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Список "коронавирусных" стран обновлен: Турция, Египет и Албания по-прежнему "зеленые"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Список

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Об этом Цензор.НЕТ нет сообщает со ссылкой на сайт Минздрава.

В "зеленой" зоне по-прежнему находятся Албания, Египет и Турция.

Болгария, Хорватия и Черногория остаются "красными". При этом в некоторых из этих стран начали действовать более строгие ограничения.

По состоянию на 13 ноября в "красную" зону попали 45 стран, в том числе: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

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При этом из "зеленой" в "красную" зону переместились Литва и Сербия, тогда как из "красной" в "зеленую" отправился Ливан.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны отправиться на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочно прекратить самоизоляцию возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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В "зеленую" зону попали Украина и еще 148 стран, среди которых: Австралия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Бразилия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Ливан, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Шри-Ланка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

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Автор: Ольга Лузан
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І як їм вдається ... Список "коронавирусных" стран обновлен: Турция, Египет и Албания по-прежнему "зеленые" - Цензор.НЕТ 4406
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14.11.2020 12:50 Ответить
Три туристичні, недорогі для українців країни.
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14.11.2020 13:27 Ответить
Украина находится НА 25 МЕСТЕ по количеству инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире, в стране заболели 261 034 человек. Об этом сегодня говорится в данных Worldometers.

На первом месте находится США - 7 991 998 заразившихся, на втором - Индия (7 119 300), третьем - Бразилия (5 094 979), четвертом - Россия (1 298 718), пятом - Колумбия (911 316), шестом - Аргентина (894 206), седьмом - Испания (890 367), восьмом - Перу (849 371), девятом - Мексика (817 503), десятом - Франция (734 974).
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14.11.2020 12:50 Ответить
Украина уже
НА 22-М МЕСТЕ В МИРЕ по количеству случаев COVID-19
СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2020, 04:08
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/28/7271479/
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14.11.2020 12:55 Ответить
Ну я кілька днів тому повернувся з Польщі, щоб забити свого цвяха у труну Садового 22 листопада. Не пошкодував 1200 грн. прямо на границі, а вже ввечері цього ж дня Авакян відпустив мене із самоізоляції.
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14.11.2020 13:38 Ответить
Украина уже
НА 18-М МЕСТЕ В МИРЕ по количеству случаев COVID-19
14.11.2020 13:42
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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14.11.2020 15:49 Ответить
Серж,меньше верь всем этим Пэдрам.
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14.11.2020 20:07 Ответить
 
 