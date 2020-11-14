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Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов

В Украине более 200 000 человек живут с инсулинозависимой формой сахарного диабета.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. В Украине 211 411 пациентов получают инсулинотерапию, то есть они имеют тяжелый сахарный диабет", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что заболеваемость сахарным диабетом в Украине растет, а болезнь "молодеет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА

Степанов напомнил, что для профилактики сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни: придерживаться здорового питания и уменьшать количество сахара и насыщенных жиров; поддерживать нормальный вес тела, быть физически активным (в неделю должно быть не менее 150 минут регулярной физической активности), а также избегать курения.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).

Также на Цензор.НЕТ: Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека

Диабет входит в тройку заболеваний, которые чаще всего вызывают инвалидность и смерть. По прогнозам медиков, сахарный диабет до 2030 года станет седьмой самой распространенной болезнью на планете.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
а от неіснулінозалежного може (бо крупи, макарони, картопля і хліб - це раціон наших пенсіонері на ту жалюгідну пенсію)......
а ще спадковість додає ризиків.
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14.11.2020 14:34
+4
Раціон харчування не провокує розвиток інсулінозалежного ц.діабету.
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14.11.2020 14:30
+4
степанов... а знаете сколько больных туберкулезом (в открытой форме при закрытых навсегда диспансерах), СПИДом, гепатитами и по мелочи корью-ветрянкой-эпидпаротитом....
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14.11.2020 14:31
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Шо от вируса мало бабосов, решили еще хапануть и на этом.
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14.11.2020 14:26 Ответить
Значит не хватает.Вон уже брусчатку выкапывают ....хороший пример для Зели с бандой при отходе асфальт ковром скручивать с дорог.
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14.11.2020 14:45 Ответить
Раціон харчування не провокує розвиток інсулінозалежного ц.діабету.
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14.11.2020 14:30 Ответить
а от неіснулінозалежного може (бо крупи, макарони, картопля і хліб - це раціон наших пенсіонері на ту жалюгідну пенсію)......
а ще спадковість додає ризиків.
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14.11.2020 14:34 Ответить
але Спєпашка цього не знає.
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14.11.2020 14:43 Ответить
мені здається шо він просто "базікаюча голова"... бо іноді зтверджує щось примітивно-базарне, а не науково-медичне...
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14.11.2020 14:52 Ответить
Не вводите людей в заблуждения , самым главным виновником диабета 2 типа является ЖИР - т.е ожирение !
Всё , что вы перечислили мало как повлияют на развитие диабета ( если конечно нет предрасположенности ) .
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14.11.2020 15:44 Ответить
извините, но чем я ввел в заблуждение?
от скудного по питательности и однообразного питания разве невозможно приобрести диабет? и разве то, что допустим мама (или папа, сестра, брат) страдали от диабета не является дополнительным фактором, увеличивающим риск приобрести болячку?
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14.11.2020 17:13 Ответить
От скудного питания быстроусвояемых углеводов может и можно преобрести диабет, НО на первом месте стоит все-таки ЖИР. В былые времена люди животную пищу ели по праздникам и были здоровее , сейчас с этим перебор поэтому диабет, инсульты, инфаркты , рак и гипертония "молодеют". 😝
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14.11.2020 17:51 Ответить
возразить нечего !
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14.11.2020 18:12 Ответить
"За все время пандемии в Украине
Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222заболели - 525 176 человек;
Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222выздоровели - 238 811 человекИсточник: https://censor.net/ru/n3231059"
От і думаємо...
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14.11.2020 14:31 Ответить
степанов... а знаете сколько больных туберкулезом (в открытой форме при закрытых навсегда диспансерах), СПИДом, гепатитами и по мелочи корью-ветрянкой-эпидпаротитом....
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14.11.2020 14:31 Ответить
Квашеных продуктов больше употребляйте, и не будите болеть диабетом. Сделайте спиртовую настойку 3 средних шляпки мухомора красного + растение джимнема сильвестра + растение крифея амурская на 200 грамовую чекушку водки, дозировка 10 капель утром натощак и за месяц сахар упадет с 20 до нормы здорового человека - 5. и восстановиться поджелудочная железа.
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14.11.2020 14:40 Ответить
Ваш нік говорить, що ви московитка Малишева. Вам краще із своїми порадами на мокшанське ТВ
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14.11.2020 14:58 Ответить
Мухоморы есть? Такой бредятины давно не читала
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14.11.2020 16:21 Ответить
но все умирают от степановской "короны"
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14.11.2020 14:41 Ответить
Идиот. Как он вообще диплом медика получил ?
Инсулинозависимый диабет - это врождённая поломка иммунной системы. Она не лечится ни диетой, ни образом жизни.
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14.11.2020 14:55 Ответить
Вы не правы. Диабет первого типа можно приобрести в любом возрасте.
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14.11.2020 17:21 Ответить
"Приобрести" его нельзя. Он может развиться в любом возрасте. Такой феномен имеет место быть; он называется LADA ( Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood). Но ! Это по-прежнему поломка в иммунной системе: она по какой-то причине вдруг начинает массово производить антитела, убивающие те самые бета-клетки (островки Лангерганса). Разница с обычным ("детским") диабетом в том он развивается медленнее.
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14.11.2020 22:19 Ответить
Ааааа! ¡!!!
Всіх в маски і рукавиці, закрити по домах, поки пандемія діабету не закінчиться!
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14.11.2020 15:13 Ответить
 
 