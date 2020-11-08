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У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК

У столиці Грузії в неділю, 8 листопада, відбулася акція протесту проти результатів першого туру виборів у парламент. Її учасники звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Прихильники опозиції також наполягають на негайній відставці глави ЦВК Грузії Тамар Жванії, яку вважають причетною до фальсифікацій.

Лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія зажадав від глави правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Бідзіни Іванішвілі відправити Жванію у відставку до 20.00 вечора. Після цього представники опозиції готові зустрітися з Іванішвілі і обговорити з ним план проведення нових виборів.

"Те, що "Грузинська мрія" зробила під час виборів, рівносильно перевороту, ми змусимо їх скликати нові вибори", - заявила одна з учасниць демонстрації в Тбілісі. Акція протесту відбулася також в Батумі. Кількість її учасників - кілька тисяч людей.

Також читайте: Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЄНР), отримав 27,14 відсотка. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент.

Парламентські вибори в Грузії відбувалися за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки. До парламенту Грузії вибирають 150 депутатів: 120 - за списками і 30 - за мажоритарною системою. Парламент обирається на чотири роки.

Також читайте: "Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії
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Топ коментарі
+6
😃 Ты опять перднул в лужу зебил...
Транзит военных грузов в приднесральню закрыт с 2014-го года..
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08.11.2020 19:47
+5
Желаю томошним клоунам всяческих успезов. Может когда они победят наш, присосавшийся к кориту, "михуил наконец-то свалит.
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08.11.2020 19:23
+5
Это уже мода пошла не признавать результаты, в Грузии даже не особо парятся с доказательствами фальсификаций, просто вот не признают результат и все.))
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08.11.2020 19:23
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Желаю томошним клоунам всяческих успезов. Может когда они победят наш, присосавшийся к кориту, "михуил наконец-то свалит.
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08.11.2020 19:23 Відповісти
Это уже мода пошла не признавать результаты, в Грузии даже не особо парятся с доказательствами фальсификаций, просто вот не признают результат и все.))
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08.11.2020 19:23 Відповісти
Мастер-класс с переобувания
В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК - Цензор.НЕТ 1917
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08.11.2020 19:23 Відповісти
Видал сасун. У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК - Цензор.НЕТ 6544
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08.11.2020 21:19 Відповісти
Я так понимаю они хотят голосовать до тех пор пока не победят.
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08.11.2020 19:25 Відповісти
От і добре. Карлсона заберіть тільки, хай не жужжить тут уже.
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08.11.2020 19:26 Відповісти
Как только трамп призает выборы, моментально исчезнет лукашенко, весь замес там устроен спецом для него, показать - на телевизоре и силовиках можно сидеть бесконечно, а там полетят режимы в Украине, Грузии и московии.
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08.11.2020 19:33 Відповісти
В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК - Цензор.НЕТ 2867
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08.11.2020 19:35 Відповісти
У Грузії опозиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК - Цензор.НЕТ 5318
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08.11.2020 20:04 Відповісти
А Петро Порошенко привітав росіянських підху"ловників з перемогою в Грузії?
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08.11.2020 19:35 Відповісти
Они такие пророссийские...что взяли и закрыли транзит военных грузов через свою территорию из паРаши в армению...
Придумай что нить новенькое зебил..
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08.11.2020 19:42 Відповісти
Он воно як,а Петро у Придністров"я росіянців пропускав))
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08.11.2020 19:46 Відповісти
😃 Ты опять перднул в лужу зебил...
Транзит военных грузов в приднесральню закрыт с 2014-го года..
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08.11.2020 19:47 Відповісти
Звісно закритий,і за ці роки жоден кацап не в"їхав і не виїав звідти))
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08.11.2020 20:10 Відповісти
Вьехал и выехал...и что? Молдова не против этого...
Только у зебилов от этого остатки мозга кипят...при этом при осле ни чего не изменилось...граница не закрыта..
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08.11.2020 20:25 Відповісти
Молдова контролює територію України?Чому Порошенко не закрив кордон?
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08.11.2020 20:38 Відповісти
Ти за Зєлю голосував .От з нього й питай !
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08.11.2020 20:55 Відповісти
Так тому я і не голосував за Порошенко,бо він не закрив кордон.
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08.11.2020 21:10 Відповісти
😃 а с какого перепугу он его должен был закрывать если сама Молдова этого не требует??
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08.11.2020 21:11 Відповісти
Важко пояснити,людині яка не має моку,може тому о там росіянська армія?
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08.11.2020 21:37 Відповісти
И что с того что там армия паРаши?? Военные грузы не пускают...а все остальное зависит от Молдовы..
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08.11.2020 22:08 Відповісти
А для чого його закривати ? Що б це дало ?
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08.11.2020 21:56 Відповісти
Потому что Молдова этого не требует...ни каких нот с претензиями она послу Украины не вручает..
Кстати именно по этой не причине и осел не закрывает границу..
Ты на столько туп что не в состоянии понять элементарного??
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08.11.2020 20:58 Відповісти
Ну з віслюком то все ясно,а чому Петро не закрив?Чому пускають в Україну кацапів на автівках з номерами ПМР?
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08.11.2020 21:11 Відповісти
Ты зебил в очередной раз перднул в оужу...
Авто на приднестровских номерах перестали пускать в Украину в 2016-м году...сразу после того как Молдова это потребовала...
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08.11.2020 21:13 Відповісти
Я тобі звісно вірю,як і Петру Порошенко))
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08.11.2020 21:38 Відповісти
https://culturemeter.od.ua/v-odesskuju-oblast-ne-puskajut-avtomobili-na-nomerah-pmr-86026/
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08.11.2020 21:42 Відповісти
Запретили...потом долдон молдавский разрешил...теперь опять запретили...
Тут все решает Молдова...а не Украина...
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08.11.2020 22:07 Відповісти
Молдова не може вирішувати за Україну,кого пускати до України,а кого ні.
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08.11.2020 22:42 Відповісти
Так.Молдова добилась заміни придністровських автомобільних номерів з держсимволікою,на нейтральні.І що з цього ?
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08.11.2020 22:13 Відповісти
Правильно делают, похоже прилипштим к креслам делают delete.
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08.11.2020 19:47 Відповісти
Это уже стало политической пандемией по всему миру - кричать о фальсификации, если проиграл выборы.
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08.11.2020 19:48 Відповісти
Пандемия фальсификации выборов охватила весь мир, а не "пандемия кричать".
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08.11.2020 19:59 Відповісти
Именно, только вопли: ни у кого и нигде нет никаких доказательств фальсификаций, повлиявших на результат.
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08.11.2020 20:24 Відповісти
"ни у кого и нигде"
Ты в этом уверен?
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08.11.2020 21:46 Відповісти
Где Саакашвили -- шо это за революция без победоносного национального Вождя? -- не верю!
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08.11.2020 19:53 Відповісти
Все существующие виды голосования себя изжили.
Доверия к выборам больше нет.
Нужно искать новые способы - быстрые и защищённые.
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08.11.2020 19:56 Відповісти
😃 Смешно...
Любая защита кем то создается...и межет определенный алгоритм...
Ко контролирует защиту...тот ее и может обойти...
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08.11.2020 20:28 Відповісти
Это цветочки. А вот ягодки могут быть у нас на будущих парламентских и президентских выборах. Никто не захочет "умирать".
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08.11.2020 21:03 Відповісти
Сааку давно пристрелить надо.

От него, как и от Тимошенко, только бардак и срач. Пользы ноль, но шума и понтов много.
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08.11.2020 21:18 Відповісти
Самое главное - мищу не выпускайте.. а лучше - привяжите его, только чтобы не отвязался и не убежал..
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08.11.2020 22:58 Відповісти
 
 