РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7507 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
1 093 4
ВР (28729) КС (2131)

Парламентский комитет объявил новый конкурс на должность судьи КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парламентский комитет объявил новый конкурс на должность судьи КС

Комитет по вопросам правовой политики 13 ноября поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.

За это решение проголосовали 18 членов комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

После данного решения на сайте Верховной Рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.

Как сообщалось 6 ноября, Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А конкурс как? Кто больше занесет брату Ермака?!
показать весь комментарий
13.11.2020 12:59 Ответить
та вже все вирішено: документи на конкурс подасть одна нардеп Совгиря, представник Разумкова в КС
показать весь комментарий
13.11.2020 13:13 Ответить
Хтозна, можливо вже створена фірма з участю чиєїсь внучки.
показать весь комментарий
13.11.2020 14:50 Ответить
Сколько, сколько? Та не, пацаны, это не серьезно. Надо еще столько же. А шоб вы не думали, что мы шутим, мы объявим новый конкурс.
показать весь комментарий
13.11.2020 13:21 Ответить
 
 