Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не договаривались о размещении в Нагорном Карабахе турецких военных.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности", - пояснил Песков.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
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"...президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания данного документа заявил о вводе в Нагорный Карабах наряду с российскими войсками турецких подразделений. Их задачей будет являться обеспечение мира и недопущение возобновления боевых действий в регионе..."
Говорящую письку уже в какашку макнули
❗️Заключенное минувшей ночью перемирие по Карабаху породило массу вопросов, ответы на которые пока неясны. Бакинский журналист Рауф Насиров озвучил некоторые из них:
«Появилось множество вопросов. И потому прошу объяснить мне моменты, не позволяющие, вернее, мешающие разделить вашу всеобщую радость. Очень прошу объяснить.
1. В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России, будут введены российские солдаты и БТР? Пусть сроком на 5 лет (возможным продлением срока) , но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-ых вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял.
Мы сейчас именно этому радуемся? Эти крики за окном - крики радости за скорый приход российских солдат в Азербайджан?
2. Мы подписали соглашение в момент, когда уже брали Ханкянди и враг длинной колонной покидал город, когда уже контроль над трассой Лачин-Шуша был у нас, а в западном направлении мы фактически блокировали группировку вражеских войск в Агдаме, Ходжавенде, в Аскеране. То есть мы остановились в момент, когда полным ходом шли вперёд, одерживали победу, и это сейчас вызывает радость у людей?
3. В момент, когда мы раз и навсегда могли решить карабахский вопрос, мы оставляем его в неразрешенном состоянии? То есть, мы передаём проблему присутствия коварного врага в Карабахе нашим детям? Нам не хватит этих шехидов? Нужно чтобы в будущем шехидами в Карабахе становились и те, кому сегодня всего по нескольку лет?
4. Только у меня складывается ощущение, что это соглашение очень сильно напоминает документ, подписанный некогда с российским Пашкевичем?
5. Нашим шехидам сейчас на небесах не холодно?
Объясните мне, пожалуйста, что именно я не понимаю».
@karabah_18
Алиев предал своих партнёров из Турции и Израиля, которые оказали ему помощь в надежде организовать в Степанакерте военную базу для давления на Иран
В результате там уже создаётся военная база кацапов.
Приземлился 10 ил-76 с военной техникой.
Россия усилила свои позиции в регионе и приблизила отстранение антироссийского пашиняна.
так Карабах это и есть азербайджанская территория
Неофициально ***** прихватило,ещё один "субъект"
Что тут не понятно пескову и машке захаровой?
Со стороны алиева подписать договор с кацапами - это капитуляция.
Разделяй и властвуй.
ись.
турки об этом знают?
это они просто от нех дедать военные договора с казахами,киргизами и пр. азией подписывают пачками ?
на очереди Башкортостан,Татарстан и другие субъекты..
не верите? а кто верил в войну Украины с Россией 20 лет назад ?
впустили кацапню помиротворить-скажите спасибо и не возникайте,кто еще может там находиться.