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Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Врач-инфекционист Голубовская:

Коронавирус только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. И не только мою, а наших учителей. Несколько поколений врачей, которые были до нас, никогда в жизни с таким не сталкивались. Никогда. Я пережила очень много пандемий (например, пандемия [свиного] гриппа) и эпидемий (например, эпидемия дифтерии беспрецедентная, которая вошла во все отчеты Всемирной организации здравоохранения)… Но такого не было никогда. Я думаю, что последнее подобное – это "испанский грипп", может быть… Очень смертоносный. Но эта болезнь – совершенно другая. И она ставит совсем другие задачи перед системой здравоохранения",  - сообщила она.

Также Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства индивидуальной защиты: "И все это – не панацея, это просто минимизирует риски для каждого человека заразиться большой дозой и получить тяжелую форму заболевания. Потому что это дозозависимый процесс. С другой стороны, это помогает приостановить шквальное распространение [болезни] в обществе. Ничего со средних веков, как мы с вами видим, не изменилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки, для диагностики COVID-19, - Голубовская

По словам врача, COVID-19 имеет двухфазное развитие: "Первое – это действие самого вируса. Уже все знают: первая неделя заболевания бывает скрытой. Это очень опасно. Действительно, слава Богу, подавляющее большинство населения, особенно молодого, переносит это заболевание легко, и все заканчивается на уровне легкого недомогания в течение одной недели. А потом наступает катастрофа, которая обусловлена реакцией иммунной системы против собственного организма. И у нас есть очень мало средств, чтобы мы могли это остановить. Все эти средства – палка о двух концах. Поэтому лечение этого заболевания очень сложное, очень интуитивное, очень персонифицированное. Одному больному вообще ничего не надо для того, чтобы выздороветь... Я придерживаюсь такой тактики: нужно вмешиваться, исключительно оценивая всю совокупность клинико-лабораторных данных, всех рисков. Если бить тяжелой артиллерией сразу, то можно вызвать обратные процессы, очень нехорошие. И в этом сложность".

"Этот вирус – новый. Он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Буквально за последний месяц течение этого заболевания заметно изменилось. Оно уже совсем не такое, как было даже в летний период", - добавила Голубовская.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели.
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Топ комментарии
+42
Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность" - Цензор.НЕТ 6035
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10.11.2020 10:46
+19
Як кажуть - картіна маслом: Карантин і обмеження конституційних прав громадян - за рахунок гаманців громадян, маски, септики - за рахунок гаманців громадян, ліки під час лікування- за рахунок гаманців громадян, фонд боротьби з ковідом - на утримання поліції, асфальтування і фінансування серіалів.
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10.11.2020 10:53
+17
Я хтів щось почерпнути з цієї статті. Все ж таки професіонал....Але нахіба це друкувати, коли нема ніяких порад, а тільки нагнітання у цей катастрофічний період. ЗІ Треба було ніжним голосом і посмішкою сказати: "Хвилюватись не треба, ви всі помрете".Бдь.
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10.11.2020 10:48
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Послухайте , що розповідають. Про коронавірус відомо давно. Чому така ситуація зараз.
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10.11.2020 13:09 Ответить
Вся медицина Украины и санэпидемиологи в частности , за все годы советской власти почти ни хрена не делала, а получали бонусы, премии, высокие звания и огромные зарплаты!! они деградировались как врачи- эпидимиологи и вирусологи!! А теперь когда жаренный петух клюнул в жопу, то все виноваты, кроме них!! А где же вы раньше были господа врачи??:!! Почему у вас в борьбе с вирусами абсолютно ничего нет?? Где были ваши прогнозы и где госрезервы!! Вместе с зеленским всё распродали, карманы набили,и теперь только все вместе охают и ахают!! Думали, что вирус мимо вас пройдёт ??!! Не получилось!! Вирус ковид-19 оказался самым "честным украинцем" в верховной раде и ОП !! Честно Косит всех подряд, не смотря ни на звания ни на должности!! И простых людей и президентов и липовых бездельников-вирусологов и санэпидемиологов!! Так вам и надо !! Дрожите каждый божий день!! Не будете делить, во время эпидемий, единый народ Украины, на челядь и воров-депутатов или бездарей президентов!! Ковид -19 заставит вас заботится о всех людях одинаково!! Иначе никому не выжить!! Прийдёт пипец всем и депутатам и пенсионерам и санврачам и президентам!!
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10.11.2020 13:25 Ответить
тут гірше те, що скоріше за все вірус має штучне походження (і купу штамів одночасно). Але такі як голубовська вперто це заперечує. Хоча сама ж признається, що людство з таким проявом хвороби не знайоме.
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10.11.2020 13:35 Ответить
я послушала..и если бы я слушала этого врача...то я бы здесь не писала
чо то я не услышала как она собралась лечить острую дыхательную недостаточность????
коварство вируса в том..что вы не знаете как ваш организм отреагирует...
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10.11.2020 13:45 Ответить
когда мне закрыли больничный на 3 день!темп не бы!и я идиотка нагнетающаюся ситуацию.!
я звонила знакомой..которая уже была госпитализирована в этот день..да и пцр у нее не было..а был тест с аптеки плюс..но врачам до одного места..но у нее сах диабет и там ве скакало и сахар и давления и падала сатурация..у нее был пульсоксиметр...я спросила как там тетя ее..она заплакала......с казала тети большеинет ..ее буду кремировать в черном пакете! и тут ужеплакала я! она мне говорит вызывай скорую ..е мае..темп нет..ничего нет..на меня орут что я идиотка...а через три часа у меня начался мой треш...для тех кто в танке я не пью не курю..и я танцую.....вернее танцевала.........а вирусу плевать на ваш иммунитет от слова совсем!
и для тех кто в танке! у меня и у моей знакомой 2 группа крови!вирусы любят группы крови...обожают просто!
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10.11.2020 14:04 Ответить
Кошмарять баранів. Тільки що був в суді там ще три неділі, як виявий хворих на ковід службовців, хоча б краще перевірили на інші хвороби, і все нормально сидять спокійно без масок на рюсском язіке разгаварівают. А ви барани трусіться і бабки готуйте....
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10.11.2020 14:04 Ответить
сам ты баран!когда тебя зацепит!
а тебя не зацепило!вот только что позвонила знакомая и говорит ее соседка по коммуналке ходила в маске..уже вышла на работу!прекрасно!
у моего брата на работу вышла женщина переболевшая ковид!
у меня вопросы!какая у них стадия заболевания была..1 2 3 4 ивл
я в ближайшее время должна идти к врачу..меня должны послущать..чтоб иметь картину моего дальнейшего лечения

вы кто в танке! с двухсторонней полисегментарной пневмонией меня выпишут!
знакомая после больницы 3 степень тяжести была у врача..прийти в следующий раз через 10 дней
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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10.11.2020 14:14 Ответить
Чуєш ти перелякана дурепа. Я тобі кажу сидять в суді "работнікі" і немає в них ніякої паніки і засобів захисту та ще й по рюсскі разгаванівают. Ти не знаєш чому так?
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10.11.2020 14:42 Ответить
а вот те кто просто пересидел с пцр плюс.они не входят в группу риска
на 1 месте идут люди со 2 группой крови
потом люди с кардиологией
с органами дыхания
диабет
да и те кто переживает о плановых операциях

если будет у человека ковид19..о плановой операции можно забыть

и та женщина которая умерла от ковид 1..да там был возраст ..но она каждое утро 3-4 часа в парке ходила...вы столько не пройдете..и она была очень большая умничка...и образование у нее было..не скажу какое..и лечение она получала..но на 4 день ей стало резко плохо..приехала скорая..увы ее не спасли.......и что то мне подсказыает что у нее была 2 группа

я тоже дура читала идиотов..которые писали не дрейфите корона лечится парацетамолом и ибупрофеноом..моя знакомая вылечилась......

ага. пока не попала в ковидный шторм..и всем на вас наплевать!
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10.11.2020 14:28 Ответить
В РФ из-за паники и стресса после таких заявлений врачей в 2 раза увеличилось количество инфарктов и инсультов. Все такие смерти на совести паникёров.
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10.11.2020 14:28 Ответить
Инфаркты бывают "тихие" - хрен сразу догадаешься, шо это он. Но на корону тоже смахивает.
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10.11.2020 18:56 Ответить
Можем только пожелать дальнейшего увеличения количества инфарктов в РФ Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 3177
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11.11.2020 00:07 Ответить
Ну вообще-то инфаркты и инсульты могут быть последствиями как раз короновируса, такая мысль тебе в голову не приходила, непаникер ты наш закордонный?
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11.11.2020 04:46 Ответить
Таня Бубошко - образцовый завсегдатай психдиспансера! Но, вроде бы Господь бог ее еще и коронавирусом наградил для полного счастья! Бывает! Писать о всякой херовине. ничего в ней не понимая, еще испытывая при этом множественный оргазм - не каждому дано!
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10.11.2020 14:28 Ответить
а тебе бідолашного, а ні оргазму, а ні ковіду.
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10.11.2020 14:36 Ответить
ну погольтеся - набагато краще ніж те і те Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 9324
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11.11.2020 12:28 Ответить
... какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. ..не лучше ли умереть под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями? (с) "Мастер и Маргарита"
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10.11.2020 21:53 Ответить
спасибо!когда будешь задыхаться!прямиком в психдиспансер!
у меня все
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10.11.2020 14:35 Ответить
Также Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства индивидуальной защиты.

Это главное в статье.
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10.11.2020 14:52 Ответить
Тупая, а антибиотики были в средние века?
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10.11.2020 18:47 Ответить
Тупое, а разве антибиотики уничтожают короновирус???
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11.11.2020 04:48 Ответить
По мало приходить розуміння серед лікарів ,що вакцинація це велика профанація. Яку підганяють під природній кінець пандемії , а потім маніпулють результатами. Антпко ти вже привився всіма вакцинами?
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10.11.2020 18:37 Ответить
Человеческая популяция прекрасно адаптирована к коронавирусу, и именно по этой причине в тяжелой форме болеет лишь 0,6% из числа "зараженных" во всем мире.
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10.11.2020 19:07 Ответить
А что ты понимаешь под "тяжелой формой"? Если 0,7% от общего количества зараженных умирает (выводы сделаны еще в Южной Корее после массового тестирования населения), то получается, что умирает 0.1% "легких"? И это сразу. А часть умрет после выписки от инсультов и инфарктов (и да - это прямые последствия).
Вот с каких помоек Вы берете информацию? В тяжелой форме болеют процентов 20 зараженных, а 5% в критической, т.е. без реанимации просто умрут.
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11.11.2020 07:42 Ответить
Это не я "понимаю", а это статистика.
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12.11.2020 07:32 Ответить
Повторю вопрос: с каких помоек Вы берете информацию? Вашей статистики не существует в природе.
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12.11.2020 08:01 Ответить
Это открытые данные с того же сайта, с которого берут данные ВСЕ - это данные WОRLDOMETER. Например, на данный момент в тяжелой или критической форме болеют 95 тыс. человек, что составляет 0,6% от общего числа активных случаев (14 474 157 чел.).
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12.11.2020 08:06 Ответить
А Вас не смутило, что на том же сайте указана летальность в 3%. Как Вы это понимаете? Умирают все тяжелые и часть легких? Так точно не бывает. А может просто статистика Ваша кривая? Данные с того сайта не берет никто - они слишком бредовые.
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12.11.2020 22:30 Ответить
"Если бить тяжелой артиллерией сразу, то можно вызвать обратные процессы, очень нехорошие." Источник: https://censor.net/ru/n3230076
Другими словами: - мы не знаем то ли нам начинать лечить больного, то ли пусть живёт...
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10.11.2020 19:16 Ответить
Именно так профессор Голубовская и сказала - "Интуитивное лечение".
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11.11.2020 11:54 Ответить
инквизиторы в белых халатах
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10.11.2020 19:20 Ответить
Когда подыхать будешь от короновируса то сам побежишь к инквизиторам, да еще и на коленях ползать будешь за право подышать кислородом из баллона.
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11.11.2020 04:54 Ответить
только после того как ты у меня отсосешь
пся крев 👎
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11.11.2020 12:38 Ответить
Узнаю кацапа по гомосятским замашкам, ты бы быдло так откровенно не палилось, может и дальше получалось бы человеком прикидываться.
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11.11.2020 13:14 Ответить
Кто виноват в пандемии короновируса? В этом вопросе мнения порохоботов разделились поровну на 4 группы.
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Зеленский
3. Виноват Трамп
4. Это перемога и личная заслуга Порошенко.
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10.11.2020 22:14 Ответить
А почему вы не указываете наиболее верную версию - китайцы, на свои средства, разрабатывали эту гадость, под руководством кацапов? Уж больно быстро у кацапов появилась, пусть и хреновая, но вакцина.
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11.11.2020 11:56 Ответить
ДУРА .. це все ..
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11.11.2020 02:35 Ответить
Ты ДЕГЕНРАТ, это все что стало понятно из твоего высера.
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11.11.2020 04:53 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++
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11.11.2020 11:57 Ответить
Ну как и под всякой новостью о короновирусе тут сидят толпы кацапских ботов строчащих высеры, о том что короновирус не страшен и это все раздутая проблема. И при этом местные модераторы не чистят подобные высеры, это же не щоколадного патриота панамы критикуют и не кровавого пластыря, а значит покатит, пускай кацапы ведут свою пропаганду, а украинцы и дальше не верят в опасность короновируса, а когда беда придет в каждый дом, то поздно будет пить боржоми.
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11.11.2020 04:52 Ответить
Девиз ковидных кто не с нами тот кацап. Только родственики чем дальше тем они дороже.
Грабят и предают свои а стрелки переводят на ковид на кацапа завтра еще придумают врага. Вот так и живем.
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11.11.2020 06:32 Ответить
Девиз кацапов - чем больше умрет украинцев от ковида (или доугих болезней) тем меньше нужно будет убивать на войне. Именно поэтому ольгинское гуано, типа тебя вовсю рассказывает лохам (почитателям петушария и прочим "гениям"), что ковид не страшен, маски не помогают, и прочую дичь, хотя на той же самой парашке к ковиду относятся значительно серьезней чем у нас.
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11.11.2020 11:34 Ответить
всем в бункер и не высовываться год.выживите.
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11.11.2020 06:34 Ответить
из статьи на первоисточнике:
"- Вы верите, что россияне изобрели эффективную и безопасную вакцину?- Я все-таки, наверное, больше верю, чем не верю...[бла-бла-бла].. Исходя из того, что эта отрасль [в России] была достаточно хорошо развита, я, в принципе, допускаю, что они могли сделать достаточно хорошую вакцину."
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11.11.2020 08:35 Ответить
ну так Израиль же закупил именно российскую вакцину, а евреи себя любят. И что-то много они купили.
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11.11.2020 09:10 Ответить
Так если у кацов есть вакцина против короновируса, то почему они не проводят массовую вакцинацию населения, а пихают ее всем кому можно? Если жидуны хотят быть подопытными кроликами, то это их личное дело. Я к данному вопросу подхожу прагматично - если вакцина действительно помогает от короновируса, то значит ее нужно закупать, невзирая на то, что она кацапская (покупаем же мы у них газ, ядерное топливо для АЭС и многие другие товары), потому что потери от короновируса значительные , как экономические, так и людские. Но для этого она должна быть должным образом проверена и сертифицирована, а так на данный момент это похоже на мультики про гиперзвуковые ракеты, что пару лет назад ***** всему миру показывало.
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11.11.2020 11:46 Ответить
На том заводе, который при Януковиче продали на РФ и вывезли полностью, до последнего винтика.
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11.11.2020 11:58 Ответить
не сомневаюсь. Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 343
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11.11.2020 09:11 Ответить
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