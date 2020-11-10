Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність"
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Коронавірус тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.
"Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність. І не тільки мою, а наших вчителів. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися. Ніколи. Я пережила дуже багато пандемій (наприклад, пандемія [свинячого ] грипу) і епідемій (наприклад, епідемія дифтерії безпрецедентна, яка увійшла в усі звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я) ... Але такого не було ніколи. Я думаю, що остання подібна - це "іспанський грип", можливо ... Дуже смертоносний. Але ця хвороба - зовсім інша. І вона ставить зовсім інші завдання перед системою охорони здоров'я", - повідомила вона.
Також Голубовська зазначила, що у протидії інфекційним хворобам з доби середньовіччя нічого не змінилося: тільки роз'єднання, тільки засоби індивідуального захисту: "І все це - не панацея, це просто мінімізує ризики для кожної людини заразитися великою дозою і отримати важку форму захворювання. Тому що це дозозалежний процес. З іншого боку це допомагає призупинити шквальне поширення [хвороби] в суспільстві. Нічого з доби середньовіччя, як ми з вами бачимо, не змінилося".
За словами лікарки, COVID-19 має двофазний розвиток: "Перше - це дія самого вірусу. Уже всі знають: перший тиждень захворювання буває прихованим. Це дуже небезпечно. Дійсно, слава Богу, переважна більшість населення, особливо молодого, переносить це захворювання легко, і все закінчується на рівні легкого нездужання протягом одного тижня. А потім настає катастрофа, яка обумовлена реакцією імунної системи проти власного організму.І у нас є дуже мало коштів, щоб ми могли це зупинити.У ці кошти - палиця з двома кінцями. Тому лікування цього захворювання дуже складне, дуже інтуїтивне, дуже персоніфіковане. Одному хворому взагалі нічого не треба для того, щоб одужати ... Я дотримуюся такої тактики: потрібно втручатися, виключно оцінюючи всю сукупність клініко-лабораторних даних, всіх ризиків. Якщо бити важкою артилерією відразу, то можна викликати зворотні процеси, дуже погані. І в цьому складність".
"Цей вірус - новий. Він тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Буквально за останній місяць протягом цього захворювання помітно змінилося. Воно вже зовсім не таке, як було навіть в літній період", - додала Голубовська.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5 514 - одужали.
Будь ласка, зачекайте...
чо то я не услышала как она собралась лечить острую дыхательную недостаточность????
коварство вируса в том..что вы не знаете как ваш организм отреагирует...
я звонила знакомой..которая уже была госпитализирована в этот день..да и пцр у нее не было..а был тест с аптеки плюс..но врачам до одного места..но у нее сах диабет и там ве скакало и сахар и давления и падала сатурация..у нее был пульсоксиметр...я спросила как там тетя ее..она заплакала......с казала тети большеинет ..ее буду кремировать в черном пакете! и тут ужеплакала я! она мне говорит вызывай скорую ..е мае..темп нет..ничего нет..на меня орут что я идиотка...а через три часа у меня начался мой треш...для тех кто в танке я не пью не курю..и я танцую.....вернее танцевала.........а вирусу плевать на ваш иммунитет от слова совсем!
и для тех кто в танке! у меня и у моей знакомой 2 группа крови!вирусы любят группы крови...обожают просто!
а тебя не зацепило!вот только что позвонила знакомая и говорит ее соседка по коммуналке ходила в маске..уже вышла на работу!прекрасно!
у моего брата на работу вышла женщина переболевшая ковид!
у меня вопросы!какая у них стадия заболевания была..1 2 3 4 ивл
я в ближайшее время должна идти к врачу..меня должны послущать..чтоб иметь картину моего дальнейшего лечения
вы кто в танке! с двухсторонней полисегментарной пневмонией меня выпишут!
знакомая после больницы 3 степень тяжести была у врача..прийти в следующий раз через 10 дней
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
на 1 месте идут люди со 2 группой крови
потом люди с кардиологией
с органами дыхания
диабет
да и те кто переживает о плановых операциях
если будет у человека ковид19..о плановой операции можно забыть
и та женщина которая умерла от ковид 1..да там был возраст ..но она каждое утро 3-4 часа в парке ходила...вы столько не пройдете..и она была очень большая умничка...и образование у нее было..не скажу какое..и лечение она получала..но на 4 день ей стало резко плохо..приехала скорая..увы ее не спасли.......и что то мне подсказыает что у нее была 2 группа
я тоже дура читала идиотов..которые писали не дрейфите корона лечится парацетамолом и ибупрофеноом..моя знакомая вылечилась......
ага. пока не попала в ковидный шторм..и всем на вас наплевать!
у меня все
Это главное в статье.
Вот с каких помоек Вы берете информацию? В тяжелой форме болеют процентов 20 зараженных, а 5% в критической, т.е. без реанимации просто умрут.
Другими словами: - мы не знаем то ли нам начинать лечить больного, то ли пусть живёт...
пся крев 👎
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Зеленский
3. Виноват Трамп
4. Это перемога и личная заслуга Порошенко.
Грабят и предают свои а стрелки переводят на ковид на кацапа завтра еще придумают врага. Вот так и живем.
"- Вы верите, что россияне изобрели эффективную и безопасную вакцину?- Я все-таки, наверное, больше верю, чем не верю...[бла-бла-бла].. Исходя из того, что эта отрасль [в России] была достаточно хорошо развита, я, в принципе, допускаю, что они могли сделать достаточно хорошую вакцину."