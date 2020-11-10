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Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не договаривались о размещении в Нагорном Карабахе турецких военных.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности", - пояснил Песков.

Читайте также: Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
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Топ комментарии
+39
Правильно. Это территория Азербайджана. И ему решать, кто там будет, а кто нет.
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10.11.2020 12:09
+35
ну как не будет?!.. просто зайдут веселые черноволосые человечики без эмблем и нашивок, и тебя, сучий потрох, никто спрашивать не будет..
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10.11.2020 12:08
+27
Это кто там кукарекает из петушиного угла? 😷
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10.11.2020 12:08
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до побачення ханкенді барабах карабах
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10.11.2020 12:07 Ответить
Ага не будет:
"...президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания данного документа заявил о вводе в Нагорный Карабах наряду с российскими войсками турецких подразделений. Их задачей будет являться обеспечение мира и недопущение возобновления боевых действий в регионе..."
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10.11.2020 12:22 Ответить
*"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу*

Говорящую письку уже в какашку макнули
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10.11.2020 12:32 Ответить
відповім словами азера:
❗️Заключенное минувшей ночью перемирие по Карабаху породило массу вопросов, ответы на которые пока неясны. Бакинский журналист Рауф Насиров озвучил некоторые из них:

«Появилось множество вопросов. И потому прошу объяснить мне моменты, не позволяющие, вернее, мешающие разделить вашу всеобщую радость. Очень прошу объяснить.

1. В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России, будут введены российские солдаты и БТР? Пусть сроком на 5 лет (возможным продлением срока) , но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-ых вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял.

Мы сейчас именно этому радуемся? Эти крики за окном - крики радости за скорый приход российских солдат в Азербайджан?

2. Мы подписали соглашение в момент, когда уже брали Ханкянди и враг длинной колонной покидал город, когда уже контроль над трассой Лачин-Шуша был у нас, а в западном направлении мы фактически блокировали группировку вражеских войск в Агдаме, Ходжавенде, в Аскеране. То есть мы остановились в момент, когда полным ходом шли вперёд, одерживали победу, и это сейчас вызывает радость у людей?

3. В момент, когда мы раз и навсегда могли решить карабахский вопрос, мы оставляем его в неразрешенном состоянии? То есть, мы передаём проблему присутствия коварного врага в Карабахе нашим детям? Нам не хватит этих шехидов? Нужно чтобы в будущем шехидами в Карабахе становились и те, кому сегодня всего по нескольку лет?

4. Только у меня складывается ощущение, что это соглашение очень сильно напоминает документ, подписанный некогда с российским Пашкевичем?

5. Нашим шехидам сейчас на небесах не холодно?

Объясните мне, пожалуйста, что именно я не понимаю».

@karabah_18
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10.11.2020 15:06 Ответить
Это кто там кукарекает из петушиного угла? 😷
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10.11.2020 12:08 Ответить
ну как не будет?!.. просто зайдут веселые черноволосые человечики без эмблем и нашивок, и тебя, сучий потрох, никто спрашивать не будет..
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10.11.2020 12:08 Ответить
Это точно...
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10.11.2020 12:12 Ответить
Правильно. Это территория Азербайджана. И ему решать, кто там будет, а кто нет.
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10.11.2020 12:09 Ответить
Это я спрашивал в постах к предыдущим новостям - про турок ничего не написано, и непонятно, как они туда зайдут. Алиеву следовало аккуратней договор составлять, теперь повернуть обратно сложно будет - запоребрик уже успел туда своих перебросить.
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10.11.2020 12:09 Ответить
Ты о чем, месяц армяне с кацапами визжали, что войну против Армении ведет Турция и наемники из Сирии, а теперь куда они резко делись?
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10.11.2020 12:11 Ответить
Одно дело - визжать, другое дело - реально присутствовать...
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10.11.2020 12:16 Ответить
Ну это как кому нравится. Тем более, армяне должны все азербайджанские территории освободить до 1.12.2020., и проезд из Нахичеваня обеспечить. А там видно будет, сколько это перемирие продлится...
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10.11.2020 12:19 Ответить
Почти все. Степанакерт пока остается у Армении, и Лачинский коридор (узкая часть).
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10.11.2020 12:39 Ответить
Там того Степанакерта, и дорожка в ущелье. А вот освободить должны все районы занятые 28 лет назад. Мне вообще кажется, все это не надолго.
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10.11.2020 12:44 Ответить
Это да. Война заканчивается либо мирным договором между воюющими сторонами, либо безоговорочной капитуляцией (тоже частный случай мирного договора). Здесь нет ни того, ни другого..
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10.11.2020 12:45 Ответить
Так а там нет войны между Арменией и Азербайджаном, Карабах это Азербайджан. Дорожку в Степанакерт, Баку хочет обменять на дорогу в Нахичевань, а если что не так, выкинут армян от туда вообще, вот и все. У Азербайджана большая победа, это факт.
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10.11.2020 12:51 Ответить
Очень может быть, про Нахичевань как-то забыл.
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10.11.2020 12:55 Ответить
либо как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, дыныры/лыныры.
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10.11.2020 12:52 Ответить
Ну канешна, только сначала скажи гнида, что ты имеешь в виду под названием Карабах?
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10.11.2020 12:10 Ответить
вобщем,самое интересное в Карабахе еще впереди..
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10.11.2020 12:11 Ответить
Да чего там уже? Если Армяне с кацапами будут тихо сидеть, то может останутся в Степанакерте, и даже дорогу им оставят. А нет, то придется уматывать за поребрик.
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10.11.2020 12:14 Ответить
И почему я не удивлён?
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10.11.2020 12:11 Ответить
Ну вот и договорились с ******.Я вам больше скажу, росийские *миротворцы* еще и захватят территорию и поставят свою базу там где они захотят а не там где вы им написали в договоре. Пример Сербии и Албании вам налицо.
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10.11.2020 12:12 Ответить
Грузии Молдовы и Украины тоже как пример.
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10.11.2020 12:14 Ответить
Естественно.
Алиев предал своих партнёров из Турции и Израиля, которые оказали ему помощь в надежде организовать в Степанакерте военную базу для давления на Иран
В результате там уже создаётся военная база кацапов.
Приземлился 10 ил-76 с военной техникой.
Россия усилила свои позиции в регионе и приблизила отстранение антироссийского пашиняна.
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10.11.2020 12:17 Ответить
Предал ли? Или РФ его поставила перед фактом, что вступает в войну на стороне Армении, если не согласится? Ведь о переброске кацапской дивизии в Степанакерт стало известно вчера, а сегодня его пришлось подписать этот договор...
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10.11.2020 16:06 Ответить
"Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане"
так Карабах это и есть азербайджанская территория
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10.11.2020 12:12 Ответить
А кремлёвские окупанты там будут ?
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10.11.2020 12:12 Ответить
Будут асфальт подметать в районе Лачина...
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10.11.2020 12:15 Ответить
Тогда там вынесут всех нах и вернут Карабах Азербайджану
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10.11.2020 12:13 Ответить
Зря Алиев не внес в договор Турцию. ***** еще побоялся бы нарушить договор с турками. А вот на Азербайджан он насрет очень быстро и вытрет жопу тем трехсторонним договором. Через год-два начнутся провокации и новая война в Карабахе.
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10.11.2020 12:14 Ответить
***** давно на всех насрало.
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10.11.2020 12:21 Ответить
Опа. НЕ ЧЕКАЛИ?
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10.11.2020 12:14 Ответить
создании на азербайджанской территории центра мониторинга
Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 7705
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10.11.2020 12:14 Ответить
Эти кидорасы что-то замышляют.
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10.11.2020 12:15 Ответить
Та ну цього Писькова Де це знов плешивий засранець зник...? Від ковіда ховаєтся ? Ні фіга падло від ковіда не сховаєшся все одно подохнеш як засранець.
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10.11.2020 12:15 Ответить
Запасаемси попкормом !!!
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10.11.2020 12:15 Ответить
Отак...
Неофициально ***** прихватило,ещё один "субъект"
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10.11.2020 12:16 Ответить
Убыточный камень на шее.
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10.11.2020 12:26 Ответить
не прихватило,а подхватило...теперь у него целый букет заболеваний Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 543
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10.11.2020 12:30 Ответить
Чем больше хапает, тем быстрее тонет.
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10.11.2020 12:36 Ответить
А где лошадиная башка Лаврова.Чьото давно не слышно,оно Живе Ще???
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10.11.2020 12:17 Ответить
А це вже вирішать Ердоган і Алієв без козломордих. "Введуть по самі помідори" і не в*якнете. Задовольніться, що хоч до столу підпустили, крихти підібрати.
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10.11.2020 12:17 Ответить
На территории Карбаха принадлежащей Азербайджану, он ни с кем не обязан согласовывать присутствие военных подразделений других стран, той же Турции. Это его суверенное право. Потому Азербайджан и не оговаривал о таковых. И прежде всего потому что, фактически, Азербайджан РАЗРЕШАЛ там нахождение кацапов по праву сильного, по праву того кто способен был закончить освобождение своих земель. Потому и не обязывал себя этим пунктом в договорённости.
Что тут не понятно пескову и машке захаровой?
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10.11.2020 12:18 Ответить
"Ну тупые... "Дебилы, ...ля...
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10.11.2020 12:26 Ответить
Армяне сдались кацапам - кого-то удивило?
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10.11.2020 12:18 Ответить
Незалежність Вірменії і була чисто формальною, а за фактом це провінція московії.
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10.11.2020 13:37 Ответить
по ходу, айзера им тоже сдались.
Со стороны алиева подписать договор с кацапами - это капитуляция.
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10.11.2020 14:27 Ответить
Ставлю 7до1 що будуть там тюрки.
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10.11.2020 12:18 Ответить
уверен, что не будет
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10.11.2020 14:28 Ответить
"Договір з росією,не вартий паперу на якому він підписаний".Скільки років пройшло,а це лишається актуальним.
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10.11.2020 12:20 Ответить
тем более что такого никто не говорил.
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10.11.2020 13:26 Ответить
Вообще то оон направляет миротворцев,а ни какая-то параша
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10.11.2020 12:20 Ответить
в данной ситуации кремлёвских кинули как лохов с их интересами и сферами влияния в н.карабахе.... всё на что способна рф даже после сбитой вертушки с богатырями это спешно расставить "миротворцев" на линии соприкосновения которая была сильно передвинута Азербайджаном......
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10.11.2020 12:21 Ответить
Все это выглядит как сговор между Алиевым Эрдоганом и Путиным, за полное подчинение Армении последнему
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10.11.2020 12:21 Ответить
за подчинение и армении и азербайджану последнему.
Разделяй и властвуй.
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10.11.2020 14:29 Ответить
Надеемся это последняя пирова победа уХйла
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10.11.2020 12:22 Ответить
Победа?
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10.11.2020 12:40 Ответить
конечно - они будут в азербайджане - на линии границе с карабахом и арменией
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10.11.2020 12:23 Ответить
Что он делать то с той Арменией будет? Вторая Абхазия, или Осетия, печаль...
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10.11.2020 12:24 Ответить
Трындец перемирию.
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10.11.2020 12:23 Ответить
Для вірмен щоб сильно не плакали, скажуть що турків не буде.. а на справді будуть турки без опізнавальних знаків
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10.11.2020 12:24 Ответить
Без опизнавательных только татаромордва террористическая шастает...
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10.11.2020 13:57 Ответить
росія-миротворець - це все одно, що людоїд-вегетаріанець! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1913
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10.11.2020 12:24 Ответить
Этому сучьему потроху не только Украина не по зубам, но даже Карабах! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7032
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10.11.2020 12:24 Ответить
А вот если турки возьмут и приедут?
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10.11.2020 12:25 Ответить
Похоже, що кацапи азерів на.бали. Правда в Алієва є джокер у вигляді Ердогана, але чи не побоїться він його використати.
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10.11.2020 12:25 Ответить
Трындец перемирию.
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10.11.2020 12:26 Ответить
Такое ощущение что скоро везде будете только вы !!!! Ребята -Короновирус -не ваших усов дело??????
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10.11.2020 12:26 Ответить
Лучшая реклама турецких помидоров. Спешите купить !!! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2788
Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 615
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10.11.2020 12:27 Ответить
это голос оккупанта а не миротворца,Алиев просн
ись.
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10.11.2020 12:30 Ответить
ну тогда и кацапский перегной там тоже нах не нужен.
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10.11.2020 12:31 Ответить
ага,не будет..
турки об этом знают?
это они просто от нех дедать военные договора с казахами,киргизами и пр. азией подписывают пачками ?
на очереди Башкортостан,Татарстан и другие субъекты..
не верите? а кто верил в войну Украины с Россией 20 лет назад ?
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10.11.2020 12:32 Ответить
шо письков может указывать алиеву,турецкие миротворцы будут находиться на всемирно признаной территории азербайлдана.
впустили кацапню помиротворить-скажите спасибо и не возникайте,кто еще может там находиться.
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10.11.2020 12:33 Ответить
Алієву треба було дати 24 години кацапам ує... з Карабаху в противному разі почати тотальну зачистку решти регіону а він поперся з цапами щось там підписувати,все Алій забудь,далі кацап буде там ще 100р.і що головне це вже не будуть горбоносі армяхи це почнуться тотальні провокації під вашим боком і постійно.
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10.11.2020 12:37 Ответить
Значить, скоро косаби ще однієї вертушки недорахуються - а там, дивись і просвітління прийде.
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10.11.2020 12:39 Ответить
Якщо миротворцями будуть одні московіти то Азербайджан програв, ці "миротворці" стануть окупантами до кінця днів своїх.
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10.11.2020 13:30 Ответить
Придётся Алиеву сракачей московским ублюдкам поддать
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10.11.2020 13:44 Ответить
Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1305
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10.11.2020 13:56 Ответить
хай контролюють кацапів байрактарами
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10.11.2020 14:15 Ответить
"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга.-турецкого вооруженного "байрактарами" центра мониторинга... Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3325
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10.11.2020 15:11 Ответить
 
 