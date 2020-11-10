Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность"
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Коронавирус только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
"Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. И не только мою, а наших учителей. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались. Никогда. Я пережила очень много пандемий (например, пандемия [свиного] гриппа) и эпидемий (например, эпидемия дифтерии беспрецедентная, которая вошла во все отчеты Всемирной организации здравоохранения)… Но такого не было никогда. Я думаю, что последнее подобное – это "испанский грипп", может быть… Очень смертоносный. Но эта болезнь – совершенно другая. И она ставит совсем другие задачи перед системой здравоохранения", - сообщила она.
Также Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства индивидуальной защиты: "И все это – не панацея, это просто минимизирует риски для каждого человека заразиться большой дозой и получить тяжелую форму заболевания. Потому что это дозозависимый процесс. С другой стороны, это помогает приостановить шквальное распространение [болезни] в обществе. Ничего со средних веков, как мы с вами видим, не изменилось".
По словам врача, COVID-19 имеет двухфазное развитие: "Первое – это действие самого вируса. Уже все знают: первая неделя заболевания бывает скрытой. Это очень опасно. Действительно, слава Богу, подавляющее большинство населения, особенно молодого, переносит это заболевание легко, и все заканчивается на уровне легкого недомогания в течение одной недели. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма. И у нас есть очень мало средств, чтобы мы могли это остановить. Все эти средства – палка о двух концах. Поэтому лечение этого заболевания очень сложное, очень интуитивное, очень персонифицированное. Одному больному вообще ничего не надо для того, чтобы выздороветь... Я придерживаюсь такой тактики: нужно вмешиваться, исключительно оценивая всю совокупность клинико-лабораторных данных, всех рисков. Если бить тяжелой артиллерией сразу, то можно вызвать обратные процессы, очень нехорошие. И в этом сложность".
"Этот вирус – новый. Он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Буквально за последний месяц течение этого заболевания заметно изменилось. Оно уже совсем не такое, как было даже в летний период", - добавила Голубовская.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
чо то я не услышала как она собралась лечить острую дыхательную недостаточность????
коварство вируса в том..что вы не знаете как ваш организм отреагирует...
я звонила знакомой..которая уже была госпитализирована в этот день..да и пцр у нее не было..а был тест с аптеки плюс..но врачам до одного места..но у нее сах диабет и там ве скакало и сахар и давления и падала сатурация..у нее был пульсоксиметр...я спросила как там тетя ее..она заплакала......с казала тети большеинет ..ее буду кремировать в черном пакете! и тут ужеплакала я! она мне говорит вызывай скорую ..е мае..темп нет..ничего нет..на меня орут что я идиотка...а через три часа у меня начался мой треш...для тех кто в танке я не пью не курю..и я танцую.....вернее танцевала.........а вирусу плевать на ваш иммунитет от слова совсем!
и для тех кто в танке! у меня и у моей знакомой 2 группа крови!вирусы любят группы крови...обожают просто!
а тебя не зацепило!вот только что позвонила знакомая и говорит ее соседка по коммуналке ходила в маске..уже вышла на работу!прекрасно!
у моего брата на работу вышла женщина переболевшая ковид!
у меня вопросы!какая у них стадия заболевания была..1 2 3 4 ивл
я в ближайшее время должна идти к врачу..меня должны послущать..чтоб иметь картину моего дальнейшего лечения
вы кто в танке! с двухсторонней полисегментарной пневмонией меня выпишут!
знакомая после больницы 3 степень тяжести была у врача..прийти в следующий раз через 10 дней
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
на 1 месте идут люди со 2 группой крови
потом люди с кардиологией
с органами дыхания
диабет
да и те кто переживает о плановых операциях
если будет у человека ковид19..о плановой операции можно забыть
и та женщина которая умерла от ковид 1..да там был возраст ..но она каждое утро 3-4 часа в парке ходила...вы столько не пройдете..и она была очень большая умничка...и образование у нее было..не скажу какое..и лечение она получала..но на 4 день ей стало резко плохо..приехала скорая..увы ее не спасли.......и что то мне подсказыает что у нее была 2 группа
я тоже дура читала идиотов..которые писали не дрейфите корона лечится парацетамолом и ибупрофеноом..моя знакомая вылечилась......
ага. пока не попала в ковидный шторм..и всем на вас наплевать!
у меня все
Это главное в статье.
Вот с каких помоек Вы берете информацию? В тяжелой форме болеют процентов 20 зараженных, а 5% в критической, т.е. без реанимации просто умрут.
Другими словами: - мы не знаем то ли нам начинать лечить больного, то ли пусть живёт...
пся крев 👎
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Зеленский
3. Виноват Трамп
4. Это перемога и личная заслуга Порошенко.
Грабят и предают свои а стрелки переводят на ковид на кацапа завтра еще придумают врага. Вот так и живем.
"- Вы верите, что россияне изобрели эффективную и безопасную вакцину?- Я все-таки, наверное, больше верю, чем не верю...[бла-бла-бла].. Исходя из того, что эта отрасль [в России] была достаточно хорошо развита, я, в принципе, допускаю, что они могли сделать достаточно хорошую вакцину."