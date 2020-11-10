Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність"

Коронавірус тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

"Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність. І не тільки мою, а наших вчителів. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися. Ніколи. Я пережила дуже багато пандемій (наприклад, пандемія [свинячого ] грипу) і епідемій (наприклад, епідемія дифтерії безпрецедентна, яка увійшла в усі звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я) ... Але такого не було ніколи. Я думаю, що остання подібна - це "іспанський грип", можливо ... Дуже смертоносний. Але ця хвороба - зовсім інша. І вона ставить зовсім інші завдання перед системою охорони здоров'я", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пацієнтів із коронавірусом можна відвести максимум 50% ліжкофонду України, - Степанов

Також Голубовська зазначила, що у протидії інфекційним хворобам з доби середньовіччя нічого не змінилося: тільки роз'єднання, тільки засоби індивідуального захисту: "І все це - не панацея, це просто мінімізує ризики для кожної людини заразитися великою дозою і отримати важку форму захворювання. Тому що це дозозалежний процес. З іншого боку це допомагає призупинити шквальне поширення [хвороби] в суспільстві. Нічого з доби середньовіччя, як ми з вами бачимо, не змінилося".

За словами лікарки, COVID-19 має двофазний розвиток: "Перше - це дія самого вірусу. Уже всі знають: перший тиждень захворювання буває прихованим. Це дуже небезпечно. Дійсно, слава Богу, переважна більшість населення, особливо молодого, переносить це захворювання легко, і все закінчується на рівні легкого нездужання протягом одного тижня. А потім настає катастрофа, яка обумовлена реакцією імунної системи проти власного організму.І у нас є дуже мало коштів, щоб ми могли це зупинити.У ці кошти - палиця з двома кінцями. Тому лікування цього захворювання дуже складне, дуже інтуїтивне, дуже персоніфіковане. Одному хворому взагалі нічого не треба для того, щоб одужати ... Я дотримуюся такої тактики: потрібно втручатися, виключно оцінюючи всю сукупність клініко-лабораторних даних, всіх ризиків. Якщо бити важкою артилерією відразу, то можна викликати зворотні процеси, дуже погані. І в цьому складність".

Також читайте: Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська

"Цей вірус - новий. Він тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Буквально за останній місяць протягом цього захворювання помітно змінилося. Воно вже зовсім не таке, як було навіть в літній період", - додала Голубовська.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5 514 - одужали.