чудо до весны.
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06.11.2020 17:43 Ответить
План да, план да.
Он хоть подпрыгивал при этом?
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06.11.2020 17:46 Ответить
План говорит хороший, но кокс сильнее и интересней
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06.11.2020 18:22 Ответить
Что Зеленский разговорился! Ему что место в камеди клаб пообещали?
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06.11.2020 17:46 Ответить
Йлоп зелений- ось хто він.
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06.11.2020 17:47 Ответить
зе , забери кравчука , їдь на Донбас і лишайтесь там . І щоб про вас більше не було чути .
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06.11.2020 17:52 Ответить
Не лез бы Зеля поперед батька в пекло, сейчас с новым Президентом США совсем другие расклады получатся.
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06.11.2020 17:57 Ответить
Тому і спішить, бо знає падлюка що ті "совсем другие расклады" не позволять йому злити Україну путіну.
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06.11.2020 19:02 Ответить
А з самим планом можна ознайомитись? Бо може статись, що нас можуть ожонити без нашого відома. Не кожен Зєлін план нам підійде
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06.11.2020 17:58 Ответить
Синими словами "пять основных пунктах". Жмите и узнаете о них.
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06.11.2020 18:18 Ответить
Там про вибори нічого не сказано. Мені не потрібні вибори в Лугандоні.
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06.11.2020 18:40 Ответить
Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю - Цензор.НЕТ 2884
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06.11.2020 17:59 Ответить
А з "тією стороною" погодили той план, щоб потім не прийшлося вибачатися перед різними "піхотинцями"?
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06.11.2020 18:22 Ответить
З цієї заяви і випливає відповідь звідки стирчать вуха по розпуску КС. Клоун хоче новий склад суддів, які будуть йому підконтрольні, щоб КС не скасував його "план действий" як неконституційний.
Трьохстороння контактна група - це збіговисько різних експертів і радників, те що вони там щось підписують і домовляються не має ніякої легітимної сили. Тільки нормандський формат на рівні голів держав. Якщо на саміті лідерів країн учасників нормандського формату прийнято рішення і воно підписано головами усіх держав, аж тоді воно набирає законної сили.
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06.11.2020 18:59 Ответить
Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю - Цензор.НЕТ 5380
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06.11.2020 19:10 Ответить
Если ***** действительно уйдет в следующем году( как пишут западные СМИ), то с Порохом мы бы имели огромный шанс восстановить статус кво, а клоун все героически просрет--к гадалке не ходи!
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06.11.2020 19:12 Ответить
Куди б оце непорозуміння не вилізло, гаплик повний, за що б не взялося, провалля нижче рівня 3.14диця...
То що ж воно упороте таке???!
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06.11.2020 19:13 Ответить


Йозеф Кнехт@jozefkneht1





Все, Зеленський банкрут.
Він навіть не зміг протягнути через монобільшість своїх суддів.
Клоун біля розбитого корита.
Далі потрібно формувати коаліцію.



Сергій Прач@sergey_prach

Коля-котлета знову гроші притирив, які повинен роздати за голосування. Вони йому виявилися нужніші.
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06.11.2020 19:22 Ответить
Хто тут балобонить за відповідальність???
Ти хоч за одну невиконану обіцянку свою відповів???
А стосовно - «якщо порушу закон, то піду сам»???
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06.11.2020 19:29 Ответить
зелёный *****
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06.11.2020 19:58 Ответить
напомнило:
Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю - Цензор.НЕТ 1043
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06.11.2020 20:07 Ответить
Я.я вальдемар !!! Очень панятный !!!
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06.11.2020 20:23 Ответить
Бубочка понял, что там написано - значит это хорошо.
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06.11.2020 21:26 Ответить
сказал, как хером по роялю...твердо и ответственно...
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06.11.2020 22:42 Ответить
что с этим даунбасом и лугандонией возятся... ясно одно - создание зоны - выход.. зоны на 40 лет... закрытой, как лепрозорий... ну, а крым - там этих проколотых изделий номер 2 тоже на 50 лет изолировать и пусть выживают... а то кричат - надо бороться за души... а ружны они мне их души, нужны ли украинцам презервуары, которые на протяжении 6 лет даже восстание не могли поднять против оккупантов?
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07.11.2020 04:49 Ответить
 
 