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Новости Политика Украины
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Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной, – Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной, – Резников

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во время поездки в Донецкую область, где президент Украины Владимир Зеленский с послами иностранных государств посетили подготовленный к открытию 10 ноября КПВВ "Счастье", Резников отметил, что аналогичные сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ. В ближайшее время запланировано открытие сервисного хаба в Новотроицком, а также будут модернизированы хаб на Чонгаре – на административной границе с временно оккупированным Крымом.

"И это только капля в море. Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести саммит лидеров "нормандской четверки" реально в ноябре-декабре, - Резников

Резников указал, что данная стратегия будет концентрироваться, прежде всего, на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета; финансирования за счет международных доноров и организаций.

Вице-премьер рассказал, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные громады. "Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития громад, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями", - отметил чиновник.

Также читайте: Зеленский дал себе год, чтобы попытаться закончить войну на Донбассе с помощью "Минска", срок истекает 9 декабря, - Резников

Резников также напомнил, что реализуется ряд проектов, в центре внимания которых интересы украинских граждан: и "Вода Мариуполя", и жилые проекты с немецким государственным банком KfW и непосредственно правительственные, проекты с другими нашими международными партнерами. По его словам, в планах – крупные инфраструктурные проекты: развитие железной дороги, энергетической сферы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной. Развитие остальной Украины нас не интересует, - Резников
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07.11.2020 15:33
+5
Шо, опять!!! Кормить этих тварей! Они войну притащили в Украину!!! Пока не сдохнет в той резервации вся эта падаль - ни копейки!!! Сначала "напалмом"... а потом развивать, а не восстанавливать ! Зачем восстанавливать ту рухлядь? Сборище идиотов, а не власть...
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07.11.2020 15:41
+5
Хто руйнував,той нехай і розбудовує. Всі питання до будівельника *****.
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07.11.2020 15:47
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...де не набере голосів.
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07.11.2020 15:30 Ответить
Кравчук вибори вже весноє пообіцяв , у березні - чи весна почнеться з лютого? Чи Резніков у відставку зібрався?
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07.11.2020 15:42 Ответить
В кого одягаються ці слуги?
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07.11.2020 15:31 Ответить
У Гришки Армяна (конт.#66)...
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07.11.2020 15:38 Ответить
Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной. Развитие остальной Украины нас не интересует, - Резников
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07.11.2020 15:33 Ответить
Размечтались!..
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07.11.2020 15:34 Ответить
Весна прийде, брехати будемо...
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07.11.2020 15:36 Ответить
Резнікова буде винесено в Ростов, назавжди.
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07.11.2020 17:40 Ответить
это и есть план Б для лохов в Украине ? Вату уже из ОРДЛО выгнали ,х стратеги ?)
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07.11.2020 15:38 Ответить
АЛЬООО - СТРАТЭГИЯ ВЕСНОЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ? Весна прыйдя Ермак выборы ж провэдэ!
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07.11.2020 15:38 Ответить
Чи стратегія 1 березня а вибори 31-го? Ви там шо? ОЗеленіли всі від букви Х ?
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07.11.2020 15:39 Ответить
Шо, опять!!! Кормить этих тварей! Они войну притащили в Украину!!! Пока не сдохнет в той резервации вся эта падаль - ни копейки!!! Сначала "напалмом"... а потом развивать, а не восстанавливать ! Зачем восстанавливать ту рухлядь? Сборище идиотов, а не власть...
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07.11.2020 15:41 Ответить
Хто руйнував,той нехай і розбудовує. Всі питання до будівельника *****.
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07.11.2020 15:47 Ответить
Європа не дасть.
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07.11.2020 15:56 Ответить
Виразить озабочєность?
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07.11.2020 16:16 Ответить
Або недієву санкцію намалюють.
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07.11.2020 16:19 Ответить
Да вы,блеать стратегию развития Украины не представили спустя полтора года. Зелень тупорылая. О каком "дамбазе" речь?
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07.11.2020 16:04 Ответить
будет/-любимое слово кодлана Коломойского.
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07.11.2020 16:06 Ответить
А давайте запустим КНР- Киевскую Народную Республику? Представляете - тут вам и СЭЗ, и программы развития, и депутаны в заложниках😁😁😁
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07.11.2020 16:09 Ответить
Стойте, стойте...

Кравчук же уже 21 марта 2021 года собирался выборы в ДНР проводить. А вы только в ВР этот бред собираетесь в марте на рассмотрение вынести. Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной, – Резников - Цензор.НЕТ 5099
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07.11.2020 16:14 Ответить
финансирования развития за счет государственного бюджетаИсточник: https://censor.net/ru/n3229682------------------------------------ОГОГО!Точняк, епоха бідності для каламойскава закінчилась.
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07.11.2020 16:24 Ответить
Що це за дуповилизування владою регіону сепаратистів?
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07.11.2020 16:26 Ответить
Ці недоумки надіються дотягти до весни?
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07.11.2020 16:33 Ответить
Резников отметил, что аналогичные сервисные хабы уже в следующем году будут открыты на всех КПВВ.--хабы указывают.что Украину собираются втягивать обратно в рашистский оккупационный топляк.Почему же ордло не строит аналогичные хабы ,для удобства граждан.которые навещают Украину...?
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07.11.2020 16:38 Ответить
Як контроль над кордоном буде у України треба зробити це - ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ МОЖНА ВВЕСТИ У СКЛАД ХАРКІВСЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ І ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.
ДОСИТЬ ДОНБАСЬКОГО СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ Стратегію економічного розвитку Донбасу буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні, - Резніков - Цензор.НЕТ 427
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07.11.2020 17:58 Ответить
краще б вас виносили по одному чи гуртом.
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07.11.2020 18:01 Ответить
НЕ мытьем так катаньем стараються пропихнуть по указке Путина особый статус. Сначала провели опрос. Но даже в нелегальном ручной опросе они побоялись опубликовать о том что население якобы поддерживает свободную зону в Донбассе!

Теперь они под другим соусом это подают
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07.11.2020 21:41 Ответить
 
 