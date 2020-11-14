Нацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях на выборах

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 5 сентября по 14 ноября 2020 года в целом в территориальные органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 093 уголовных производствах: 687 - открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 - связанных с избирательным процессом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины.

Повторное голосование на выборах городского головы состоится в семи городах: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Также на Цензор.НЕТ: Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула