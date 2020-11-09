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В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Кривом Роге объявлен траур по погибшим от рук маньяка

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Юрий Вилкул объявил 9 ноября в городе траур после того, как двое горожан погибли и восемь пострадали от рук напавшего на них с ножом на улице мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко сочувствуем близким и родным погибших и пострадавших в этой кровавой резне. Трудно поверить, что такое случилось в нашем городе. Это ужасно и недопустимо. Уверен, что преступник получит справедливое и самое тяжелое наказание!" - отметил Вилкул.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу. Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.
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Топ комментарии
+3
по загиблихм Воїнам у нас траур нє положен, тільки по випадкових перехожих
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09.11.2020 12:20
+3
У тебя тоже проблемы есть с логикой, если ты буквы понимаешь и слова, а что написано и какой смысл в них нет .
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09.11.2020 12:49
+3
а сержант Журавель был птицей,

по твоей ватно-ЗЕльоной версии
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09.11.2020 12:50
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по загиблихм Воїнам у нас траур нє положен, тільки по випадкових перехожих
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09.11.2020 12:20 Ответить
У тебя тоже проблемы есть с логикой, если ты буквы понимаешь и слова, а что написано и какой смысл в них нет .
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09.11.2020 12:49 Ответить
а сержант Журавель был птицей,

по твоей ватно-ЗЕльоной версии
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09.11.2020 12:50 Ответить
ЖЕлаю что бы эти "Случаные прожие" оказались твоей семьем, мамой папой дочкой, пофиг, посмотрим потом, будешь ли ты *** с пальцем сравнивать *****.
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09.11.2020 13:38 Ответить
не нужно путать семейное горе с выражением уважения погибшим - государственным трауром.
иначе у нас трауры будут по жертвам ДТП
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09.11.2020 15:12 Ответить
Психічно хвора людина, могла б лікуватися в псих лікарні при цьому будучи повністю ізольованою та безпечною для суспільства. Але так як бабло розікрали і скоріш за все псих лікарня або закрита, або в такому стані що не здатна приймати пацієнтів, а уся робота по диспансирізації психічних хворих знищена, крайніми залишаються як завжди маленькі українці. дуже зручно назвати хвору людину маньяком і продовжувати пилити бабло на медицину.
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09.11.2020 13:04 Ответить
и уж во всяком случае - психично больной это уж точно не "маньяк" и не "подонок " и уж точно не Генеральная прокуратура им должна заниматься...........
зеленый маразм...........
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09.11.2020 13:08 Ответить
Как в кино The Devils Candy (English) XviD.
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09.11.2020 14:31 Ответить
 
 