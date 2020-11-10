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Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Лікарка-інфекціоністка Голубовська:

Коронавірус тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

"Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність. І не тільки мою, а наших вчителів. Кілька поколінь лікарів, які були до нас, ніколи в житті з таким не стикалися. Ніколи. Я пережила дуже багато пандемій (наприклад, пандемія [свинячого ] грипу) і епідемій (наприклад, епідемія дифтерії безпрецедентна, яка увійшла в усі звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я) ... Але такого не було ніколи. Я думаю, що остання подібна - це "іспанський грип", можливо ... Дуже смертоносний. Але ця хвороба - зовсім інша. І вона ставить зовсім інші завдання перед системою охорони здоров'я", - повідомила вона.

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Також Голубовська зазначила, що у протидії інфекційним хворобам з доби середньовіччя нічого не змінилося: тільки роз'єднання, тільки засоби індивідуального захисту: "І все це - не панацея, це просто мінімізує ризики для кожної людини заразитися великою дозою і отримати важку форму захворювання. Тому що це дозозалежний процес. З іншого боку це допомагає призупинити шквальне поширення [хвороби] в суспільстві. Нічого з доби середньовіччя, як ми з вами бачимо, не змінилося".

За словами лікарки, COVID-19 має двофазний розвиток: "Перше - це дія самого вірусу. Уже всі знають: перший тиждень захворювання буває прихованим. Це дуже небезпечно. Дійсно, слава Богу, переважна більшість населення, особливо молодого, переносить це захворювання легко, і все закінчується на рівні легкого нездужання протягом одного тижня. А потім настає катастрофа, яка обумовлена реакцією імунної системи проти власного організму.І у нас є дуже мало коштів, щоб ми могли це зупинити.У ці кошти - палиця з двома кінцями. Тому лікування цього захворювання дуже складне, дуже інтуїтивне, дуже персоніфіковане. Одному хворому взагалі нічого не треба для того, щоб одужати ... Я дотримуюся такої тактики: потрібно втручатися, виключно оцінюючи всю сукупність клініко-лабораторних даних, всіх ризиків. Якщо бити важкою артилерією відразу, то можна викликати зворотні процеси, дуже погані. І в цьому складність".

Також читайте: Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська

"Цей вірус - новий. Він тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього. Буквально за останній місяць протягом цього захворювання помітно змінилося. Воно вже зовсім не таке, як було навіть в літній період", - додала Голубовська.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5 514 - одужали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Врач-инфекционист Голубовская: "Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность" - Цензор.НЕТ 6035
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10.11.2020 10:46
+19
Як кажуть - картіна маслом: Карантин і обмеження конституційних прав громадян - за рахунок гаманців громадян, маски, септики - за рахунок гаманців громадян, ліки під час лікування- за рахунок гаманців громадян, фонд боротьби з ковідом - на утримання поліції, асфальтування і фінансування серіалів.
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10.11.2020 10:53
+17
Я хтів щось почерпнути з цієї статті. Все ж таки професіонал....Але нахіба це друкувати, коли нема ніяких порад, а тільки нагнітання у цей катастрофічний період. ЗІ Треба було ніжним голосом і посмішкою сказати: "Хвилюватись не треба, ви всі помрете".Бдь.
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10.11.2020 10:48
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Послухайте , що розповідають. Про коронавірус відомо давно. Чому така ситуація зараз.
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10.11.2020 13:09 Відповісти
Вся медицина Украины и санэпидемиологи в частности , за все годы советской власти почти ни хрена не делала, а получали бонусы, премии, высокие звания и огромные зарплаты!! они деградировались как врачи- эпидимиологи и вирусологи!! А теперь когда жаренный петух клюнул в жопу, то все виноваты, кроме них!! А где же вы раньше были господа врачи??:!! Почему у вас в борьбе с вирусами абсолютно ничего нет?? Где были ваши прогнозы и где госрезервы!! Вместе с зеленским всё распродали, карманы набили,и теперь только все вместе охают и ахают!! Думали, что вирус мимо вас пройдёт ??!! Не получилось!! Вирус ковид-19 оказался самым "честным украинцем" в верховной раде и ОП !! Честно Косит всех подряд, не смотря ни на звания ни на должности!! И простых людей и президентов и липовых бездельников-вирусологов и санэпидемиологов!! Так вам и надо !! Дрожите каждый божий день!! Не будете делить, во время эпидемий, единый народ Украины, на челядь и воров-депутатов или бездарей президентов!! Ковид -19 заставит вас заботится о всех людях одинаково!! Иначе никому не выжить!! Прийдёт пипец всем и депутатам и пенсионерам и санврачам и президентам!!
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10.11.2020 13:25 Відповісти
тут гірше те, що скоріше за все вірус має штучне походження (і купу штамів одночасно). Але такі як голубовська вперто це заперечує. Хоча сама ж признається, що людство з таким проявом хвороби не знайоме.
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10.11.2020 13:35 Відповісти
я послушала..и если бы я слушала этого врача...то я бы здесь не писала
чо то я не услышала как она собралась лечить острую дыхательную недостаточность????
коварство вируса в том..что вы не знаете как ваш организм отреагирует...
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10.11.2020 13:45 Відповісти
когда мне закрыли больничный на 3 день!темп не бы!и я идиотка нагнетающаюся ситуацию.!
я звонила знакомой..которая уже была госпитализирована в этот день..да и пцр у нее не было..а был тест с аптеки плюс..но врачам до одного места..но у нее сах диабет и там ве скакало и сахар и давления и падала сатурация..у нее был пульсоксиметр...я спросила как там тетя ее..она заплакала......с казала тети большеинет ..ее буду кремировать в черном пакете! и тут ужеплакала я! она мне говорит вызывай скорую ..е мае..темп нет..ничего нет..на меня орут что я идиотка...а через три часа у меня начался мой треш...для тех кто в танке я не пью не курю..и я танцую.....вернее танцевала.........а вирусу плевать на ваш иммунитет от слова совсем!
и для тех кто в танке! у меня и у моей знакомой 2 группа крови!вирусы любят группы крови...обожают просто!
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10.11.2020 14:04 Відповісти
Кошмарять баранів. Тільки що був в суді там ще три неділі, як виявий хворих на ковід службовців, хоча б краще перевірили на інші хвороби, і все нормально сидять спокійно без масок на рюсском язіке разгаварівают. А ви барани трусіться і бабки готуйте....
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10.11.2020 14:04 Відповісти
сам ты баран!когда тебя зацепит!
а тебя не зацепило!вот только что позвонила знакомая и говорит ее соседка по коммуналке ходила в маске..уже вышла на работу!прекрасно!
у моего брата на работу вышла женщина переболевшая ковид!
у меня вопросы!какая у них стадия заболевания была..1 2 3 4 ивл
я в ближайшее время должна идти к врачу..меня должны послущать..чтоб иметь картину моего дальнейшего лечения

вы кто в танке! с двухсторонней полисегментарной пневмонией меня выпишут!
знакомая после больницы 3 степень тяжести была у врача..прийти в следующий раз через 10 дней
COVID-19 и группа крови
Ученые исследовали 1610 пациентов с COVID-19 из Италии и Испании, причем общим у них было тяжелое течение болезни, в некоторых случаях закончившееся летальным исходом. Изучению подверглись их молекулы ДНК. Выяснилось, что у людей с II группой крови - по современной классификации ее также называют группой крови A - риск тяжелого течения COVID-19 существенно выше. А именно - вдвое, по сравнению с людьми с I группой крови (группой крови 0, по современной классификации).
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10.11.2020 14:14 Відповісти
Чуєш ти перелякана дурепа. Я тобі кажу сидять в суді "работнікі" і немає в них ніякої паніки і засобів захисту та ще й по рюсскі разгаванівают. Ти не знаєш чому так?
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10.11.2020 14:42 Відповісти
а вот те кто просто пересидел с пцр плюс.они не входят в группу риска
на 1 месте идут люди со 2 группой крови
потом люди с кардиологией
с органами дыхания
диабет
да и те кто переживает о плановых операциях

если будет у человека ковид19..о плановой операции можно забыть

и та женщина которая умерла от ковид 1..да там был возраст ..но она каждое утро 3-4 часа в парке ходила...вы столько не пройдете..и она была очень большая умничка...и образование у нее было..не скажу какое..и лечение она получала..но на 4 день ей стало резко плохо..приехала скорая..увы ее не спасли.......и что то мне подсказыает что у нее была 2 группа

я тоже дура читала идиотов..которые писали не дрейфите корона лечится парацетамолом и ибупрофеноом..моя знакомая вылечилась......

ага. пока не попала в ковидный шторм..и всем на вас наплевать!
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10.11.2020 14:28 Відповісти
В РФ из-за паники и стресса после таких заявлений врачей в 2 раза увеличилось количество инфарктов и инсультов. Все такие смерти на совести паникёров.
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10.11.2020 14:28 Відповісти
Инфаркты бывают "тихие" - хрен сразу догадаешься, шо это он. Но на корону тоже смахивает.
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10.11.2020 18:56 Відповісти
Можем только пожелать дальнейшего увеличения количества инфарктов в РФ Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 3177
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11.11.2020 00:07 Відповісти
Ну вообще-то инфаркты и инсульты могут быть последствиями как раз короновируса, такая мысль тебе в голову не приходила, непаникер ты наш закордонный?
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11.11.2020 04:46 Відповісти
Таня Бубошко - образцовый завсегдатай психдиспансера! Но, вроде бы Господь бог ее еще и коронавирусом наградил для полного счастья! Бывает! Писать о всякой херовине. ничего в ней не понимая, еще испытывая при этом множественный оргазм - не каждому дано!
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10.11.2020 14:28 Відповісти
а тебе бідолашного, а ні оргазму, а ні ковіду.
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10.11.2020 14:36 Відповісти
ну погольтеся - набагато краще ніж те і те Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 9324
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11.11.2020 12:28 Відповісти
... какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. ..не лучше ли умереть под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями? (с) "Мастер и Маргарита"
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10.11.2020 21:53 Відповісти
спасибо!когда будешь задыхаться!прямиком в психдиспансер!
у меня все
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10.11.2020 14:35 Відповісти
Также Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства индивидуальной защиты.

Это главное в статье.
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10.11.2020 14:52 Відповісти
Тупая, а антибиотики были в средние века?
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10.11.2020 18:47 Відповісти
Тупое, а разве антибиотики уничтожают короновирус???
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11.11.2020 04:48 Відповісти
По мало приходить розуміння серед лікарів ,що вакцинація це велика профанація. Яку підганяють під природній кінець пандемії , а потім маніпулють результатами. Антпко ти вже привився всіма вакцинами?
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10.11.2020 18:37 Відповісти
Человеческая популяция прекрасно адаптирована к коронавирусу, и именно по этой причине в тяжелой форме болеет лишь 0,6% из числа "зараженных" во всем мире.
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10.11.2020 19:07 Відповісти
А что ты понимаешь под "тяжелой формой"? Если 0,7% от общего количества зараженных умирает (выводы сделаны еще в Южной Корее после массового тестирования населения), то получается, что умирает 0.1% "легких"? И это сразу. А часть умрет после выписки от инсультов и инфарктов (и да - это прямые последствия).
Вот с каких помоек Вы берете информацию? В тяжелой форме болеют процентов 20 зараженных, а 5% в критической, т.е. без реанимации просто умрут.
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11.11.2020 07:42 Відповісти
Это не я "понимаю", а это статистика.
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12.11.2020 07:32 Відповісти
Повторю вопрос: с каких помоек Вы берете информацию? Вашей статистики не существует в природе.
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12.11.2020 08:01 Відповісти
Это открытые данные с того же сайта, с которого берут данные ВСЕ - это данные WОRLDOMETER. Например, на данный момент в тяжелой или критической форме болеют 95 тыс. человек, что составляет 0,6% от общего числа активных случаев (14 474 157 чел.).
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12.11.2020 08:06 Відповісти
А Вас не смутило, что на том же сайте указана летальность в 3%. Как Вы это понимаете? Умирают все тяжелые и часть легких? Так точно не бывает. А может просто статистика Ваша кривая? Данные с того сайта не берет никто - они слишком бредовые.
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12.11.2020 22:30 Відповісти
"Если бить тяжелой артиллерией сразу, то можно вызвать обратные процессы, очень нехорошие." Источник: https://censor.net/ru/n3230076
Другими словами: - мы не знаем то ли нам начинать лечить больного, то ли пусть живёт...
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10.11.2020 19:16 Відповісти
Именно так профессор Голубовская и сказала - "Интуитивное лечение".
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11.11.2020 11:54 Відповісти
инквизиторы в белых халатах
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10.11.2020 19:20 Відповісти
Когда подыхать будешь от короновируса то сам побежишь к инквизиторам, да еще и на коленях ползать будешь за право подышать кислородом из баллона.
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11.11.2020 04:54 Відповісти
только после того как ты у меня отсосешь
пся крев 👎
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11.11.2020 12:38 Відповісти
Узнаю кацапа по гомосятским замашкам, ты бы быдло так откровенно не палилось, может и дальше получалось бы человеком прикидываться.
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11.11.2020 13:14 Відповісти
Кто виноват в пандемии короновируса? В этом вопросе мнения порохоботов разделились поровну на 4 группы.
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Зеленский
3. Виноват Трамп
4. Это перемога и личная заслуга Порошенко.
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10.11.2020 22:14 Відповісти
А почему вы не указываете наиболее верную версию - китайцы, на свои средства, разрабатывали эту гадость, под руководством кацапов? Уж больно быстро у кацапов появилась, пусть и хреновая, но вакцина.
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11.11.2020 11:56 Відповісти
ДУРА .. це все ..
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11.11.2020 02:35 Відповісти
Ты ДЕГЕНРАТ, это все что стало понятно из твоего высера.
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11.11.2020 04:53 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++
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11.11.2020 11:57 Відповісти
Ну как и под всякой новостью о короновирусе тут сидят толпы кацапских ботов строчащих высеры, о том что короновирус не страшен и это все раздутая проблема. И при этом местные модераторы не чистят подобные высеры, это же не щоколадного патриота панамы критикуют и не кровавого пластыря, а значит покатит, пускай кацапы ведут свою пропаганду, а украинцы и дальше не верят в опасность короновируса, а когда беда придет в каждый дом, то поздно будет пить боржоми.
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11.11.2020 04:52 Відповісти
Девиз ковидных кто не с нами тот кацап. Только родственики чем дальше тем они дороже.
Грабят и предают свои а стрелки переводят на ковид на кацапа завтра еще придумают врага. Вот так и живем.
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11.11.2020 06:32 Відповісти
Девиз кацапов - чем больше умрет украинцев от ковида (или доугих болезней) тем меньше нужно будет убивать на войне. Именно поэтому ольгинское гуано, типа тебя вовсю рассказывает лохам (почитателям петушария и прочим "гениям"), что ковид не страшен, маски не помогают, и прочую дичь, хотя на той же самой парашке к ковиду относятся значительно серьезней чем у нас.
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11.11.2020 11:34 Відповісти
всем в бункер и не высовываться год.выживите.
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11.11.2020 06:34 Відповісти
из статьи на первоисточнике:
"- Вы верите, что россияне изобрели эффективную и безопасную вакцину?- Я все-таки, наверное, больше верю, чем не верю...[бла-бла-бла].. Исходя из того, что эта отрасль [в России] была достаточно хорошо развита, я, в принципе, допускаю, что они могли сделать достаточно хорошую вакцину."
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11.11.2020 08:35 Відповісти
ну так Израиль же закупил именно российскую вакцину, а евреи себя любят. И что-то много они купили.
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11.11.2020 09:10 Відповісти
Так если у кацов есть вакцина против короновируса, то почему они не проводят массовую вакцинацию населения, а пихают ее всем кому можно? Если жидуны хотят быть подопытными кроликами, то это их личное дело. Я к данному вопросу подхожу прагматично - если вакцина действительно помогает от короновируса, то значит ее нужно закупать, невзирая на то, что она кацапская (покупаем же мы у них газ, ядерное топливо для АЭС и многие другие товары), потому что потери от короновируса значительные , как экономические, так и людские. Но для этого она должна быть должным образом проверена и сертифицирована, а так на данный момент это похоже на мультики про гиперзвуковые ракеты, что пару лет назад ***** всему миру показывало.
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11.11.2020 11:46 Відповісти
На том заводе, который при Януковиче продали на РФ и вывезли полностью, до последнего винтика.
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11.11.2020 11:58 Відповісти
не сомневаюсь. Лікарка-інфекціоністка Голубовська: "Зараз найстрашніший період за всю мою професійну діяльність" - Цензор.НЕТ 343
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11.11.2020 09:11 Відповісти
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