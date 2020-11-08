У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК

У столиці Грузії в неділю, 8 листопада, відбулася акція протесту проти результатів першого туру виборів у парламент. Її учасники звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Прихильники опозиції також наполягають на негайній відставці глави ЦВК Грузії Тамар Жванії, яку вважають причетною до фальсифікацій.

Лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія зажадав від глави правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Бідзіни Іванішвілі відправити Жванію у відставку до 20.00 вечора. Після цього представники опозиції готові зустрітися з Іванішвілі і обговорити з ним план проведення нових виборів.

"Те, що "Грузинська мрія" зробила під час виборів, рівносильно перевороту, ми змусимо їх скликати нові вибори", - заявила одна з учасниць демонстрації в Тбілісі. Акція протесту відбулася також в Батумі. Кількість її учасників - кілька тисяч людей.

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За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЄНР), отримав 27,14 відсотка. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент.

Парламентські вибори в Грузії відбувалися за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирають 150 депутатів: 120 - за списками і 30 - за мажоритарною системою. Парламент обирається на чотири роки.

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