Развивать украинский язык надо не через запреты, а через популяризацию, - Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время.
"9 ноября мы отмечаем два важных праздника - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и День украинской письменности и языка. Культура - это то, что объединяет. Язык также должен стать одной из таких вещей. И, уверен, скоро это случится. Мы на пороге перемен. Наконец в Украине снимается больше украинских фильмов, сериалов, шоу и digital-контента, издаются книги. На украинском не из-за принуждения, а благодаря любви и гордости, начинают говорить дома и в быту на Востоке, Севере и Центре Украины. У нас правильный курс. Важно продолжать его придерживаться. Идти не путем запретов и крайностей, а через популяризацию и любознательность", - написал Ткаченко в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, еще один важный этап, который в Украине достигается - вес культуры и ее восприятия в государстве начинают выходить на совершенно новый высокий уровень.
"Впереди много вызовов. И это не только карантин, но и трансформация в сферу, которая может обеспечить существенную добавленную стоимость для нашей страны. Убежден, вместе с вами мы сделаем все, чтобы доказать, что даже во время войны и борьбы - культура - это самое важное, для чего мы ведем эту войну", - отметил Ткаченко.
День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.
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Нужно делать всё, как в **********! Только запреты.
Потрібна Ваша допомога. 05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і тільки за першу добу набрала понад 4000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Скільки тільки парашного жлоб'я окопалось на її нещасній землі!
Жеруть український хліб, ходять під українським сонцем і с...руть в українську душу, бо запроданці, розумово обмежені і служки Кремля!
Коли вже той Гітлеренко прийде до влади в Україні та зацікавить таких газенваґенами користуватись українською?!!!
Україна Незалежна країна і у неї мова виключно українська.На мою думку треба на основі цього вести в Україні все діловодство виключно на українській мові.А для тих хто нею не володіє створювати курси по її вивченню а для наших вишів створити перехідний період із факультативами української мови.
Хто хоче працювати в Україні зобовязаний буде вивчити українську мову.
У Києві при ссср було кацапських шкіл була майже половина і деякі досі залишилися - наприклад, 25 школа на узвозі чи 153 на Чорновола! Навіть у Франківську залишилася одна російська школа зараз!
Що за брєд?? Ось, читайте!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
Це той довбеень, який називав "порохоботами" тих, хто протестував проти дружини Медведчука в якості ведучої якогось там шоу на Г+Г.