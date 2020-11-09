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У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими від рук маніяка

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У Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими від рук маніяка

Мер Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрій Вілкул оголосив 9 листопада в місті траур після того, як двоє містян загинули і вісім постраждали від рук чоловіка, який напав з ножем на вулиці.

Про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко співчуваємо близьким та рідним загиблих та постраждалих у цій кривавій різні. Важко повірити, що таке трапилося у нашому місті. Це жахливо й неприпустимо. Переконані, що злочинець отримає справедливе й найтяжче покарання!", - зазначив Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на перехожих у Кривому Розі: четверо постраждалих залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
по загиблихм Воїнам у нас траур нє положен, тільки по випадкових перехожих
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09.11.2020 12:20
+3
У тебя тоже проблемы есть с логикой, если ты буквы понимаешь и слова, а что написано и какой смысл в них нет .
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09.11.2020 12:49
+3
а сержант Журавель был птицей,

по твоей ватно-ЗЕльоной версии
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09.11.2020 12:50
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по загиблихм Воїнам у нас траур нє положен, тільки по випадкових перехожих
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09.11.2020 12:20 Відповісти
У тебя тоже проблемы есть с логикой, если ты буквы понимаешь и слова, а что написано и какой смысл в них нет .
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09.11.2020 12:49 Відповісти
а сержант Журавель был птицей,

по твоей ватно-ЗЕльоной версии
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09.11.2020 12:50 Відповісти
ЖЕлаю что бы эти "Случаные прожие" оказались твоей семьем, мамой папой дочкой, пофиг, посмотрим потом, будешь ли ты *** с пальцем сравнивать *****.
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09.11.2020 13:38 Відповісти
не нужно путать семейное горе с выражением уважения погибшим - государственным трауром.
иначе у нас трауры будут по жертвам ДТП
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09.11.2020 15:12 Відповісти
Психічно хвора людина, могла б лікуватися в псих лікарні при цьому будучи повністю ізольованою та безпечною для суспільства. Але так як бабло розікрали і скоріш за все псих лікарня або закрита, або в такому стані що не здатна приймати пацієнтів, а уся робота по диспансирізації психічних хворих знищена, крайніми залишаються як завжди маленькі українці. дуже зручно назвати хвору людину маньяком і продовжувати пилити бабло на медицину.
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09.11.2020 13:04 Відповісти
и уж во всяком случае - психично больной это уж точно не "маньяк" и не "подонок " и уж точно не Генеральная прокуратура им должна заниматься...........
зеленый маразм...........
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09.11.2020 13:08 Відповісти
Как в кино The Devils Candy (English) XviD.
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09.11.2020 14:31 Відповісти
 
 