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Нардеп ОПЗЖ Рабинович заболел коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заболел коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Увы, поймал коронавирус. Будем лечиться", - сообщил Рабинович.
Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.
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+62 саша паламарчук
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- Вы слышали, чем закончилась инициатива по сторительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет… Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
)(уловской вакцины...
Дай Бог ему столько здоровья-сколько доброго он сделал для Украины
За здоров'я президента України Володимира Зеленського, який хворіє на коронавірус, моляться рабини в різних країнах світу, повідомили у прес-службі президента і надали відеозаписи, які передали рабини,
Головний рабин святих місць Шмуель Рабинович помолився за здоров'я українського президента біля Стіни Плачу в Єрусалимі.
До речі, за рабика-мошенника також мусять поплакати.
...А Крим відомо чий український і татарський.
Или сразу черту ... ? 😂
Так что расходимся...
ГУСАР БЕЗ ТРИППЕРА - НЕ ГУСАР
Меня возмущает факт укрывательства, покрывательства. Ну почему честно не рассказать что да, сделал прививку, заболел? И такие они во всём. Верить никому нельзя. Или брешут или молчат.
У 38 добровольцев наблюдалось в общей сложности 144 побочных эффекта, однако большинство из них не имело серьёзных последствий. И все же спустя 42 дня после вакцинации 31 симптом сохранился. Отмечается, что в основном они были связаны с отклонениями показателей иммунной системы. В документе Центра Гамалеи заявлено, что исход 27 явлений до сих пор не ясен.
В частности добровольцы, получившие вакцину, жаловались на повышение температуры, головную боль, диарею, астению, недомогание, пирексию, заложенность носа, першение в горле и ринорею. В месте прививки отмечали отечность, боль, гипертермию и зуд.
Вакцину нельзя вводить пенсионерам, детям и беременным женщинам - на них исследования не проводились.
Однозначно - халепа...