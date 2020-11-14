Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов

В Украине более 200 000 человек живут с инсулинозависимой формой сахарного диабета.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. В Украине 211 411 пациентов получают инсулинотерапию, то есть они имеют тяжелый сахарный диабет", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что заболеваемость сахарным диабетом в Украине растет, а болезнь "молодеет".

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Степанов напомнил, что для профилактики сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни: придерживаться здорового питания и уменьшать количество сахара и насыщенных жиров; поддерживать нормальный вес тела, быть физически активным (в неделю должно быть не менее 150 минут регулярной физической активности), а также избегать курения.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).

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Диабет входит в тройку заболеваний, которые чаще всего вызывают инвалидность и смерть. По прогнозам медиков, сахарный диабет до 2030 года станет седьмой самой распространенной болезнью на планете.