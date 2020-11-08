Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук
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Последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде.
Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе", — сказал он.
Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.
"В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", — сказал он.
Украинский "План действий" по Донбассу предполагает выполнение политической части соглашений после восстановления контроля над государственной границей. Нынешние договоренности предусматривают обратный порядок имплементации.
Компромисс, по словам Кравчука, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.
"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс — это Украина или нет?. Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", — отметил руководитель украинской делегации в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
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На выходные в дурдоме интернет включают?
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 2014, 09:00
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2009, 22:19
-- ...эт, если Историю Болезни Украины с предисловия читать начинать...*)
...у Щербицкого ещё сынок был, Валера -- знавал его -- тоже нарком -- его бы привлечь! ...попустит...
То що нам пропонує оцей старий бігун між крапельками ?
Здогадались ? Отож...Поступитись маємо ми.
Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать"
Как говорится, лучше позже, чем никогда.
А зеленая сопля сейчас наставит пунктов до Киева.
Ті угоди й були прописані так,щоб Україна їх не виконувала ! Комуняцький маразматик тільки в'їхав !
https://qaynar.tv/videos.php?vid=733c034dd
Все остальное нормально. Только Украина ДО ЗЕрмака настаивала на последовательном вьіполнении всех пунктов. А раша - на вьборочном. И зермак подписал согласие в Берлине. А теперь не знает куда бежать.
И по минским без росформульі,подписанной писюнистом можно бьіло и передачу осуществить за сутки.
Если вьіведеньі все оккупационньіе войскаи ВСУ стоят в 100-150 м. от границьі,то пускай контролируют! И поломал зермак такую возможность!
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
с кацапскими козлами нужно разговаривать только с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.