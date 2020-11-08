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В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК

В столице Грузии в воскресенье, 8 ноября, прошла акция протеста против результатов первого тура выборов в парламент. Ее участники обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сторонники оппозиции также настаивают на немедленной отставке главы ЦИК Грузии Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия потребовал от главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили отправить Жванию в отставку до 20.00 вечера. После этого представители оппозиции готовы встретиться с Иванишвили и обговорить с ним план проведения новых выборов.

"То, что "Грузинская мечта" сделала во время выборов, равносильно перевороту, мы заставим их созвать новые выборы", - заявила одна из участниц демонстрации в Тбилиси. Акция протеста прошла также в Батуми. Число ее участников составило несколько тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Также читайте: Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
😃 Ты опять перднул в лужу зебил...
Транзит военных грузов в приднесральню закрыт с 2014-го года..
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08.11.2020 19:47
+5
Желаю томошним клоунам всяческих успезов. Может когда они победят наш, присосавшийся к кориту, "михуил наконец-то свалит.
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08.11.2020 19:23
+5
Это уже мода пошла не признавать результаты, в Грузии даже не особо парятся с доказательствами фальсификаций, просто вот не признают результат и все.))
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08.11.2020 19:23
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Желаю томошним клоунам всяческих успезов. Может когда они победят наш, присосавшийся к кориту, "михуил наконец-то свалит.
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08.11.2020 19:23 Ответить
Это уже мода пошла не признавать результаты, в Грузии даже не особо парятся с доказательствами фальсификаций, просто вот не признают результат и все.))
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08.11.2020 19:23 Ответить
Мастер-класс с переобувания
В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК - Цензор.НЕТ 1917
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08.11.2020 19:23 Ответить
Видал сасун. У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК - Цензор.НЕТ 6544
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08.11.2020 21:19 Ответить
Я так понимаю они хотят голосовать до тех пор пока не победят.
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08.11.2020 19:25 Ответить
От і добре. Карлсона заберіть тільки, хай не жужжить тут уже.
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08.11.2020 19:26 Ответить
Как только трамп призает выборы, моментально исчезнет лукашенко, весь замес там устроен спецом для него, показать - на телевизоре и силовиках можно сидеть бесконечно, а там полетят режимы в Украине, Грузии и московии.
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08.11.2020 19:33 Ответить
В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК - Цензор.НЕТ 2867
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08.11.2020 19:35 Ответить
У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК - Цензор.НЕТ 5318
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08.11.2020 20:04 Ответить
А Петро Порошенко привітав росіянських підху"ловників з перемогою в Грузії?
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08.11.2020 19:35 Ответить
Они такие пророссийские...что взяли и закрыли транзит военных грузов через свою территорию из паРаши в армению...
Придумай что нить новенькое зебил..
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08.11.2020 19:42 Ответить
Он воно як,а Петро у Придністров"я росіянців пропускав))
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08.11.2020 19:46 Ответить
😃 Ты опять перднул в лужу зебил...
Транзит военных грузов в приднесральню закрыт с 2014-го года..
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08.11.2020 19:47 Ответить
Звісно закритий,і за ці роки жоден кацап не в"їхав і не виїав звідти))
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08.11.2020 20:10 Ответить
Вьехал и выехал...и что? Молдова не против этого...
Только у зебилов от этого остатки мозга кипят...при этом при осле ни чего не изменилось...граница не закрыта..
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08.11.2020 20:25 Ответить
Молдова контролює територію України?Чому Порошенко не закрив кордон?
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08.11.2020 20:38 Ответить
Ти за Зєлю голосував .От з нього й питай !
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08.11.2020 20:55 Ответить
Так тому я і не голосував за Порошенко,бо він не закрив кордон.
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08.11.2020 21:10 Ответить
😃 а с какого перепугу он его должен был закрывать если сама Молдова этого не требует??
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08.11.2020 21:11 Ответить
Важко пояснити,людині яка не має моку,може тому о там росіянська армія?
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08.11.2020 21:37 Ответить
И что с того что там армия паРаши?? Военные грузы не пускают...а все остальное зависит от Молдовы..
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08.11.2020 22:08 Ответить
А для чого його закривати ? Що б це дало ?
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08.11.2020 21:56 Ответить
Потому что Молдова этого не требует...ни каких нот с претензиями она послу Украины не вручает..
Кстати именно по этой не причине и осел не закрывает границу..
Ты на столько туп что не в состоянии понять элементарного??
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08.11.2020 20:58 Ответить
Ну з віслюком то все ясно,а чому Петро не закрив?Чому пускають в Україну кацапів на автівках з номерами ПМР?
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08.11.2020 21:11 Ответить
Ты зебил в очередной раз перднул в оужу...
Авто на приднестровских номерах перестали пускать в Украину в 2016-м году...сразу после того как Молдова это потребовала...
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08.11.2020 21:13 Ответить
Я тобі звісно вірю,як і Петру Порошенко))
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08.11.2020 21:38 Ответить
https://culturemeter.od.ua/v-odesskuju-oblast-ne-puskajut-avtomobili-na-nomerah-pmr-86026/
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08.11.2020 21:42 Ответить
Запретили...потом долдон молдавский разрешил...теперь опять запретили...
Тут все решает Молдова...а не Украина...
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08.11.2020 22:07 Ответить
Молдова не може вирішувати за Україну,кого пускати до України,а кого ні.
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08.11.2020 22:42 Ответить
Так.Молдова добилась заміни придністровських автомобільних номерів з держсимволікою,на нейтральні.І що з цього ?
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08.11.2020 22:13 Ответить
Правильно делают, похоже прилипштим к креслам делают delete.
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08.11.2020 19:47 Ответить
Это уже стало политической пандемией по всему миру - кричать о фальсификации, если проиграл выборы.
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08.11.2020 19:48 Ответить
Пандемия фальсификации выборов охватила весь мир, а не "пандемия кричать".
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08.11.2020 19:59 Ответить
Именно, только вопли: ни у кого и нигде нет никаких доказательств фальсификаций, повлиявших на результат.
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08.11.2020 20:24 Ответить
"ни у кого и нигде"
Ты в этом уверен?
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08.11.2020 21:46 Ответить
Где Саакашвили -- шо это за революция без победоносного национального Вождя? -- не верю!
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08.11.2020 19:53 Ответить
Все существующие виды голосования себя изжили.
Доверия к выборам больше нет.
Нужно искать новые способы - быстрые и защищённые.
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08.11.2020 19:56 Ответить
😃 Смешно...
Любая защита кем то создается...и межет определенный алгоритм...
Ко контролирует защиту...тот ее и может обойти...
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08.11.2020 20:28 Ответить
Это цветочки. А вот ягодки могут быть у нас на будущих парламентских и президентских выборах. Никто не захочет "умирать".
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08.11.2020 21:03 Ответить
Сааку давно пристрелить надо.

От него, как и от Тимошенко, только бардак и срач. Пользы ноль, но шума и понтов много.
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08.11.2020 21:18 Ответить
Самое главное - мищу не выпускайте.. а лучше - привяжите его, только чтобы не отвязался и не убежал..
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08.11.2020 22:58 Ответить
 
 