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Развивать украинский язык надо не через запреты, а через популяризацию, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Развивать украинский язык надо не через запреты, а через популяризацию, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что культура является объединяющим фактором для Украины, а язык должен стать таким в ближайшее время.

"9 ноября мы отмечаем два важных праздника - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и День украинской письменности и языка. Культура - это то, что объединяет. Язык также должен стать одной из таких вещей. И, уверен, скоро это случится. Мы на пороге перемен. Наконец в Украине снимается больше украинских фильмов, сериалов, шоу и digital-контента, издаются книги. На украинском не из-за принуждения, а благодаря любви и гордости, начинают говорить дома и в быту на Востоке, Севере и Центре Украины. У нас правильный курс. Важно продолжать его придерживаться. Идти не путем запретов и крайностей, а через популяризацию и любознательность", - написал Ткаченко в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, еще один важный этап, который в Украине достигается - вес культуры и ее восприятия в государстве начинают выходить на совершенно новый высокий уровень.

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"Впереди много вызовов. И это не только карантин, но и трансформация в сферу, которая может обеспечить существенную добавленную стоимость для нашей страны. Убежден, вместе с вами мы сделаем все, чтобы доказать, что даже во время войны и борьбы - культура - это самое важное, для чего мы ведем эту войну", - отметил Ткаченко.

День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября.

Развивать украинский язык надо не через запреты, а через популяризацию, - Ткаченко 01
Развивать украинский язык надо не через запреты, а через популяризацию, - Ткаченко 02
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Топ комментарии
+42
Так теж можна... Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 919
Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1057
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09.11.2020 11:38
+32
Йолопе, нагадай нам скільки в Наросії українських шкіл, музеїв чи бібліотек?
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09.11.2020 11:38
+29
Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4047
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09.11.2020 11:43
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Не-е-е.
Нужно делать всё, как в **********! Только запреты.
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09.11.2020 12:13 Ответить
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога. 05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і тільки за першу добу набрала понад 4000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:14 Ответить
Что мелет этот придурок? Кто и что запрещает кроме самого украинского языка в "ватных" регионах?
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09.11.2020 12:16 Ответить
Бідна Україна!
Скільки тільки парашного жлоб'я окопалось на її нещасній землі!
Жеруть український хліб, ходять під українським сонцем і с...руть в українську душу, бо запроданці, розумово обмежені і служки Кремля!
Коли вже той Гітлеренко прийде до влади в Україні та зацікавить таких газенваґенами користуватись українською?!!!
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09.11.2020 12:17 Ответить
Ніколи та ніяку мову не можливо примусово насадити народу через укази,укази це тільки піар для незгодними із цими указами.
Україна Незалежна країна і у неї мова виключно українська.На мою думку треба на основі цього вести в Україні все діловодство виключно на українській мові.А для тих хто нею не володіє створювати курси по її вивченню а для наших вишів створити перехідний період із факультативами української мови.
Хто хоче працювати в Україні зобовязаний буде вивчити українську мову.
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09.11.2020 12:19 Ответить
У вишах 90% викладачів уже давно українською викладають. У нас в КНУ Шевченка не було ЖОДНОГО російськомовного викладача!
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09.11.2020 12:21 Ответить
Деловодство уже давно на украинском
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09.11.2020 13:17 Ответить
Значить черга за школами та вишами,а дома та в суспільстві хай говорять хоч на китайському.При СССР в Україні не було російськомовних шкіл а тільки окремі класи та і то в більшості там навчалися діти офіцерів.А тепер при Незалежній Україні українських шкіл стає все менше і менше.
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09.11.2020 13:22 Ответить
Як це при ссср російських шкіл не було??? На 1962 рік в Україні було 4170 українських шкіл та 2000 російських... Це при тому, що в 1951 було 5551 українських і 1207 російських...

У Києві при ссср було кацапських шкіл була майже половина і деякі досі залишилися - наприклад, 25 школа на узвозі чи 153 на Чорновола! Навіть у Франківську залишилася одна російська школа зараз!

Що за брєд?? Ось, читайте!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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09.11.2020 14:03 Ответить
Вот тебе и флаг в руки! Популяризуй!
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09.11.2020 12:25 Ответить
Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4237 чого вони морди не б"ють аборигенам у країні проживання у Європі? аборигени теж не на узькому лепечуть? чого до цього зазивають лише в Україні?
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09.11.2020 12:36 Ответить
Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2911
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09.11.2020 13:30 Ответить
Спочатку 300 років брутально витоптували українську мову а тепер пропонується "зацікавити", тих хто витоптував, її вивчати. На те він і міністр, щоб вивернутися із будь-якої ситуації.
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09.11.2020 12:38 Ответить
Нехай цей ткаченко спочатку себе впопуляризує та зацікавить спілкуватись українською... теоретик хрінів.
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09.11.2020 14:29 Ответить
а мнение скоморохов зе-цирка не ипёт.
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09.11.2020 12:45 Ответить
Заткніть хтось цьому песику коломИйського його смердючу прокацапську пельку.
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09.11.2020 12:46 Ответить
Заборона російської,ніяким чином не заважає популяризації української.
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09.11.2020 13:07 Ответить
нема такой "російськой" мови, є руська, "російська" мова - це матюки та промови путіноїдів
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09.11.2020 14:16 Ответить
Забороняти не треба. Треба просто штрафувати. Приходиш в супермаркет, а там усе по московськи. Робиш зауваження,а вони ігнорують. То як тоді популяризувати?
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09.11.2020 14:18 Ответить
А чому власне виражені заборони та крайнощі? Тим що ці українці не дають домінувати москворотому язику?
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09.11.2020 15:24 Ответить
"Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію", - Ткаченко, сказав слуга Бені, бійці якого такі, як Дубінський, Бужанський, Зеленський, які ніби поляки, бо мають польські призвіща, але вони не поляки, але всіма силами хочуть знищити закон про українську мову. На допомогу їм приїхав навіть Льонька Космос і подав позов на дозвіл окупантської. То хто ви?
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09.11.2020 15:27 Ответить
Які вони поляки? Євреї, предки яких пішли з Польщі.
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09.11.2020 19:25 Ответить
Нагадаю!
Це той довбеень, який називав "порохоботами" тих, хто протестував проти дружини Медведчука в якості ведучої якогось там шоу на Г+Г.
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09.11.2020 15:28 Ответить
Порохобот - це не образа, а зовсім навпаки.
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09.11.2020 19:23 Ответить
Мій коментар, в якому я висловив жаль з приводу того, що Бутусов спілкується українською лише у виключних випадках, "цензор" мовчки вилучив. Правда очі коле.
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09.11.2020 15:59 Ответить
В нього відмінна українська, жодних русизмів. Чула на Прямому.
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09.11.2020 19:27 Ответить
Бутусов дійсно чудово володіє українською. І в його проукраїнській позиції теж сумнівів немає. Саме тому й дивує і бентежить те, що більшість його публікацій російською. Полистайте, наприклад, Цензор і Ви теж це помітите. Та й на телебаченні він нею не рідко спілкується.
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09.11.2020 21:54 Ответить
пользователи укр соцсетей, минимум на 80% пишут а русском. поздравляю.
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09.11.2020 17:00 Ответить
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