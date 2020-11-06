Зеленский: "План действий по Донбассу" понятный, детальный и с ответственностью
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный украинской стороной "План действий по Донбассу" для Трехсторонней контактной группы является реалистичным, в нем прописаны конкретные шаги и даты.
Об этом он заявил на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы не верили (в реальность его выполнения. – Ред.), мы бы этого не делали. Представлен план действий, мы его также передали ОБСЕ. Как я и говорил, мы идем в направлении Минского формата, но должен быть выписан детальный план действий. Большая группа наша работала. Этот план действий понятный, детальный, с шагами и датами, и с ответственностью", - сказал он.
Ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
Пожалуйста, подождите...
А они прям рвутся .. хоть привязывай
Да легко!!!
https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1321777237264375808?ref_src=twsrc%5Etfw
Украинских интересов в этом планет нет совсем.
А що там з Кримом?
не будет он выполнен потому, что не учитывает причину войны, а именно желание рашки контролировать Украину
Конечно, результаты пока не окончательные, и несомненно Трамп потребует пересчет голосов, и завалит суды заявлениями с попытками изменить результаты. Однако, даже если резуьтат изменится в одном из этих штатов, Байден все равно побеждает. Скорее всего Трамп будет вынужден признать поражение. За всю историю США, всего четыре раза удавалось победить действующего президента после первых 4 лет. Байдену удалось это сделать в пятый раз. Ну и впервые в истории США вице-президентом стала женщина.
Как происходит голосование по почте?
Стоит заметить что в США голосование по почте происходит с 19 века, и за это время они систему отточили. За все это время каких-либо масштабных нарушений так и не обнаружили.
1. Итак, для начала, в США в каждом штате существует база данных избирателей. Эта база данных доступна для любого желающего.
Вот например во Флориде:
https://dos.myflorida.com/elections/data-statistics/voter-registration-s...
В базе данных есть имена и адреса всех избирателей, и также есть отметки, голосовали ли они на выборах (за кого голосовали не записано). Что можно сделать с этой базой данных? Можно туда добавить лишних (фиктивных людей). Однако это нельзя сделать в крупных масштабах. При регистрации нужно давать номер документов, и они сверяют что человек реальный и гражданин США. База данных открытая, любой человек может взять и проверить что там в базе и убедиться что они реальные люди. К тому же, избиратели разделены на округи, и очень сложно добавить кучу избирателей в одном округе, так как это просто превысит население в нем. Поэтому, в базе данных конечно есть ошибки и неточности, но мне очень сложно представить как туда добавить 100 тысяч лишних людей и при этом остаться незамеченным.
2. Затем, само голосование по почте привязано к этой базе избирателей. Для каждого избирателя печатают персональный избирательный бюллетень. Его посылают по почте этому избирателю. Допустим кто-то его перехватил, заполнил и отправил обратно. Тут пара механизмов защиты. Во-первых нужна подпись избирателя на конверте, и они ее сверяют с эталоном, и отказывают в голосовании тем у кого подпись не совпадает. Ну допустим вы подделали подписи 100 тысяч человек и проголосовали за них. Но на сайте избирательной комиссии, эти 100 тысяч человек могут увидеть что им был послан бюллетень, и кто-то за них его проголосовал. Поэтому какое-либо массовое голосование за других людей быстро будет очевидным.
3. Допустим кто-то решил выкупить 100 тысяч бюллетеней у людей. Вы как это представляете что 100 тысяч человек продадут бюллетени, и при этом среди них ни найдется ни одного кто откажется и позвонит в полицию или СМИ? Можно тайно скупить несколько бюллетеней, но они не повлияют на исход, а если пытаться сделать это масштабно, то тайным это не сохранить.
4. Допустим какие-то нехорошие люди просто возьмут и поменяют какие-то цифры в базе данных результатов голосования. Это уже не имеет отношение к голосованию по почте, так как изменить можно и голоса людей которые пришли голосовать лично. Это трудно сделать в крупных масштабах потому что, во-первых остаются бумажные бюллетени, и всегда можно сверить электронные результаты с бумажками. Затем, каждое графство разделено на десятки или сотни избирательных участков с небольшим количеством избирателей в каждом участке, и чтобы изменить результат, нельзя просто приписать голоса к одному участку, это станет очевидным что там результаты очень отличаются от предидущих. Надо будет немного изменять результат во множестве участков.
Но в каждом участке работают люди из разных партий, и в центральной комиссии тоже работают люди из разных партий. Такой вид мухлежа требует сговора центральной избирательной комиссии, с местными избирательными комиссиями. В условиях когда местные комиссии полностью независимы от центральной, и состоят из представителей разных партий, я плохо представляю как можно осуществить такой масштабый сговор.
Итак, как можно смухлевать по почте? Не просто подать один голос за кого-то, а целенаправленно подать тысячи голосов за одного кандидата? Как вы это сделаете?
Вся суть в заголовке...
Он хоть подпрыгивал при этом?
Трьохстороння контактна група - це збіговисько різних експертів і радників, те що вони там щось підписують і домовляються не має ніякої легітимної сили. Тільки нормандський формат на рівні голів держав. Якщо на саміті лідерів країн учасників нормандського формату прийнято рішення і воно підписано головами усіх держав, аж тоді воно набирає законної сили.
То що ж воно упороте таке???!
Йозеф Кнехт@jozefkneht1
Все, Зеленський банкрут.
Він навіть не зміг протягнути через монобільшість своїх суддів.
Клоун біля розбитого корита.
Далі потрібно формувати коаліцію.
Сергій Прач@sergey_prach
Коля-котлета знову гроші притирив, які повинен роздати за голосування. Вони йому виявилися нужніші.
Ти хоч за одну невиконану обіцянку свою відповів???
А стосовно - «якщо порушу закон, то піду сам»???
Чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́яй