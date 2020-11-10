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Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков

Прем‘єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін не домовлялися про розміщення в Нагірному Карабасі турецьких військових.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, спростовуючи відповідну інформацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Перебування турецьких солдатів не було погоджено. Йшлося про створення на азербайджанській території центру моніторингу. Це в Азербайджані, і це є предметом окремої домовленості", - пояснив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччину буде залучено до миротворчої місії в Карабасі, - Алієв

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії й Туреччини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Правильно. Это территория Азербайджана. И ему решать, кто там будет, а кто нет.
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10.11.2020 12:09
+35
ну как не будет?!.. просто зайдут веселые черноволосые человечики без эмблем и нашивок, и тебя, сучий потрох, никто спрашивать не будет..
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10.11.2020 12:08
+27
Это кто там кукарекает из петушиного угла? 😷
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10.11.2020 12:08
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до побачення ханкенді барабах карабах
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10.11.2020 12:07 Відповісти
Ага не будет:
"...президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания данного документа заявил о вводе в Нагорный Карабах наряду с российскими войсками турецких подразделений. Их задачей будет являться обеспечение мира и недопущение возобновления боевых действий в регионе..."
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10.11.2020 12:22 Відповісти
*"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу*

Говорящую письку уже в какашку макнули
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10.11.2020 12:32 Відповісти
відповім словами азера:
❗️Заключенное минувшей ночью перемирие по Карабаху породило массу вопросов, ответы на которые пока неясны. Бакинский журналист Рауф Насиров озвучил некоторые из них:

«Появилось множество вопросов. И потому прошу объяснить мне моменты, не позволяющие, вернее, мешающие разделить вашу всеобщую радость. Очень прошу объяснить.

1. В момент, когда полная победа над врагом была совсем близко, мы подписали соглашение, согласно которому на территорию Азербайджана войдет миротворческий контингент войск России, будут введены российские солдаты и БТР? Пусть сроком на 5 лет (возможным продлением срока) , но они будут на территории моей страны, откуда мы с таким трудом в начале 90-ых вывели российские войска? Мы за это отдали тысячу жизней? Объясните мне, если я чего-то недопонял.

Мы сейчас именно этому радуемся? Эти крики за окном - крики радости за скорый приход российских солдат в Азербайджан?

2. Мы подписали соглашение в момент, когда уже брали Ханкянди и враг длинной колонной покидал город, когда уже контроль над трассой Лачин-Шуша был у нас, а в западном направлении мы фактически блокировали группировку вражеских войск в Агдаме, Ходжавенде, в Аскеране. То есть мы остановились в момент, когда полным ходом шли вперёд, одерживали победу, и это сейчас вызывает радость у людей?

3. В момент, когда мы раз и навсегда могли решить карабахский вопрос, мы оставляем его в неразрешенном состоянии? То есть, мы передаём проблему присутствия коварного врага в Карабахе нашим детям? Нам не хватит этих шехидов? Нужно чтобы в будущем шехидами в Карабахе становились и те, кому сегодня всего по нескольку лет?

4. Только у меня складывается ощущение, что это соглашение очень сильно напоминает документ, подписанный некогда с российским Пашкевичем?

5. Нашим шехидам сейчас на небесах не холодно?

Объясните мне, пожалуйста, что именно я не понимаю».

@karabah_18
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10.11.2020 15:06 Відповісти
Это кто там кукарекает из петушиного угла? 😷
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10.11.2020 12:08 Відповісти
ну как не будет?!.. просто зайдут веселые черноволосые человечики без эмблем и нашивок, и тебя, сучий потрох, никто спрашивать не будет..
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10.11.2020 12:08 Відповісти
Это точно...
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10.11.2020 12:12 Відповісти
Правильно. Это территория Азербайджана. И ему решать, кто там будет, а кто нет.
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10.11.2020 12:09 Відповісти
Это я спрашивал в постах к предыдущим новостям - про турок ничего не написано, и непонятно, как они туда зайдут. Алиеву следовало аккуратней договор составлять, теперь повернуть обратно сложно будет - запоребрик уже успел туда своих перебросить.
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10.11.2020 12:09 Відповісти
Ты о чем, месяц армяне с кацапами визжали, что войну против Армении ведет Турция и наемники из Сирии, а теперь куда они резко делись?
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10.11.2020 12:11 Відповісти
Одно дело - визжать, другое дело - реально присутствовать...
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10.11.2020 12:16 Відповісти
Ну это как кому нравится. Тем более, армяне должны все азербайджанские территории освободить до 1.12.2020., и проезд из Нахичеваня обеспечить. А там видно будет, сколько это перемирие продлится...
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10.11.2020 12:19 Відповісти
Почти все. Степанакерт пока остается у Армении, и Лачинский коридор (узкая часть).
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10.11.2020 12:39 Відповісти
Там того Степанакерта, и дорожка в ущелье. А вот освободить должны все районы занятые 28 лет назад. Мне вообще кажется, все это не надолго.
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10.11.2020 12:44 Відповісти
Это да. Война заканчивается либо мирным договором между воюющими сторонами, либо безоговорочной капитуляцией (тоже частный случай мирного договора). Здесь нет ни того, ни другого..
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10.11.2020 12:45 Відповісти
Так а там нет войны между Арменией и Азербайджаном, Карабах это Азербайджан. Дорожку в Степанакерт, Баку хочет обменять на дорогу в Нахичевань, а если что не так, выкинут армян от туда вообще, вот и все. У Азербайджана большая победа, это факт.
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10.11.2020 12:51 Відповісти
Очень может быть, про Нахичевань как-то забыл.
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10.11.2020 12:55 Відповісти
либо как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, дыныры/лыныры.
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10.11.2020 12:52 Відповісти
Ну канешна, только сначала скажи гнида, что ты имеешь в виду под названием Карабах?
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10.11.2020 12:10 Відповісти
вобщем,самое интересное в Карабахе еще впереди..
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10.11.2020 12:11 Відповісти
Да чего там уже? Если Армяне с кацапами будут тихо сидеть, то может останутся в Степанакерте, и даже дорогу им оставят. А нет, то придется уматывать за поребрик.
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10.11.2020 12:14 Відповісти
И почему я не удивлён?
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10.11.2020 12:11 Відповісти
Ну вот и договорились с ******.Я вам больше скажу, росийские *миротворцы* еще и захватят территорию и поставят свою базу там где они захотят а не там где вы им написали в договоре. Пример Сербии и Албании вам налицо.
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10.11.2020 12:12 Відповісти
Грузии Молдовы и Украины тоже как пример.
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10.11.2020 12:14 Відповісти
Естественно.
Алиев предал своих партнёров из Турции и Израиля, которые оказали ему помощь в надежде организовать в Степанакерте военную базу для давления на Иран
В результате там уже создаётся военная база кацапов.
Приземлился 10 ил-76 с военной техникой.
Россия усилила свои позиции в регионе и приблизила отстранение антироссийского пашиняна.
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10.11.2020 12:17 Відповісти
Предал ли? Или РФ его поставила перед фактом, что вступает в войну на стороне Армении, если не согласится? Ведь о переброске кацапской дивизии в Степанакерт стало известно вчера, а сегодня его пришлось подписать этот договор...
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10.11.2020 16:06 Відповісти
"Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане"
так Карабах это и есть азербайджанская территория
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10.11.2020 12:12 Відповісти
А кремлёвские окупанты там будут ?
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10.11.2020 12:12 Відповісти
Будут асфальт подметать в районе Лачина...
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10.11.2020 12:15 Відповісти
Тогда там вынесут всех нах и вернут Карабах Азербайджану
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10.11.2020 12:13 Відповісти
Зря Алиев не внес в договор Турцию. ***** еще побоялся бы нарушить договор с турками. А вот на Азербайджан он насрет очень быстро и вытрет жопу тем трехсторонним договором. Через год-два начнутся провокации и новая война в Карабахе.
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10.11.2020 12:14 Відповісти
***** давно на всех насрало.
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10.11.2020 12:21 Відповісти
Опа. НЕ ЧЕКАЛИ?
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10.11.2020 12:14 Відповісти
создании на азербайджанской территории центра мониторинга
Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков - Цензор.НЕТ 7705
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10.11.2020 12:14 Відповісти
Эти кидорасы что-то замышляют.
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10.11.2020 12:15 Відповісти
Та ну цього Писькова Де це знов плешивий засранець зник...? Від ковіда ховаєтся ? Ні фіга падло від ковіда не сховаєшся все одно подохнеш як засранець.
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10.11.2020 12:15 Відповісти
Запасаемси попкормом !!!
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10.11.2020 12:15 Відповісти
Отак...
Неофициально ***** прихватило,ещё один "субъект"
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10.11.2020 12:16 Відповісти
Убыточный камень на шее.
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10.11.2020 12:26 Відповісти
не прихватило,а подхватило...теперь у него целый букет заболеваний Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 543
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10.11.2020 12:30 Відповісти
Чем больше хапает, тем быстрее тонет.
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10.11.2020 12:36 Відповісти
А где лошадиная башка Лаврова.Чьото давно не слышно,оно Живе Ще???
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10.11.2020 12:17 Відповісти
А це вже вирішать Ердоган і Алієв без козломордих. "Введуть по самі помідори" і не в*якнете. Задовольніться, що хоч до столу підпустили, крихти підібрати.
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10.11.2020 12:17 Відповісти
На территории Карбаха принадлежащей Азербайджану, он ни с кем не обязан согласовывать присутствие военных подразделений других стран, той же Турции. Это его суверенное право. Потому Азербайджан и не оговаривал о таковых. И прежде всего потому что, фактически, Азербайджан РАЗРЕШАЛ там нахождение кацапов по праву сильного, по праву того кто способен был закончить освобождение своих земель. Потому и не обязывал себя этим пунктом в договорённости.
Что тут не понятно пескову и машке захаровой?
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10.11.2020 12:18 Відповісти
"Ну тупые... "Дебилы, ...ля...
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10.11.2020 12:26 Відповісти
Армяне сдались кацапам - кого-то удивило?
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10.11.2020 12:18 Відповісти
Незалежність Вірменії і була чисто формальною, а за фактом це провінція московії.
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10.11.2020 13:37 Відповісти
по ходу, айзера им тоже сдались.
Со стороны алиева подписать договор с кацапами - это капитуляция.
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10.11.2020 14:27 Відповісти
Ставлю 7до1 що будуть там тюрки.
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10.11.2020 12:18 Відповісти
уверен, что не будет
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10.11.2020 14:28 Відповісти
"Договір з росією,не вартий паперу на якому він підписаний".Скільки років пройшло,а це лишається актуальним.
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10.11.2020 12:20 Відповісти
тем более что такого никто не говорил.
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10.11.2020 13:26 Відповісти
Вообще то оон направляет миротворцев,а ни какая-то параша
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10.11.2020 12:20 Відповісти
в данной ситуации кремлёвских кинули как лохов с их интересами и сферами влияния в н.карабахе.... всё на что способна рф даже после сбитой вертушки с богатырями это спешно расставить "миротворцев" на линии соприкосновения которая была сильно передвинута Азербайджаном......
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10.11.2020 12:21 Відповісти
Все это выглядит как сговор между Алиевым Эрдоганом и Путиным, за полное подчинение Армении последнему
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10.11.2020 12:21 Відповісти
за подчинение и армении и азербайджану последнему.
Разделяй и властвуй.
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10.11.2020 14:29 Відповісти
Надеемся это последняя пирова победа уХйла
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10.11.2020 12:22 Відповісти
Победа?
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10.11.2020 12:40 Відповісти
конечно - они будут в азербайджане - на линии границе с карабахом и арменией
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10.11.2020 12:23 Відповісти
Что он делать то с той Арменией будет? Вторая Абхазия, или Осетия, печаль...
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10.11.2020 12:24 Відповісти
Трындец перемирию.
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10.11.2020 12:23 Відповісти
Для вірмен щоб сильно не плакали, скажуть що турків не буде.. а на справді будуть турки без опізнавальних знаків
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10.11.2020 12:24 Відповісти
Без опизнавательных только татаромордва террористическая шастает...
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10.11.2020 13:57 Відповісти
росія-миротворець - це все одно, що людоїд-вегетаріанець! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1913
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10.11.2020 12:24 Відповісти
Этому сучьему потроху не только Украина не по зубам, но даже Карабах! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7032
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10.11.2020 12:24 Відповісти
А вот если турки возьмут и приедут?
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10.11.2020 12:25 Відповісти
Похоже, що кацапи азерів на.бали. Правда в Алієва є джокер у вигляді Ердогана, але чи не побоїться він його використати.
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10.11.2020 12:25 Відповісти
Трындец перемирию.
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10.11.2020 12:26 Відповісти
Такое ощущение что скоро везде будете только вы !!!! Ребята -Короновирус -не ваших усов дело??????
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10.11.2020 12:26 Відповісти
Лучшая реклама турецких помидоров. Спешите купить !!! Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2788
Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 615
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10.11.2020 12:27 Відповісти
это голос оккупанта а не миротворца,Алиев просн
ись.
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10.11.2020 12:30 Відповісти
ну тогда и кацапский перегной там тоже нах не нужен.
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10.11.2020 12:31 Відповісти
ага,не будет..
турки об этом знают?
это они просто от нех дедать военные договора с казахами,киргизами и пр. азией подписывают пачками ?
на очереди Башкортостан,Татарстан и другие субъекты..
не верите? а кто верил в войну Украины с Россией 20 лет назад ?
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10.11.2020 12:32 Відповісти
шо письков может указывать алиеву,турецкие миротворцы будут находиться на всемирно признаной территории азербайлдана.
впустили кацапню помиротворить-скажите спасибо и не возникайте,кто еще может там находиться.
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10.11.2020 12:33 Відповісти
Алієву треба було дати 24 години кацапам ує... з Карабаху в противному разі почати тотальну зачистку решти регіону а він поперся з цапами щось там підписувати,все Алій забудь,далі кацап буде там ще 100р.і що головне це вже не будуть горбоносі армяхи це почнуться тотальні провокації під вашим боком і постійно.
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10.11.2020 12:37 Відповісти
Значить, скоро косаби ще однієї вертушки недорахуються - а там, дивись і просвітління прийде.
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10.11.2020 12:39 Відповісти
Якщо миротворцями будуть одні московіти то Азербайджан програв, ці "миротворці" стануть окупантами до кінця днів своїх.
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10.11.2020 13:30 Відповісти
Придётся Алиеву сракачей московским ублюдкам поддать
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10.11.2020 13:44 Відповісти
Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1305
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10.11.2020 13:56 Відповісти
хай контролюють кацапів байрактарами
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10.11.2020 14:15 Відповісти
"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга.-турецкого вооруженного "байрактарами" центра мониторинга... Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3325
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10.11.2020 15:11 Відповісти
 
 