В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК

В столице Грузии в воскресенье, 8 ноября, прошла акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент. Ее участники обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сторонники оппозиции также настаивают на немедленной отставке главы ЦИК Грузии Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия потребовал от главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили отправить Жванию в отставку до 20.00 вечера. После этого представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили и обговорить с ним план проведения новых выборов.

"То, что "Грузинская мечта" сделала во время выборов, равносильно перевороту, мы заставим их созвать новые выборы", - заявила одна из участниц демонстрации в Тбилиси. Акция протеста прошла также в Батуми. Число ее участников составило несколько тысяч человек.

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По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

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