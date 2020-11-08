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Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру

Чоловікові, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, правоохоронці повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 7 листопада 2020 в Кривому Розі чоловік завдав ножові поранення десяти перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші - в лікарні.

Після скоєного він був затриманий.

Досудове розслідування триває і здійснюється Криворізьким відділом поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.

Президент Зеленський назвав напад "проявом абсолютного тероризму".
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Топ коментарі
+10
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4285
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08.11.2020 18:36
+6
Всем было бы проще, если бы эту тварь пристрелили.
Религиозные фанатики, считающие что некий бог, дал им право на убийство, должны быть поставлены вне закона.
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08.11.2020 18:17
+3
Он сперва в полицию пришел и сказал им что пойдет убивать людей. Скахал же пойдет убивать. Там все отделение полиции посадить надо, некомпетентные и бесполезные
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08.11.2020 18:16
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....офигеть!) а можно было и не выносить подозрения. клоуны! отчитались два моста Луцк Полтава ну и КРИВОЙ РОГ(
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08.11.2020 18:14 Відповісти
через неделю отпустят
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08.11.2020 18:17 Відповісти
Да не отпустят, после такого никак отпускать нельзя, так что, не надо ля-ля!
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08.11.2020 19:35 Відповісти
Он не феодал. Поэтому будет сидеть.
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08.11.2020 22:35 Відповісти
Он психически больной. Его отправят на принудительное лечение,это фактически та же зона, но для психически больных. Находится в п. Игрень под Днепром.
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09.11.2020 01:58 Відповісти
Он сперва в полицию пришел и сказал им что пойдет убивать людей. Скахал же пойдет убивать. Там все отделение полиции посадить надо, некомпетентные и бесполезные
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08.11.2020 18:16 Відповісти
Всем было бы проще, если бы эту тварь пристрелили.
Религиозные фанатики, считающие что некий бог, дал им право на убийство, должны быть поставлены вне закона.
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08.11.2020 18:17 Відповісти
і давно в тебе нарколиги попадають в категорію релігійних фанатиків?
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08.11.2020 18:28 Відповісти
а как в сектах из людей делают зомбаков? причем здесь религия? В "святую водичку" добавили наркотики + психотропные, и человек стал рабом (не обязательно божьим). Бог приказал продать квартиру, машину, взять кредит на кого нибудь, убить столько сколько нужно. Причем здесь религия. А сирия, обезглавливают неверных? Причем здесь религия?
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08.11.2020 19:08 Відповісти
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 7056 давно такої дурні не читав
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08.11.2020 19:18 Відповісти
А ты поинтересуйся,о "Белом братстве почитай" ,может поумнеешь и дурни не будешь здесь писать
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08.11.2020 19:36 Відповісти
до релігії ця хрєнь жодного відношення не має, як і криворіжський торчок
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08.11.2020 20:02 Відповісти
"Белое братство" - КГБ-шная технология. Мария Дєви Христос, родом из Донецка, сейчас живет в Маскве. Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 6720 Что еще посоветуешь почитать о них? Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4883
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08.11.2020 21:59 Відповісти
Он не религиозный фанатик, а психически больной. У них бывают разные формы протекания, некоторые слышат голоса, могут к ним приспособиться и как-то справляться, у некоторых голоса бывают императивные(когда отдают человеку приказы, он не может этому сопротивляться и идёт эти приказы выполнять) Это как раз такой случай.
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09.11.2020 02:01 Відповісти
Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 4285
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08.11.2020 18:36 Відповісти
Да уж , в Кривом роге нариков , слишком много
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08.11.2020 18:43 Відповісти
Включая клоуна - пианиста.
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08.11.2020 19:37 Відповісти
так він осудний чи "босий"... ілі пака нє рєшилі ?
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08.11.2020 18:52 Відповісти
"офис ген...сообщил..." При чем тут офис?
Бандит - депутат?!))
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08.11.2020 18:54 Відповісти
параноидный шизофреник.
будет психиатрическая экспертиза, суд, принудительное лечение.
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08.11.2020 19:03 Відповісти
А чи є в Кривому Розі психлікарня, чи може як всюди в Україні поскорочували - от психи і ходять по вулицям.....
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08.11.2020 19:21 Відповісти
Эту тварь надо просто ликвидировать, и все дела, а иначе толку никакого не будет уже из него. Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 1095
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08.11.2020 19:43 Відповісти
Голоса слышат Шизофреники в тяжёлой стадии заболевания. Где в Украине такие спец. медучреждения? В зону такое не сажают. Вот как вы думаете , что с ним будет? Я думаю проколят антидепрессанты, транквилизаторы или ещё какую бадягу и отпустят. Врач такой же псих осмотрит и выдаст вердикт ,что оно может находиться в обществе.
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08.11.2020 21:53 Відповісти
Если врач выдаст такой вердикт - то фигуранта закроют на пожизненное Убивство в Кривому Розі: Офіс Генпрокурора повідомив нападнику про підозру - Цензор.НЕТ 2002
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08.11.2020 22:01 Відповісти
Спецмедучреждение для совершивших тяжкие преступления под воздействием болезненных переживаний находится в п. Игрень под Днепром. Вот туда его и отправят. Там лечат, но пациенты находятся в закрытом режиме, как в тюрьме.
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09.11.2020 02:04 Відповісти
 
 