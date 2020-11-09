В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка
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Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - отметил Вилкул.
Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.
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иначе у нас трауры будут по жертвам ДТП
зеленый маразм...........