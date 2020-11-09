Розвивати українську мову потрібно не через заборони, а популяризацію, - Ткаченко
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що культура є об'єднавчим чинником для України, а мова має стати таким найближчим часом.
"9 листопада ми відзначаємо два важливі свята – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва та День української писемності та мови. Культура – це те, що нас об’єднує. Мова також має стати однією з таких речей. І, впевнений, скоро це трапиться. Ми на порозі змін. Нарешті в Україні знімається більше українських фільмів, серіалів, шоу та digital-контенту, видається книг та ставиться вистав. Українською не через примус, а завдяки любові і гордості, починають говорити вдома і у побуті на Сході, Півночі та Центрі України. У нас правильний курс. Важливо продовжувати його дотримуватися. Йти не шляхом заборон та крайнощів, а через популяризацію та цікавість", - написав Ткаченко в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, ще один важливий етап, який ми нарешті досягаємо, – вага культури та її сприйняття в державі починають виходити на абсолютно новий вищий рівень.
"Попереду багато викликів. І це не тільки карантин, а й трансформація у сферу, яка може забезпечити суттєву додану вартість для нашої країни. Переконаний, спільно з вами ми зробимо все, аби довести, що навіть під час війни та боротьби – культура – це найважливіше для чого ми ведемо цю війну", - зазначив Ткаченко.
День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.
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Нужно делать всё, как в **********! Только запреты.
Потрібна Ваша допомога. 05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і тільки за першу добу набрала понад 4000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Скільки тільки парашного жлоб'я окопалось на її нещасній землі!
Жеруть український хліб, ходять під українським сонцем і с...руть в українську душу, бо запроданці, розумово обмежені і служки Кремля!
Коли вже той Гітлеренко прийде до влади в Україні та зацікавить таких газенваґенами користуватись українською?!!!
Україна Незалежна країна і у неї мова виключно українська.На мою думку треба на основі цього вести в Україні все діловодство виключно на українській мові.А для тих хто нею не володіє створювати курси по її вивченню а для наших вишів створити перехідний період із факультативами української мови.
Хто хоче працювати в Україні зобовязаний буде вивчити українську мову.
У Києві при ссср було кацапських шкіл була майже половина і деякі досі залишилися - наприклад, 25 школа на узвозі чи 153 на Чорновола! Навіть у Франківську залишилася одна російська школа зараз!
Що за брєд?? Ось, читайте!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%97%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
Це той довбеень, який називав "порохоботами" тих, хто протестував проти дружини Медведчука в якості ведучої якогось там шоу на Г+Г.