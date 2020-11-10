Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков
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Прем‘єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін не домовлялися про розміщення в Нагірному Карабасі турецьких військових.
Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, спростовуючи відповідну інформацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Перебування турецьких солдатів не було погоджено. Йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу. Це в Азербайджані, і це є предметом окремої домовленості", - пояснив Пєсков.
Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії й Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
"...президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания данного документа заявил о вводе в Нагорный Карабах наряду с российскими войсками турецких подразделений. Их задачей будет являться обеспечение мира и недопущение возобновления боевых действий в регионе..."
Говорящую письку уже в какашку макнули
❗️Заключенное минувшей ночью перемирие по Карабаху породило массу вопросов, ответы на которые пока неясны. Бакинский журналист Рауф Насиров озвучил некоторые из них:
«Появилось множество вопросов. И потому прошу объяснить мне моменты, не позволяющие, вернее, мешающие разделить вашу всеобщую радость. Очень прошу объяснить.
1. В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России, будут введены российские солдаты и БТР? Пусть сроком на 5 лет (возможным продлением срока) , но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-ых вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял.
Мы сейчас именно этому радуемся? Эти крики за окном - крики радости за скорый приход российских солдат в Азербайджан?
2. Мы подписали соглашение в момент, когда уже брали Ханкянди и враг длинной колонной покидал город, когда уже контроль над трассой Лачин-Шуша был у нас, а в западном направлении мы фактически блокировали группировку вражеских войск в Агдаме, Ходжавенде, в Аскеране. То есть мы остановились в момент, когда полным ходом шли вперёд, одерживали победу, и это сейчас вызывает радость у людей?
3. В момент, когда мы раз и навсегда могли решить карабахский вопрос, мы оставляем его в неразрешенном состоянии? То есть, мы передаём проблему присутствия коварного врага в Карабахе нашим детям? Нам не хватит этих шехидов? Нужно чтобы в будущем шехидами в Карабахе становились и те, кому сегодня всего по нескольку лет?
4. Только у меня складывается ощущение, что это соглашение очень сильно напоминает документ, подписанный некогда с российским Пашкевичем?
5. Нашим шехидам сейчас на небесах не холодно?
Объясните мне, пожалуйста, что именно я не понимаю».
@karabah_18
Алиев предал своих партнёров из Турции и Израиля, которые оказали ему помощь в надежде организовать в Степанакерте военную базу для давления на Иран
В результате там уже создаётся военная база кацапов.
Приземлился 10 ил-76 с военной техникой.
Россия усилила свои позиции в регионе и приблизила отстранение антироссийского пашиняна.
так Карабах это и есть азербайджанская территория
Неофициально ***** прихватило,ещё один "субъект"
Что тут не понятно пескову и машке захаровой?
Со стороны алиева подписать договор с кацапами - это капитуляция.
Разделяй и властвуй.
ись.
турки об этом знают?
это они просто от нех дедать военные договора с казахами,киргизами и пр. азией подписывают пачками ?
на очереди Башкортостан,Татарстан и другие субъекты..
не верите? а кто верил в войну Украины с Россией 20 лет назад ?
впустили кацапню помиротворить-скажите спасибо и не возникайте,кто еще может там находиться.