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Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що культура є об'єднавчим чинником для України, а мова має стати таким найближчим часом.

"9 листопада ми відзначаємо два важливі свята – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва та День української писемності та мови. Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також має стати однією з таких речей. І, впевнений, скоро це трапиться. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України. У нас правильний курс. Важливо продовжувати його дотримуватися. Йти не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та цікавість", - написав Ткаченко в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ще один важливий етап, який ми нарешті досягаємо, – вага культури та її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень.

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"Попереду багато викликів. І це не тільки карантин, а й трансформація у сферу, яка може забезпечити суттєву додану вартість для нашої країни. Переконаний, спільно з вами ми зробимо все, аби довести, що навіть під час війни та боротьби – культура – це найважливіше для чого ми ведемо цю війну", - зазначив Ткаченко.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.

Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко 01
Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Так теж можна... Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 919
Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1057
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09.11.2020 11:38
+32
Йолопе, нагадай нам скільки в Наросії українських шкіл, музеїв чи бібліотек?
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09.11.2020 11:38
+29
Развивать украинский язык надо не через запреты, а популяризацию, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4047
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09.11.2020 11:43
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Не-е-е.
Нужно делать всё, как в **********! Только запреты.
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09.11.2020 12:13 Відповісти
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога. 05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і тільки за першу добу набрала понад 4000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Что мелет этот придурок? Кто и что запрещает кроме самого украинского языка в "ватных" регионах?
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09.11.2020 12:16 Відповісти
Бідна Україна!
Скільки тільки парашного жлоб'я окопалось на її нещасній землі!
Жеруть український хліб, ходять під українським сонцем і с...руть в українську душу, бо запроданці, розумово обмежені і служки Кремля!
Коли вже той Гітлеренко прийде до влади в Україні та зацікавить таких газенваґенами користуватись українською?!!!
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09.11.2020 12:17 Відповісти
Ніколи та ніяку мову не можливо примусово насадити народу через укази,укази це тільки піар для незгодними із цими указами.
Україна Незалежна країна і у неї мова виключно українська.На мою думку треба на основі цього вести в Україні все діловодство виключно на українській мові.А для тих хто нею не володіє створювати курси по її вивченню а для наших вишів створити перехідний період із факультативами української мови.
Хто хоче працювати в Україні зобовязаний буде вивчити українську мову.
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09.11.2020 12:19 Відповісти
У вишах 90% викладачів уже давно українською викладають. У нас в КНУ Шевченка не було ЖОДНОГО російськомовного викладача!
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09.11.2020 12:21 Відповісти
Деловодство уже давно на украинском
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09.11.2020 13:17 Відповісти
Значить черга за школами та вишами,а дома та в суспільстві хай говорять хоч на китайському.При СССР в Україні не було російськомовних шкіл а тільки окремі класи та і то в більшості там навчалися діти офіцерів.А тепер при Незалежній Україні українських шкіл стає все менше і менше.
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Як це при ссср російських шкіл не було??? На 1962 рік в Україні було 4170 українських шкіл та 2000 російських... Це при тому, що в 1951 було 5551 українських і 1207 російських...

У Києві при ссср було кацапських шкіл була майже половина і деякі досі залишилися - наприклад, 25 школа на узвозі чи 153 на Чорновола! Навіть у Франківську залишилася одна російська школа зараз!

Що за брєд?? Ось, читайте!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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09.11.2020 14:03 Відповісти
Вот тебе и флаг в руки! Популяризуй!
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4237 чого вони морди не б"ють аборигенам у країні проживання у Європі? аборигени теж не на узькому лепечуть? чого до цього зазивають лише в Україні?
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09.11.2020 12:36 Відповісти
Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2911
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09.11.2020 13:30 Відповісти
Спочатку 300 років брутально витоптували українську мову а тепер пропонується "зацікавити", тих хто витоптував, її вивчати. На те він і міністр, щоб вивернутися із будь-якої ситуації.
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09.11.2020 12:38 Відповісти
Нехай цей ткаченко спочатку себе впопуляризує та зацікавить спілкуватись українською... теоретик хрінів.
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09.11.2020 14:29 Відповісти
а мнение скоморохов зе-цирка не ипёт.
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09.11.2020 12:45 Відповісти
Заткніть хтось цьому песику коломИйського його смердючу прокацапську пельку.
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09.11.2020 12:46 Відповісти
Заборона російської,ніяким чином не заважає популяризації української.
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09.11.2020 13:07 Відповісти
нема такой "російськой" мови, є руська, "російська" мова - це матюки та промови путіноїдів
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09.11.2020 14:16 Відповісти
Забороняти не треба. Треба просто штрафувати. Приходиш в супермаркет, а там усе по московськи. Робиш зауваження,а вони ігнорують. То як тоді популяризувати?
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09.11.2020 14:18 Відповісти
А чому власне виражені заборони та крайнощі? Тим що ці українці не дають домінувати москворотому язику?
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09.11.2020 15:24 Відповісти
"Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію", - Ткаченко, сказав слуга Бені, бійці якого такі, як Дубінський, Бужанський, Зеленський, які ніби поляки, бо мають польські призвіща, але вони не поляки, але всіма силами хочуть знищити закон про українську мову. На допомогу їм приїхав навіть Льонька Космос і подав позов на дозвіл окупантської. То хто ви?
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09.11.2020 15:27 Відповісти
Які вони поляки? Євреї, предки яких пішли з Польщі.
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09.11.2020 19:25 Відповісти
Нагадаю!
Це той довбеень, який називав "порохоботами" тих, хто протестував проти дружини Медведчука в якості ведучої якогось там шоу на Г+Г.
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09.11.2020 15:28 Відповісти
Порохобот - це не образа, а зовсім навпаки.
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09.11.2020 19:23 Відповісти
Мій коментар, в якому я висловив жаль з приводу того, що Бутусов спілкується українською лише у виключних випадках, "цензор" мовчки вилучив. Правда очі коле.
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09.11.2020 15:59 Відповісти
В нього відмінна українська, жодних русизмів. Чула на Прямому.
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09.11.2020 19:27 Відповісти
Бутусов дійсно чудово володіє українською. І в його проукраїнській позиції теж сумнівів немає. Саме тому й дивує і бентежить те, що більшість його публікацій російською. Полистайте, наприклад, Цензор і Ви теж це помітите. Та й на телебаченні він нею не рідко спілкується.
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09.11.2020 21:54 Відповісти
пользователи укр соцсетей, минимум на 80% пишут а русском. поздравляю.
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09.11.2020 17:00 Відповісти
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