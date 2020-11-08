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Убийство в Кривом Роге: Офис Генпрокурора сообщил нападавшему о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Убийство в Кривом Роге: Офис Генпрокурора сообщил нападавшему о подозрении

Мужчине, который убил двоих и ранил восьмерых в Кривом Роге, правоохранители сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 7 ноября 2020 в Кривом Роге мужчина нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

После совершенного он был задержан.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Напомним, 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал на прохожих с ножом. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, в том числе 8-летний ребенок. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину.

Президент Зеленский назвал нападение "проявлением абсолютного терроризма".

Также читайте: Напавший на прохожих в Кривом Роге планировал убить 15 человек, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4285
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08.11.2020 18:36
+6
Всем было бы проще, если бы эту тварь пристрелили.
Религиозные фанатики, считающие что некий бог, дал им право на убийство, должны быть поставлены вне закона.
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08.11.2020 18:17
+3
Он сперва в полицию пришел и сказал им что пойдет убивать людей. Скахал же пойдет убивать. Там все отделение полиции посадить надо, некомпетентные и бесполезные
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08.11.2020 18:16
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....офигеть!) а можно было и не выносить подозрения. клоуны! отчитались два моста Луцк Полтава ну и КРИВОЙ РОГ(
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08.11.2020 18:14 Ответить
через неделю отпустят
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08.11.2020 18:17 Ответить
Да не отпустят, после такого никак отпускать нельзя, так что, не надо ля-ля!
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08.11.2020 19:35 Ответить
Он не феодал. Поэтому будет сидеть.
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08.11.2020 22:35 Ответить
Он психически больной. Его отправят на принудительное лечение,это фактически та же зона, но для психически больных. Находится в п. Игрень под Днепром.
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09.11.2020 01:58 Ответить
Он сперва в полицию пришел и сказал им что пойдет убивать людей. Скахал же пойдет убивать. Там все отделение полиции посадить надо, некомпетентные и бесполезные
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08.11.2020 18:16 Ответить
Всем было бы проще, если бы эту тварь пристрелили.
Религиозные фанатики, считающие что некий бог, дал им право на убийство, должны быть поставлены вне закона.
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08.11.2020 18:17 Ответить
і давно в тебе нарколиги попадають в категорію релігійних фанатиків?
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08.11.2020 18:28 Ответить
а как в сектах из людей делают зомбаков? причем здесь религия? В "святую водичку" добавили наркотики + психотропные, и человек стал рабом (не обязательно божьим). Бог приказал продать квартиру, машину, взять кредит на кого нибудь, убить столько сколько нужно. Причем здесь религия. А сирия, обезглавливают неверных? Причем здесь религия?
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08.11.2020 19:08 Ответить
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 7056 давно такої дурні не читав
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08.11.2020 19:18 Ответить
А ты поинтересуйся,о "Белом братстве почитай" ,может поумнеешь и дурни не будешь здесь писать
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08.11.2020 19:36 Ответить
до релігії ця хрєнь жодного відношення не має, як і криворіжський торчок
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08.11.2020 20:02 Ответить
"Белое братство" - КГБ-шная технология. Мария Дєви Христос, родом из Донецка, сейчас живет в Маскве. Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 6720 Что еще посоветуешь почитать о них? Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4883
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08.11.2020 21:59 Ответить
Он не религиозный фанатик, а психически больной. У них бывают разные формы протекания, некоторые слышат голоса, могут к ним приспособиться и как-то справляться, у некоторых голоса бывают императивные(когда отдают человеку приказы, он не может этому сопротивляться и идёт эти приказы выполнять) Это как раз такой случай.
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09.11.2020 02:01 Ответить
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4285
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08.11.2020 18:36 Ответить
Да уж , в Кривом роге нариков , слишком много
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08.11.2020 18:43 Ответить
Включая клоуна - пианиста.
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08.11.2020 19:37 Ответить
так він осудний чи "босий"... ілі пака нє рєшилі ?
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08.11.2020 18:52 Ответить
"офис ген...сообщил..." При чем тут офис?
Бандит - депутат?!))
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08.11.2020 18:54 Ответить
параноидный шизофреник.
будет психиатрическая экспертиза, суд, принудительное лечение.
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08.11.2020 19:03 Ответить
А чи є в Кривому Розі психлікарня, чи може як всюди в Україні поскорочували - от психи і ходять по вулицям.....
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08.11.2020 19:21 Ответить
Эту тварь надо просто ликвидировать, и все дела, а иначе толку никакого не будет уже из него. Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 1095
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08.11.2020 19:43 Ответить
Голоса слышат Шизофреники в тяжёлой стадии заболевания. Где в Украине такие спец. медучреждения? В зону такое не сажают. Вот как вы думаете , что с ним будет? Я думаю проколят антидепрессанты, транквилизаторы или ещё какую бадягу и отпустят. Врач такой же псих осмотрит и выдаст вердикт ,что оно может находиться в обществе.
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08.11.2020 21:53 Ответить
Если врач выдаст такой вердикт - то фигуранта закроют на пожизненное Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 2002
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08.11.2020 22:01 Ответить
Спецмедучреждение для совершивших тяжкие преступления под воздействием болезненных переживаний находится в п. Игрень под Днепром. Вот туда его и отправят. Там лечат, но пациенты находятся в закрытом режиме, как в тюрьме.
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09.11.2020 02:04 Ответить
 
 