Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине более 200 000 человек живут с инсулинозависимой формой сахарного диабета.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. В Украине 211 411 пациентов получают инсулинотерапию, то есть они имеют тяжелый сахарный диабет", - сказал глава Минздрава.
Он отметил, что заболеваемость сахарным диабетом в Украине растет, а болезнь "молодеет".
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Степанов напомнил, что для профилактики сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни: придерживаться здорового питания и уменьшать количество сахара и насыщенных жиров; поддерживать нормальный вес тела, быть физически активным (в неделю должно быть не менее 150 минут регулярной физической активности), а также избегать курения.
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Различают сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый).
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Диабет входит в тройку заболеваний, которые чаще всего вызывают инвалидность и смерть. По прогнозам медиков, сахарный диабет до 2030 года станет седьмой самой распространенной болезнью на планете.
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а ще спадковість додає ризиків.
Всё , что вы перечислили мало как повлияют на развитие диабета ( если конечно нет предрасположенности ) .
от скудного по питательности и однообразного питания разве невозможно приобрести диабет? и разве то, что допустим мама (или папа, сестра, брат) страдали от диабета не является дополнительным фактором, увеличивающим риск приобрести болячку?
заболели - 525 176 человек;
выздоровели - 238 811 человекИсточник: https://censor.net/ru/n3231059"
От і думаємо...
Инсулинозависимый диабет - это врождённая поломка иммунной системы. Она не лечится ни диетой, ни образом жизни.
Всіх в маски і рукавиці, закрити по домах, поки пандемія діабету не закінчиться!