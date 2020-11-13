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Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса, при этом для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.

Соответствующее положение содержит доработанный комитетом законопроект с поправками в Налоговый кодекс 4101-д из "бюджетного пакета", текст которого обнародован на парламентском сайте в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время - 375 мзп).

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Доработанный проект закона также содержит предложение снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год).

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект также предлагает ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за тонну экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) – с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году. Также законопроект предлагает повышение вдвое до 2029 года ставки экологического налога за скиды загрязняющих веществ в воду.

В то же время комитет предлагает сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий.

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Помимо того депутаты предлагают расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков. Законопроект также предлагает обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности не имеющих статуса юрлица.
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Топ комментарии
+11
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 1834
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13.11.2020 14:19
+8
та добивайте уже тот бизнес. Кого не сьест корона сьест гетьманцев с беней...
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13.11.2020 14:15
+6
Не, ну ашо вы хотели?
Чинуш трогать низзя, значит бизнес можно
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13.11.2020 14:15
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Не, ну ашо вы хотели?
Чинуш трогать низзя, значит бизнес можно
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13.11.2020 14:15 Ответить
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 1834
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13.11.2020 14:19 Ответить
Профільний комітет Ради пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу - Цензор.НЕТ 8205
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13.11.2020 15:11 Ответить
та добивайте уже тот бизнес. Кого не сьест корона сьест гетьманцев с беней...
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13.11.2020 14:15 Ответить
І саме цікаве, бумеранг прилетів за адресою, очі бачили що вибирали, але ж тоді було "какая разніца", а тепер що уже всьо. Жрітє, не оляпайтесь
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13.11.2020 15:10 Ответить
...ога-ога, "...бабло кончается, а работы нет..."(с) Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 9866
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 5146
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13.11.2020 14:17 Ответить
я и еще несколько милионов ФОПов - отменят свой бизнес и налоги. и уйдут в тень.
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13.11.2020 14:21 Ответить
То в Україні "несколько милионов ФОПов" з річним доходом 20 млн грн?
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13.11.2020 18:18 Ответить
Ну так с 1 июля 2021 придут к тем кто зарабатыват гораздо меньше 20и. И то, только если продлят. Если не продлят - пойдут грабить сразу.
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13.11.2020 20:57 Ответить
Зе слуги все для народа! Твари когда вы нажретесь.
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13.11.2020 14:46 Ответить
Взяточники уже не могут сидеть без взяток,гетьманович делает для них все что может.
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13.11.2020 15:04 Ответить
А что, война закончилась?Мораторий был до конца военных действий.
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13.11.2020 15:11 Ответить
Давай, більше ада! Гуляти так гуляти, щоб до ненависті до влади, до шибениці для Зе&Ко.
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13.11.2020 15:15 Ответить
 
 