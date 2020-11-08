В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Грузии в воскресенье, 8 ноября, прошла акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент. Ее участники обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Сторонники оппозиции также настаивают на немедленной отставке главы ЦИК Грузии Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям.
Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия потребовал от главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили отправить Жванию в отставку до 20.00 вечера. После этого представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили и обговорить с ним план проведения новых выборов.
"То, что "Грузинская мечта" сделала во время выборов, равносильно перевороту, мы заставим их созвать новые выборы", - заявила одна из участниц демонстрации в Тбилиси. Акция протеста прошла также в Батуми. Число ее участников составило несколько тысяч человек.
По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.
Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.
Пожалуйста, подождите...
Придумай что нить новенькое зебил..
Транзит военных грузов в приднесральню закрыт с 2014-го года..
Только у зебилов от этого остатки мозга кипят...при этом при осле ни чего не изменилось...граница не закрыта..
Кстати именно по этой не причине и осел не закрывает границу..
Ты на столько туп что не в состоянии понять элементарного??
Авто на приднестровских номерах перестали пускать в Украину в 2016-м году...сразу после того как Молдова это потребовала...
Тут все решает Молдова...а не Украина...
Ты в этом уверен?
Доверия к выборам больше нет.
Нужно искать новые способы - быстрые и защищённые.
Любая защита кем то создается...и межет определенный алгоритм...
Ко контролирует защиту...тот ее и может обойти...
От него, как и от Тимошенко, только бардак и срач. Пользы ноль, но шума и понтов много.