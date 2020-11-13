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Профільний комітет Ради пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Профільний комітет Ради пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу

Комітет з питань фінансів, податкової та фінансової політики Верховної Ради пропонує скасувати мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу, при цьому для платників податків з річним доходом до 20 млн грн пропонується продовжити мораторій до 1 липня 2021 року.

Відповідне положення містить доопрацьований комітетом законопроєкт з поправками до Податкового кодексу 4101-д з "бюджетного пакету", текст якого оприлюднено на парламентському сайті в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (нині - 375 мзп).

Також читайте: Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року

Доопрацьований проєкт закону також містить пропозицію знизити тимчасову ставку ПДВ на низку імпортного обладнання та комплектуючих до 14% (з 2021 по 2023 рік).

При цьому комітет зберіг індексацію ставок акцизу на алкоголь, екологічного податку та орендної плати з урахуванням інфляції, як це ініціювало Міністерство фінансів.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, законопроєкт також пропонує щорічно з 2021 року підвищувати на 5 грн за тонну екологічний податок на викиди двоокису вуглецю (СО2) - з 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 році. Також законопроєкт пропонує підвищення вдвічі до 2029 року ставки екологічного податку за скидання забруднювальних речовин у воду.

Водночас комітет пропонує скоротити ставку акцизу на відходи тютюнової сировини з посиленням контролю за використанням обладнання і сировини для промислового виробництва тютюнових виробів.

Читайте: СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах

Крім того, депутати пропонують розширити повноваження контролюючих органів щодо інформації про банківські рахунки платників податків. Законопроєкт також пропонує зобов'язати компанії з управління активами подавати декларації з податку на прибуток щодо кожного інституту спільного інвестування, активами яких вони управляють, зокрема тих, що не мають статусу юрособи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 1834
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13.11.2020 14:19
+8
та добивайте уже тот бизнес. Кого не сьест корона сьест гетьманцев с беней...
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13.11.2020 14:15
+6
Не, ну ашо вы хотели?
Чинуш трогать низзя, значит бизнес можно
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13.11.2020 14:15
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Не, ну ашо вы хотели?
Чинуш трогать низзя, значит бизнес можно
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13.11.2020 14:15 Відповісти
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 1834
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13.11.2020 14:19 Відповісти
Профільний комітет Ради пропонує скасувати мораторій на перевірки бізнесу - Цензор.НЕТ 8205
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13.11.2020 15:11 Відповісти
та добивайте уже тот бизнес. Кого не сьест корона сьест гетьманцев с беней...
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13.11.2020 14:15 Відповісти
І саме цікаве, бумеранг прилетів за адресою, очі бачили що вибирали, але ж тоді було "какая разніца", а тепер що уже всьо. Жрітє, не оляпайтесь
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13.11.2020 15:10 Відповісти
...ога-ога, "...бабло кончается, а работы нет..."(с) Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 9866
Профильный комитет Рады предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса - Цензор.НЕТ 5146
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13.11.2020 14:17 Відповісти
я и еще несколько милионов ФОПов - отменят свой бизнес и налоги. и уйдут в тень.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
То в Україні "несколько милионов ФОПов" з річним доходом 20 млн грн?
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13.11.2020 18:18 Відповісти
Ну так с 1 июля 2021 придут к тем кто зарабатыват гораздо меньше 20и. И то, только если продлят. Если не продлят - пойдут грабить сразу.
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13.11.2020 20:57 Відповісти
Зе слуги все для народа! Твари когда вы нажретесь.
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13.11.2020 14:46 Відповісти
Взяточники уже не могут сидеть без взяток,гетьманович делает для них все что может.
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13.11.2020 15:04 Відповісти
А что, война закончилась?Мораторий был до конца военных действий.
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13.11.2020 15:11 Відповісти
Давай, більше ада! Гуляти так гуляти, щоб до ненависті до влади, до шибениці для Зе&Ко.
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13.11.2020 15:15 Відповісти
 
 