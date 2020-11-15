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Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович захворів на коронавірус.

Про це він написав у фейсбуці 15 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, зловив коронавірус. Будемо лікуватися", - повідомив Рабінович.

Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус 01

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Нагадаємо, 11 листопада спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. 12 листопада перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки покладаються на заступника голови ВР Олену Кондратюк.
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Топ коментарі
+62
Хороша новина.
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15.11.2020 23:11
+56
Дай Бог здоровья его короновирусу
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15.11.2020 23:18
+39
И кацапская "вакцина" не помогла. Или помогла.
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15.11.2020 23:14
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Сторінка 2 з 2
Зустічаються якось два равина в Одесі. Один другого питає:
- Вы слышали, чем закончилась инициатива по сторительству новой хоральной синагоги в Киеве?
- Нет… Пошли за разрешением к этому шлимазлу, на Банковую… Так он поставил условие, чтобы перед семисвечником было оборудовано место для пианино, на котором он будет исполнять свои произведения! И не поверите, ЧЕМ!!!
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16.11.2020 05:57 Відповісти
Сидят два товарища в ресторане, еда в горле застряла, не идет, бо повода забухать нет. Глып сквозь окно - напротив магазин подарков а на витринном окне реклама товаров, мол. Хеппи берсдэй... Друзья квикли, теперь не заморачиваясь, подняли чарки догори , мол , будьмо... С днюхой!
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16.11.2020 11:32 Відповісти
Дякую!!! Випий і заїж бананами... Почеревини ж, все одно, на кукурудзі відгодованої, не знайдеш... Та ще промороженої, та з часничком...
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16.11.2020 12:28 Відповісти
За випий, та ще й, не дай Боже, за сало , тут в мажорному планi - цiпком по п`ткам, ще й у в`язницi... тiльки й радостi, що банани залишаються в силi. Доречi, на Филiпiнах свиней годують бананами... Правда, там не свинi - а хорти звичайнi...
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16.11.2020 16:02 Відповісти
пане Яр, там ваша подружка вся извелась , шо не может продолжить с вами святкову бесiду , бо подзастряла в бане дня на три...
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16.11.2020 20:06 Відповісти
ПРИЕМНИХ ВАМ СВЯТ - говорит
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16.11.2020 20:08 Відповісти
лечись... а мы будем ждать пирожков... или что там у вас подают, мацу?
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16.11.2020 00:51 Відповісти
коржики сойдут.
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16.11.2020 01:11 Відповісти
Шамов, а ти не з Пирятина?...
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16.11.2020 12:49 Відповісти
От сказонули, так сказонули... То-то нащо менi така глухомань? Я мешкаю бiля самiсiнького центру Европи. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2383
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16.11.2020 16:05 Відповісти
Шамов, я питаю про те, ти жив, до того, як став дорослим...
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16.11.2020 16:18 Відповісти
Я родився бiля тего центру. Батьки й понинi там мешкають. Це я заре став перекоти-полем.
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16.11.2020 16:24 Відповісти
Ондого, мабуть коржиковi традицii також присутнi у Пирятинi?
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16.11.2020 16:26 Відповісти
в даному випадку я вас збиваю з нюху, бо використовую элементи лэнгвiчу, де мешкають нанашки з нанашками ...(пiвнiчний захiд Одеськоi областi)... Хоча мiг би вам вiдповiсти, стосовно Пирятину, й в такий кшталт, мовляв, я вас умоляю... Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3635
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16.11.2020 16:34 Відповісти
по-одеськi.
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16.11.2020 16:36 Відповісти
наблюдаем очередной случай высокой эффективности козлячей вакцины.
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16.11.2020 00:54 Відповісти
наверное поддонок попробовал
)(уловской вакцины...
Дай Бог ему столько здоровья-сколько доброго он сделал для Украины
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16.11.2020 00:55 Відповісти
За здоров'я Зе моляться рабини з різних країн (ВІДЕО)
За здоров'я президента України Володимира Зеленського, який хворіє на коронавірус, моляться рабини в різних країнах світу, повідомили у прес-службі президента і надали відеозаписи, які передали рабини,

Головний рабин святих місць Шмуель Рабинович помолився за здоров'я українського президента біля Стіни Плачу в Єрусалимі.

До речі, за рабика-мошенника також мусять поплакати.
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16.11.2020 00:58 Відповісти
Враховуючи, ЯК це ЧМО "віддало шану" євреям, що загинули у Бабиному Яру, всі нормальні євреї його зневажають, сміються і плюються за те, як він ганьбить націю... Зокрема, всі мої знайомі євреї і караїм, до нього відносяться саме так...
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16.11.2020 08:59 Відповісти
Земля йому бетоном. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2691
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16.11.2020 01:06 Відповісти
стекловата дешевле.
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16.11.2020 01:12 Відповісти
З мови зняли...
Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2044
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16.11.2020 15:42 Відповісти
Це ви - про борошно (язикове)? Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 7136... чи Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8474 ...Мушу вас проткстувати на детекторi брехнi. То-то й скажiть но менi, чий Крим?
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16.11.2020 16:16 Відповісти
Йой, пекельні борошна перекладу - моторошна штука: вони часом зносять підлогу мозку. Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2897
...А Крим відомо чий український і татарський.
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16.11.2020 16:19 Відповісти
Хву... заспокоiли... а те ще мить i вибухнув би... Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 6086
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16.11.2020 16:39 Відповісти
Я написав загальновідому річ, на котру будь-яка притомна людина відреагує спокійно.
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16.11.2020 17:36 Відповісти
ОЙ ВЕЙ! всього хорошого, хай дЄржіца там...
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16.11.2020 01:13 Відповісти
Александр Новиков жидовские похороны
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16.11.2020 01:16 Відповісти
А, що, sputnikMan Du рабіновіч в оппу собі не колов, як це спасітель мертвечук не догледів?..
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16.11.2020 01:39 Відповісти
Оппа на дойче шпрахе - дедушка
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16.11.2020 01:41 Відповісти
итс грэндфазер
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16.11.2020 01:42 Відповісти
Так вони там удвох, як павуки у банці - ніяк крісло не поділять...
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16.11.2020 06:27 Відповісти
ждем некролог
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16.11.2020 01:46 Відповісти
Что может сделать КОРОНА с человеком которому нипочем советские дурдома и зоны .
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16.11.2020 02:02 Відповісти
ощущение, что это пароль. Я привился. И тест соответсвенно дает плюс. Или не даёт, уже хрен поймёшь
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16.11.2020 02:10 Відповісти
Не к сожалению поймал, а к счастью. А еще большим счастьем будет если ты сдохнешь русской вакцины.
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16.11.2020 02:11 Відповісти
Рабинович, какому богу молиться "за" тебя?
Или сразу черту ... ? 😂
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16.11.2020 02:53 Відповісти
Щоб тебе кістлява піймала!
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16.11.2020 03:43 Відповісти
А нефиг было со Стефанчуком и Кивой каждое утро целоваться взасос, ********!
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16.11.2020 04:34 Відповісти
Надія є?
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16.11.2020 04:35 Відповісти
Чувака охраняют, мало того что большие деньги,так ещё и бог...
Так что расходимся...
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16.11.2020 04:49 Відповісти
Я так понимаю, что сейчас политик не переболевший коронавирусом - тьфу, а не политик? Подозрительно всех их подкосило, и все "чувствуют себя хорошо", бодры, веселы и энергичны. Только Геше Адольфычу пришлось к фашистам нескрепным ехать на лечение, видимо, правда чутка прихватило.
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16.11.2020 05:38 Відповісти
Ой не говорите! А ведь один из них, у которого температура 36,8, куда-то запропастился, только дупа мелькнула напоследок в лобовом стекле автомобиля.
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16.11.2020 06:48 Відповісти
Неужто новый модный тренд властьимущих, спешить друг перед дружкой объявить себя заболевшими? И зачем пиариться, и так же видно.
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16.11.2020 06:43 Відповісти
судя по тому как радостно политики постят про свою корону,они хорошо знают пословицу
ГУСАР БЕЗ ТРИППЕРА - НЕ ГУСАР
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16.11.2020 06:47 Відповісти
А що, так розрекламована кацапська вакцина )(уйла від коронавируса "Супутник V". Виготовлена з: стекломоя, "дінатури", Бояришника- Глоду "... Вона що так не допомогла цьому продажному кремлівському яничару виродку ..... ???
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16.11.2020 06:57 Відповісти
Новость не правильно подана , это коронавирус заболел Рабиновичем.)
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16.11.2020 07:23 Відповісти
надеемся!
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16.11.2020 07:38 Відповісти
По моему это массовое, одновременное, заболевание среди опредиленного слоя общества, стопроцентно связано с их доступом к росс.вакцине, её применением. Они все заболевают, но болезнь протекает, возможно, в более лёгкой форме. Это говорит о том, что данная вакцина далеко несовершенна, вакцины не должны вызывать болезнь, заражение вирусом. Ведь никто не может сказать заранее как вирус себя поведет и какая будет реакция в каждом отдельном случае, не убьёт ли он человека.
Меня возмущает факт укрывательства, покрывательства. Ну почему честно не рассказать что да, сделал прививку, заболел? И такие они во всём. Верить никому нельзя. Или брешут или молчат.
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16.11.2020 07:44 Відповісти
Серіал "Аферюжка" - https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B6%D0%BA%D0%B0.+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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16.11.2020 08:15 Відповісти
То не з нашм щчастіем , ціх паскуд з жопаблоку тільки куля валить й то в голову ( згадав щура з Харківа )
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16.11.2020 08:19 Відповісти
Росс вакцина
У 38 добровольцев наблюдалось в общей сложности 144 побочных эффекта, однако большинство из них не имело серьёзных последствий. И все же спустя 42 дня после вакцинации 31 симптом сохранился. Отмечается, что в основном они были связаны с отклонениями показателей иммунной системы. В документе Центра Гамалеи заявлено, что исход 27 явлений до сих пор не ясен.

В частности добровольцы, получившие вакцину, жаловались на повышение температуры, головную боль, диарею, астению, недомогание, пирексию, заложенность носа, першение в горле и ринорею. В месте прививки отмечали отечность, боль, гипертермию и зуд.

Вакцину нельзя вводить пенсионерам, детям и беременным женщинам - на них исследования не проводились.
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16.11.2020 08:27 Відповісти
Дайте йомі потрійну дозу кацапської "вакцини"!!!
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16.11.2020 08:34 Відповісти
Разбогател на казенном линолеуме..., на пышные похороны бабло есть.
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16.11.2020 09:39 Відповісти
Господь Бог таки існує, як і кара його.
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16.11.2020 09:41 Відповісти
Стримаюсь, щоб не згрішити. Нехай таки одужує, всім хворим того бажаю. Але таки потрібно було ж вколотись російською ветеринарною вакциною, як медведчук, га, чи ні?
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16.11.2020 10:37 Відповісти
А КАК ЖЕ МОСКОВСКАЯ ВАКЦИНА ?
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16.11.2020 10:46 Відповісти
Вы не узнали её "в гриме"?
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16.11.2020 11:03 Відповісти
Возможны две причины: 1. вакцинировался российской вакциной, которую так продвигает Медведчук. Она оказалась по словам Гордона "полное говно, как и все российское". 2. требуя вакцинировать население Украины российской вакциной, сам Рабинович ее уколоть зассал.
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16.11.2020 11:00 Відповісти
Таких тварей коронавирус как правило не берет
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16.11.2020 11:02 Відповісти
Добить не надо?
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16.11.2020 11:25 Відповісти
Он нарушал масочный режим и поэтому больничный не оплачивать и ШТРАФАНУТЬ Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5856
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16.11.2020 12:01 Відповісти
И мы все должны знать чем болен Рабинович?
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16.11.2020 12:19 Відповісти
И мы всЙо же таки должны знать чем болен рабинович..и болен и таки болен он или нет ...
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16.11.2020 16:35 Відповісти
дерьмо не тонет.....
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16.11.2020 12:22 Відповісти
Заболел COVID-19 - это новомодный пиар среди депутанов.
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16.11.2020 12:42 Відповісти
как сказать на еврейском-"за смерть!"???
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16.11.2020 13:12 Відповісти
просто - тухес
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16.11.2020 16:43 Відповісти
Как Папанов говорил:" Что б ты здох"
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16.11.2020 13:20 Відповісти
уханьская херота не подведи
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16.11.2020 13:57 Відповісти
І що? "Кракоділ" від мишебрат'єв не допоміг? Чи допоміг, лиш троха не так?
Однозначно - халепа...
Нардеп ОПЗЖ Рабінович захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3513
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16.11.2020 15:35 Відповісти
машенник уголовник - учит жить ...украина страна ублюдков у власти и людей разбирающихса в сортах гомна
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16.11.2020 16:29 Відповісти
Тотализатор слабо замутить, мол одоробло оклигае аль нет... Мож какой-нить черный юморист и приподнимется...
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16.11.2020 16:40 Відповісти
Ну теперь он применит российскую вакцину ,и ... о чудо, он исцелен !
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16.11.2020 17:17 Відповісти
ты вы шо... эта гнида заболела сифилисом? это хорошо... оппожоповец мертвечук предлагает принять вакцину педофила... пусть все жопоблоковцы примут...
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16.11.2020 20:33 Відповісти
Добра новина! Хоч в чомусь коронавирус нас порадував!
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16.11.2020 21:46 Відповісти
Ну что Вадим,помогла тебе российская вакцина? А ведь ты в телевизоре за неё агитировал,прямо опу свою рвал
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17.11.2020 09:28 Відповісти
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