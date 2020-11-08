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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Кравчук (1226) Донбасс (26945) минские соглашения (3221)

Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук

Последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому государственному информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа [канцлер ФРГ] Ангела Меркель и все, кто принимал участие в [парижском] саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе", — сказал он.

Кравчук пояснил, что за шесть лет многое изменилось на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и те договоренности, которые были достигнуты в 2015 году, устарели, что, по его словам, признают и другие переговорщики.

"В нашем плане [предложенный Киевом "План совместных шагов" по урегулированию в Донбассе] я показал изменения этих условий и то, что нам надо изменить очередность действий. Но мы же не меняем основной принцип, который заключается в достижении мира", — сказал он.

Также читайте: Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"

Украинский "План действий" по Донбассу предполагает выполнение политической части соглашений после восстановления контроля над государственной границей. Нынешние договоренности предусматривают обратный порядок имплементации.

Компромисс, по словам Кравчука, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.

"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс — это Украина или нет?. Мы попытаемся услышать, что они [представители неподконтрольных территорий] хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", — отметил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Читайте также: Украина предлагает создать на Донбассе Свободную экономическую зону на 30 лет: без нее восстановить экономику невозможно, - Кравчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+18
От гнида%!
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08.11.2020 15:31
+10
Распустить накуй эту говорильню,ни о чем.Раньше хоть пленных меняли.Уже всем очевидно рашка посыплется,будет им не до поддержки режимов.Фильтрационные лагеря и тюрьмы-готовить надо.. Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 34 .
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08.11.2020 15:41
+8
Потому и подписывали, чтобы их не выполнять. В этом, бл@ть, и смысл. Тупым зеленым баранам это оказалось не по уму.
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08.11.2020 15:33
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От гнида%!
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08.11.2020 15:31 Ответить
Дід Льоня шахматист знатний - почуяв чим можна до Байдена . Спочатку нехай Вовку від Деркача відмиє - він же ТАКОЄ ТАМ АБЄЩАЛ з його плівакми проти Пороха з Байденом.
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08.11.2020 15:35 Ответить
КРАВЧУК! ТВОЯ ГОЛОВНА ПОМИЛКА в себеспалюванні - це підтримка Яника, завербованого Кремлем. Далі - щоб ти творив... Юля писала конститцію з медведчуком під себе з Яником , потім ти став на підтримку Юлі, коли Яник вже фсьо. Якось весь час тхне від тебе Крмелемпід лозунгами за Україну й на фундаменті того твого кроку до незалежності ( теж історична чуйка комуняики спрацювала)
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08.11.2020 15:48 Ответить
Юля писала конститцію з медведчуком під себе з Яником

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

На выходные в дурдоме интернет включают?
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08.11.2020 15:55 Ответить
"ШиркаГейт". Как Тимошенко и Янукович собирались править вместе до 2029 года
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 2014, 09:00
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08.11.2020 15:57 Ответить
Широкая коалиция. Послесловие
СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО, УП - СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2009, 22:19
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08.11.2020 16:01 Ответить
ДОРЕЧІ, не дивно що й зараз Юля пішла у цю компашку регіоналів з Кравчуком- проголосувала за своє майбутнє з ними ( за бюджет)
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08.11.2020 16:11 Ответить
Хватит уже её полоскать,она никогда не была основным игроком (фин. ограничения).Её ошибка, неумение работать со своими кадрами вызвана постоянным поиском финансирования.
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08.11.2020 16:21 Ответить
То, что не была основным игроком, не значит, что должна быть продажной проституткой.
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08.11.2020 16:38 Ответить
Слова из одного фильма-"Вам просто Вашей цены не давали".
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08.11.2020 16:43 Ответить
Лазаренко назвав її куртизанкою, яка дбає тільки про власне задоволення без любові і за гроші, безчесно відібрані у народу.
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09.11.2020 08:04 Ответить
слово полоскать -ключевое слово от бютовца , а дальше - ВОНА НЕ ВИННА
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08.11.2020 17:01 Ответить
Первый, всенародно избранный Президент Украины -- ...до сих пор в строю!
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08.11.2020 16:12 Ответить
...усрою.
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08.11.2020 16:56 Ответить
Там знатний стрій: Медведчук, Шуфрич, Деркач і цілий рій корабельних сосен.
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08.11.2020 17:50 Ответить
Не-не! -- сперва Громадяны Совок завалили и коммуняку Президентом избрали!

-- ...эт, если Историю Болезни Украины с предисловия читать начинать...*)
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08.11.2020 17:53 Ответить
Кравчука нужно в срочном порядке убирать изТКГ .Иначе он такого намутит , что потом лет 100 будем отмываться .
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08.11.2020 15:33 Ответить
Не уберуть - за його спиною ховається наш Віце-Президент Козир , який вже привітав Байдена, а ще стілець не охолов , де він сидів шушукаючись Джуліані проти того самого кого зараз вітає. Зараз йде програма МОЙ-до-ДИР по відмиванню Єрмака , Кравчук йому незамінний ( зважте від кого був Фокін)
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08.11.2020 15:55 Ответить
Что он неправильно говорит?
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08.11.2020 15:57 Ответить
УСЬО ВОВРЄМЯ главное. А ВИ С ДУРДОМА МЕНЯ СПРАШИВАЕТЕ ?
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08.11.2020 16:03 Ответить
Потому и подписывали, чтобы их не выполнять. В этом, бл@ть, и смысл. Тупым зеленым баранам это оказалось не по уму.
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08.11.2020 15:33 Ответить
Ты это расскажешь западу,когда они начнут снимать санкции,стратеги мля.
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08.11.2020 15:52 Ответить
Ты о чем? Санкции ввели как раз под Минские соглашения. Что Западу нужно еще рассказать?
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08.11.2020 15:56 Ответить
Санкции вводились по факту Крыма и участия рф в оккупации лугандона.Минские,это ПУТЬ к разрешению конфликта,таким его ВИДИТ запад,и те кто не выполняет несут ответственность за их невыполнение.Они не хотят рассматривать кто и почему их подписывал,они тыкают носом нас в документ,а его нельзя выполнять,,пока нет контроля над границей и не выведены войска.
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08.11.2020 16:04 Ответить
моя відповідь мій останній допис
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08.11.2020 16:07 Ответить
Ёпть! -- декоммунизация где?

...у Щербицкого ещё сынок был, Валера -- знавал его -- тоже нарком -- его бы привлечь! ...попустит...
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08.11.2020 15:33 Ответить
Убирай, шмаркля, эту гидоту. А то тебя уберут.
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08.11.2020 15:36 Ответить
кравчучка спеціяліст з деокупації... ага.
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08.11.2020 15:37 Ответить
Та просто президентський громовідвід. Якось і соромно за нього, що при кінці життя перетворився в ганчірку для витирання ніг.
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08.11.2020 17:12 Ответить
Распустить накуй эту говорильню,ни о чем.Раньше хоть пленных меняли.Уже всем очевидно рашка посыплется,будет им не до поддержки режимов.Фильтрационные лагеря и тюрьмы-готовить надо.. Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 34 .
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08.11.2020 15:41 Ответить
Давайте виходити з того, що рашка навіть не думає поступатись своєю владою на дамбасі.
То що нам пропонує оцей старий бігун між крапельками ?
Здогадались ? Отож...Поступитись маємо ми.
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08.11.2020 15:41 Ответить
Чем?
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08.11.2020 16:06 Ответить
Тем, что прописал миролюбец.
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08.11.2020 16:53 Ответить
Чем?
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08.11.2020 18:33 Ответить
Ця людина з категорії "інопланєтян". Він ніколи не жив в Україні. Яка може бути повага до комуняцького холуя?
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08.11.2020 15:41 Ответить
ну в кравчучки також Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6772

Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7413
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08.11.2020 15:43 Ответить
То "наслєдіє")))
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08.11.2020 15:47 Ответить
Головним автором програм у Деркача на його каналі ЕРА - нічний після ППЕРШОГО, був ДІМА ГОРДОН , тоді ще лише видання Бульвар Гордона було його дастоінством ... А де зара Деркач а де Гордон зі Смєшком? - після прізвищ останніх треба підняти очі до неба .
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08.11.2020 15:52 Ответить
Ще один Колумб знайшовся...)))
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08.11.2020 15:43 Ответить
Сначала выборы потом перестать стрелять? Необходим пересмотр последовательность реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6538
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08.11.2020 15:43 Ответить
Выборы, в кого не стрелять...
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08.11.2020 16:13 Ответить
почему кравчук решил, что их надо выполнять ?
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08.11.2020 15:46 Ответить
рашист же нарушил Будапештскую бумагу,ровно как рашистские немецко-французские подельники в Минске ,ее ,Будапештскую бумагу и в том числеХельсинский акт ,еще раз нарушили, создавая на территории Украины ордло,подконтрольное рашисту...,тогда Украина ничего не нарушает требуя контроля за собственной границей,того,что прописано во всх международных бумагах
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08.11.2020 15:48 Ответить
невыполнимы/ Старший приказ передал: Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Коммунисты-вперёд. Москва за вами.
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08.11.2020 15:48 Ответить
Як дивлюсь на Кравчука, в голові виникає слоган. Кравчук і кравчучка - бизнюки-браття. Так, при погляді на президента має виникати повага..теоретично, бо ми не в США.
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08.11.2020 15:50 Ответить
Шо, нелегко виходит бо мокшанці не договороспроможні. Це вами не з членами колишнього політбюро домовлятися. Нічого ви їм протиставити не в змозі окрім Минських угод.
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08.11.2020 15:53 Ответить
Минские соглашения - бредятина и развод лохлов
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08.11.2020 15:58 Ответить
Кравчук підняв правильно тему - оновлення й уточнення зможуть пройти тільки тоді, коли приєднається не проросійський керманич США , який відновить дружбу з Європою . Фокіна Кравчуку дав Єрмак а Єрмаку присовітував вітати Байдена Кравчук , причому раніше Зеленського
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08.11.2020 16:06 Ответить
Ты их читал?
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08.11.2020 16:33 Ответить
Ох как правильно изрёк. Опытный---не отнять. Повезло нам с этим дедом. Сколько там народу в той комиссии было---и не в зуб ногой---ни в жопу пальцем. А тут бац---и попал. Теперь знаем как, и как не как.
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08.11.2020 16:04 Ответить
Діду повезло з виборами в США
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08.11.2020 16:08 Ответить
а у Прокуратуры нет вопросов к Пете: что он там с Вовой наподписывал?
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08.11.2020 16:13 Ответить
Придурок, там подписывалось так, чтобы ничего не выполнять с украинской стороны, но чтобы вводились санкции против паРаши. А зелёные скоморохи кинулись пытаться всё исполнить, идиоты.
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08.11.2020 16:17 Ответить
Придурок это ты, который думает, что если ничего не выполнять - всё само решится: Рашка развалится, Путин умрёт. Ну, жди...
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08.11.2020 16:33 Ответить
Там все было правильно написано, только выполнять нужно было именно как написано, по порядку, а не бежать впереди паровоза, как зеленая дрянь бежит отводить войска когда еще рашка не выполнила первого пункта.
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08.11.2020 16:25 Ответить
Потихоньку начинает доходить до старых маразматиков (читай - коммунистов) и до далёких до политики скоморохов квартальных.
Как говорится, лучше позже, чем никогда.
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08.11.2020 16:15 Ответить
Только перевыборы презика/парламента. Этот сброд деменциозных дураков квнщиков уже надоел!
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08.11.2020 16:16 Ответить
Рады твари, что их лохторат хавает любое говно, они его и продуцируют ежедневно, не вылезая с экранов. А то, что он и раньше был невыполним уже с самого первого пункта (полной тишины две недели или сколько там забыла) и его рашка никогда не выполняла и на том все стояло, дальше никто не двигался, в ответку хорошо насыпали. И никогда Порох не собирался отводить войска, потому что первый пункт не выполнен. Порох стоял на этом, как скала, за что его пуйло и ненавидел.
А зеленая сопля сейчас наставит пунктов до Киева.
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08.11.2020 16:21 Ответить
Зелена сопля з першого дня показала свою прить ламати державу, і з кожним погіршенням ситуації вона робиться ще нахабніша і цілеспрямованіша.
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09.11.2020 08:27 Ответить
кравчукча,твое дело не выполнять минские,а требовать их выполнения от *****...
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08.11.2020 16:27 Ответить
Прежде чем писать ахинею, перечитайте минские.
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08.11.2020 18:07 Ответить
это не ахинея...ахинея-это твое задание из ольгино.впрочем-твои проблемы Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8057
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08.11.2020 18:57 Ответить
Молодец! Хороший мальчик! Лет десять пройдет - может и умишка наберешься.
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09.11.2020 00:06 Ответить
ТИ СПРОБУЙ НЕ ВИКОНУВАТИ, А ДОБИТИСЯ ВИКОНАННЯ РАШКОЮ, МУДАК!
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08.11.2020 16:52 Ответить
Та що він там буде "добиватися", навіть якщо захоче, коли головнокомандуючий "раком" відповзає від лініі фронту, яку стидливо називає лінією розмежування.
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08.11.2020 17:08 Ответить
ЛМ-знаете Алиев,как то без "Минских",обошелся. Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8590
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08.11.2020 17:05 Ответить
Не обійшовся.30 років "виконував",доки не настав слушний час.
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08.11.2020 17:06 Ответить
От Мудло.
Ті угоди й були прописані так,щоб Україна їх не виконувала ! Комуняцький маразматик тільки в'їхав !
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08.11.2020 17:05 Ответить
Розкажіть хтось цьому комунолайну, що мінським домовленостями ніякої послідовності не визначалося.
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08.11.2020 17:06 Ответить
А послідовність зрадникам прерглядати не можна.
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08.11.2020 17:09 Ответить
Мінські угоди треба виконувати так як Азербайжан. З цього відео я зрозумів зміст московитської приказки "Рожки да ножки".
https://qaynar.tv/videos.php?vid=733c034dd

Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7479
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08.11.2020 17:13 Ответить
Смішно це читати, невже він раніше думав, що їх можливо виконати. Мабуть мнить себе дуже хитрим та мудрим. У тій ситуації Петро викручувався як міг. А тепер ідіоти (в політичному смислі) вирішили, що вони наймирніші, і якщо дракона підгодувати, то він заспокоїться.
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08.11.2020 17:31 Ответить
Петя сначала как с переляку подписал эти договоренности, а потом только вразумел, что не в той последовательности. Но честь ему и хвала, что всячески увиливал от их выполнения. А Зеля думает, что он самый умный, разглядел видите ли причину всех бед.
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08.11.2020 18:06 Ответить
Та невже? А як же сопливі питання Пороху? А як же головне не стріляти? Навіть в маразматичні мізки "нових політиків" кінця ХХ ст. це дійшло . Але в сопливій голові немає місця для мізків! Кварталівський гумор все згноїв.
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08.11.2020 17:51 Ответить
Единственньій пункт - передача границьі в течение суток после вьіборов.
Все остальное нормально. Только Украина ДО ЗЕрмака настаивала на последовательном вьіполнении всех пунктов. А раша - на вьборочном. И зермак подписал согласие в Берлине. А теперь не знает куда бежать.
И по минским без росформульі,подписанной писюнистом можно бьіло и передачу осуществить за сутки.
Если вьіведеньі все оккупационньіе войскаи ВСУ стоят в 100-150 м. от границьі,то пускай контролируют! И поломал зермак такую возможность!
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08.11.2020 18:32 Ответить
Понятно, шоколад подписывал бумаги в минске под мощным прессингом беса путлера, да плюс на фронте неудачи, тогда бес откровенно запугивал наступлением по всему фронту, и у шоколада не выдержали нервы, вынужден был согласовать кремлевский вариант, с надеждой, что время расставит, все как надо.
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08.11.2020 18:40 Ответить
"Необходим пересмотр последовательности реализации пунктов Минских соглашений, в нынешнем виде они невыполнимы, - Кравчук" - кто от украинской стороны подписал невыполнимые Минские соглашения?
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08.11.2020 18:57 Ответить
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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08.11.2020 19:53 Ответить
козлорылые не понимают никаких договоров-переговоров.

с кацапскими козлами нужно разговаривать только с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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08.11.2020 23:07 Ответить
 
 