РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11906 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
12 970 185
карантин (16730) Рабинович (245) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Нардеп ОПЗЖ Рабинович заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Нардеп ОПЗЖ Рабинович заболел коронавирусом

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Увы, поймал коронавирус. Будем лечиться", - сообщил Рабинович.

Нардеп ОПЗЖ Рабинович заболел коронавирусом 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Путь пациента": Степанов обещает рассказать о каждом этапе своего лечения от COVID-19. ВИДЕО

Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Хороша новина.
показать весь комментарий
15.11.2020 23:11
+56
Дай Бог здоровья его короновирусу
показать весь комментарий
15.11.2020 23:18
+39
И кацапская "вакцина" не помогла. Или помогла.
показать весь комментарий
15.11.2020 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по сторительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет… Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 05:57 Ответить
Сидят два товарища в ресторане, еда в горле застряла, не идет, бо повода забухать нет. Глып сквозь окно - напротив магазин подарков а на витринном окне реклама товаров, мол. Хеппи берсдэй... Друзья квикли, теперь не заморачиваясь, подняли чарки догори , мол , будьмо... С днюхой!
показать весь комментарий
16.11.2020 11:32 Ответить
Дякую!!! Випий і заїж бананами... Почеревини ж, все одно, на кукурудзі відгодованої, не знайдеш... Та ще промороженої, та з часничком...
показать весь комментарий
16.11.2020 12:28 Ответить
За випий, та ще й, не дай Боже, за сало , тут в мажорному планi - цiпком по п`ткам, ще й у в`язницi... тiльки й радостi, що банани залишаються в силi. Доречi, на Филiпiнах свиней годують бананами... Правда, там не свинi - а хорти звичайнi...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:02 Ответить
пане Яр, там ваша подружка вся извелась , шо не может продолжить с вами святкову бесiду , бо подзастряла в бане дня на три...
показать весь комментарий
16.11.2020 20:06 Ответить
ПРИЕМНИХ ВАМ СВЯТ - говорит
показать весь комментарий
16.11.2020 20:08 Ответить
лечись... а мы будем ждать пирожков... или что там у вас подают, мацу?
показать весь комментарий
16.11.2020 00:51 Ответить
коржики сойдут.
показать весь комментарий
16.11.2020 01:11 Ответить
Шамов, а ти не з Пирятина?...
показать весь комментарий
16.11.2020 12:49 Ответить
От сказонули, так сказонули... То-то нащо менi така глухомань? Я мешкаю бiля самiсiнького центру Европи. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2383
показать весь комментарий
16.11.2020 16:05 Ответить
Шамов, я питаю про те, ти жив, до того, як став дорослим...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:18 Ответить
Я родився бiля тего центру. Батьки й понинi там мешкають. Це я заре став перекоти-полем.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:24 Ответить
Ондого, мабуть коржиковi традицii також присутнi у Пирятинi?
показать весь комментарий
16.11.2020 16:26 Ответить
в даному випадку я вас збиваю з нюху, бо використовую элементи лэнгвiчу, де мешкають нанашки з нанашками ...(пiвнiчний захiд Одеськоi областi)... Хоча мiг би вам вiдповiсти, стосовно Пирятину, й в такий кшталт, мовляв, я вас умоляю... Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3635
показать весь комментарий
16.11.2020 16:34 Ответить
по-одеськi.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:36 Ответить
наблюдаем очередной случай высокой эффективности козлячей вакцины.
показать весь комментарий
16.11.2020 00:54 Ответить
наверное поддонок попробовал
)(уловской вакцины...
Дай Бог ему столько здоровья-сколько доброго он сделал для Украины
показать весь комментарий
16.11.2020 00:55 Ответить
За здоров'я Зе моляться рабини з різних країн (ВІДЕО)
За здоров'я президента України Володимира Зеленського, який хворіє на коронавірус, моляться рабини в різних країнах світу, повідомили у прес-службі президента і надали відеозаписи, які передали рабини,

Головний рабин святих місць Шмуель Рабинович помолився за здоров'я українського президента біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

До речі, за рабика-мошенника також мусять поплакати.
показать весь комментарий
16.11.2020 00:58 Ответить
Враховуючи, ЯК це ЧМО "віддало шану" євреям, що загинули у Бабиному Яру, всі нормальні євреї його зневажають, сміються і плюються за те, як він ганьбить націю... Зокрема, всі мої знайомі євреї і караїм, до нього відносяться саме так...
показать весь комментарий
16.11.2020 08:59 Ответить
Земля йому бетоном. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2691
показать весь комментарий
16.11.2020 01:06 Ответить
стекловата дешевле.
показать весь комментарий
16.11.2020 01:12 Ответить
З мови зняли...
Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2044
показать весь комментарий
16.11.2020 15:42 Ответить
Це ви - про борошно (язикове)? Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 7136... чи Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8474 ...Мушу вас проткстувати на детекторi брехнi. То-то й скажiть но менi, чий Крим?
показать весь комментарий
16.11.2020 16:16 Ответить
Йой, пекельні борошна перекладу - моторошна штука: вони часом зносять підлогу мозку. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2897
...А Крим відомо чий український і татарський.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:19 Ответить
Хву... заспокоiли... а те ще мить i вибухнув би... Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 6086
показать весь комментарий
16.11.2020 16:39 Ответить
Я написав загальновідому річ, на котру будь-яка притомна людина відреагує спокійно.
показать весь комментарий
16.11.2020 17:36 Ответить
ОЙ ВЕЙ! всього хорошого, хай дЄржіца там...
показать весь комментарий
16.11.2020 01:13 Ответить
Александр Новиков жидовские похороны
показать весь комментарий
16.11.2020 01:16 Ответить
А, що, sputnikMan Du рабіновіч в оппу собі не колов, як це спасітель мертвечук не догледів?..
показать весь комментарий
16.11.2020 01:39 Ответить
Оппа на дойче шпрахе - дедушка
показать весь комментарий
16.11.2020 01:41 Ответить
итс грэндфазер
показать весь комментарий
16.11.2020 01:42 Ответить
Так вони там удвох, як павуки у банці - ніяк крісло не поділять...
показать весь комментарий
16.11.2020 06:27 Ответить
ждем некролог
показать весь комментарий
16.11.2020 01:46 Ответить
Что может сделать КОРОНА с человеком которому нипочем советские дурдома и зоны .
показать весь комментарий
16.11.2020 02:02 Ответить
ощущение, что это пароль. Я привился. И тест соответсвенно дает плюс. Или не даёт, уже хрен поймёшь
показать весь комментарий
16.11.2020 02:10 Ответить
Не к сожалению поймал, а к счастью. А еще большим счастьем будет если ты сдохнешь русской вакцины.
показать весь комментарий
16.11.2020 02:11 Ответить
Рабинович, какому богу молиться "за" тебя?
Или сразу черту ... ? 😂
показать весь комментарий
16.11.2020 02:53 Ответить
Щоб тебе кістлява піймала!
показать весь комментарий
16.11.2020 03:43 Ответить
А нефиг было со Стефанчуком и Кивой каждое утро целоваться взасос, ********!
показать весь комментарий
16.11.2020 04:34 Ответить
Надія є?
показать весь комментарий
16.11.2020 04:35 Ответить
Чувака охраняют, мало того что большие деньги,так ещё и бог...
Так что расходимся...
показать весь комментарий
16.11.2020 04:49 Ответить
Я так понимаю, что сейчас политик не переболевший коронавирусом - тьфу, а не политик? Подозрительно всех их подкосило, и все "чувствуют себя хорошо", бодры, веселы и энергичны. Только Геше Адольфычу пришлось к фашистам нескрепным ехать на лечение, видимо, правда чутка прихватило.
показать весь комментарий
16.11.2020 05:38 Ответить
Ой не говорите! А ведь один из них, у которого температура 36,8, куда-то запропастился, только дупа мелькнула напоследок в лобовом стекле автомобиля.
показать весь комментарий
16.11.2020 06:48 Ответить
Неужто новый модный тренд властьимущих, спешить друг перед дружкой объявить себя заболевшими? И зачем пиариться, и так же видно.
показать весь комментарий
16.11.2020 06:43 Ответить
судя по тому как радостно политики постят про свою корону,они хорошо знают пословицу
ГУСАР БЕЗ ТРИППЕРА - НЕ ГУСАР
показать весь комментарий
16.11.2020 06:47 Ответить
А що, так розрекламована кацапська вакцина )(уйла від коронавируса "Супутник V". Виготовлена з: стекломоя, "дінатури", Бояришника- Глоду "... Вона що так не допомогла цьому продажному кремлівському яничару виродку ..... ???
показать весь комментарий
16.11.2020 06:57 Ответить
Новость не правильно подана , это коронавирус заболел Рабиновичем.)
показать весь комментарий
16.11.2020 07:23 Ответить
надеемся!
показать весь комментарий
16.11.2020 07:38 Ответить
По моему это массовое, одновременное, заболевание среди опредиленного слоя общества, стопроцентно связано с их доступом к росс.вакцине, её применением. Они все заболевают, но болезнь протекает, возможно, в более лёгкой форме. Это говорит о том, что данная вакцина далеко несовершенна, вакцины не должны вызывать болезнь, заражение вирусом. Ведь никто не может сказать заранее как вирус себя поведет и какая будет реакция в каждом отдельном случае, не убьёт ли он человека.
Меня возмущает факт укрывательства, покрывательства. Ну почему честно не рассказать что да, сделал прививку, заболел? И такие они во всём. Верить никому нельзя. Или брешут или молчат.
показать весь комментарий
16.11.2020 07:44 Ответить
Серіал "Аферюжка" - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B6%D0%BA%D0%B0.+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
показать весь комментарий
16.11.2020 08:15 Ответить
То не з нашм щчастіем , ціх паскуд з жопаблоку тільки куля валить й то в голову ( згадав щура з Харківа )
показать весь комментарий
16.11.2020 08:19 Ответить
Росс вакцина
У 38 добровольцев наблюдалось в общей сложности 144 побочных эффекта, однако большинство из них не имело серьёзных последствий. И все же спустя 42 дня после вакцинации 31 симптом сохранился. Отмечается, что в основном они были связаны с отклонениями показателей иммунной системы. В документе Центра Гамалеи заявлено, что исход 27 явлений до сих пор не ясен.

В частности добровольцы, получившие вакцину, жаловались на повышение температуры, головную боль, диарею, астению, недомогание, пирексию, заложенность носа, першение в горле и ринорею. В месте прививки отмечали отечность, боль, гипертермию и зуд.

Вакцину нельзя вводить пенсионерам, детям и беременным женщинам - на них исследования не проводились.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:27 Ответить
Дайте йомі потрійну дозу кацапської "вакцини"!!!
показать весь комментарий
16.11.2020 08:34 Ответить
Разбогател на казенном линолеуме..., на пышные похороны бабло есть.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:39 Ответить
Господь Бог таки існує, як і кара його.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:41 Ответить
Стримаюсь, щоб не згрішити. Нехай таки одужує, всім хворим того бажаю. Але таки потрібно було ж вколотись російською ветеринарною вакциною, як медведчук, га, чи ні?
показать весь комментарий
16.11.2020 10:37 Ответить
А КАК ЖЕ МОСКОВСКАЯ ВАКЦИНА ?
показать весь комментарий
16.11.2020 10:46 Ответить
Вы не узнали её "в гриме"?
показать весь комментарий
16.11.2020 11:03 Ответить
Возможны две причины: 1. вакцинировался российской вакциной, которую так продвигает Медведчук. Она оказалась по словам Гордона "полное говно, как и все российское". 2. требуя вакцинировать население Украины российской вакциной, сам Рабинович ее уколоть зассал.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:00 Ответить
Таких тварей коронавирус как правило не берет
показать весь комментарий
16.11.2020 11:02 Ответить
Добить не надо?
показать весь комментарий
16.11.2020 11:25 Ответить
Он нарушал масочный режим и поэтому больничный не оплачивать и ШТРАФАНУТЬ Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5856
показать весь комментарий
16.11.2020 12:01 Ответить
И мы все должны знать чем болен Рабинович?
показать весь комментарий
16.11.2020 12:19 Ответить
И мы всЙо же таки должны знать чем болен рабинович..и болен и таки болен он или нет ...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:35 Ответить
дерьмо не тонет.....
показать весь комментарий
16.11.2020 12:22 Ответить
Заболел COVID-19 - это новомодный пиар среди депутанов.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:42 Ответить
как сказать на еврейском-"за смерть!"???
показать весь комментарий
16.11.2020 13:12 Ответить
просто - тухес
показать весь комментарий
16.11.2020 16:43 Ответить
Как Папанов говорил:" Что б ты здох"
показать весь комментарий
16.11.2020 13:20 Ответить
уханьская херота не подведи
показать весь комментарий
16.11.2020 13:57 Ответить
І що? "Кракоділ" від мишебрат'єв не допоміг? Чи допоміг, лиш троха не так?
Однозначно - халепа...
Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3513
показать весь комментарий
16.11.2020 15:35 Ответить
машенник уголовник - учит жить ...украина страна ублюдков у власти и людей разбирающихса в сортах гомна
показать весь комментарий
16.11.2020 16:29 Ответить
Тотализатор слабо замутить, мол одоробло оклигае аль нет... Мож какой-нить черный юморист и приподнимется...
показать весь комментарий
16.11.2020 16:40 Ответить
Ну теперь он применит российскую вакцину ,и ... о чудо, он исцелен !
показать весь комментарий
16.11.2020 17:17 Ответить
ты вы шо... эта гнида заболела сифилисом? это хорошо... оппожоповец мертвечук предлагает принять вакцину педофила... пусть все жопоблоковцы примут...
показать весь комментарий
16.11.2020 20:33 Ответить
Добра новина! Хоч в чомусь коронавирус нас порадував!
показать весь комментарий
16.11.2020 21:46 Ответить
Ну что Вадим,помогла тебе российская вакцина? А ведь ты в телевизоре за неё агитировал,прямо опу свою рвал
показать весь комментарий
17.11.2020 09:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 