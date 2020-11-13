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ВР (11731) КС (1154)

Парламентський комітет оголосив новий конкурс на посаду судді КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Парламентський комітет оголосив новий конкурс на посаду судді КС

Комітет з питань правової політики 13 листопада підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного Суду України.

За це рішення проголосували 18 членів комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Після цього рішення на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції та групи.

Як повідомлялося 6 листопада, Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.

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Автор: Наталя Джума
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А конкурс как? Кто больше занесет брату Ермака?!
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13.11.2020 12:59 Відповісти
та вже все вирішено: документи на конкурс подасть одна нардеп Совгиря, представник Разумкова в КС
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13.11.2020 13:13 Відповісти
Хтозна, можливо вже створена фірма з участю чиєїсь внучки.
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13.11.2020 14:50 Відповісти
Сколько, сколько? Та не, пацаны, это не серьезно. Надо еще столько же. А шоб вы не думали, что мы шутим, мы объявим новый конкурс.
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13.11.2020 13:21 Відповісти
 
 