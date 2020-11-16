Премьер Великобритании Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется на самоизоляцию, так как выяснилось, что он контактировал с зараженным коронавирусом членом британского парламента.
Об этом сообщили на Даунинг-стрит, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Премьер-министр в соответствии с действующими правилами самоизолируется. Он продолжит работу в своей резиденции. В частности, он будет курировать инициативы правительства по борьбе с коронавирусом", - цитируют британские СМИ слова представителя премьера.
"Премьер-министр чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него нет", - добавил он.
В четверг Джонсон провел 35-минутную встречу с группой парламентариев от Консервативной партии. Позже стало известно, что у одного из участников встречи обнаружили коронавирус.
Британские СМИ отмечают, что самоизоляция премьера пройдет в непростой период, так как Джонсону как раз нужно решить ряд важных для страны вопросов. В частности, наступает ключевой момент в переговорах с ЕС по поводу взаимоотношений Лондона и Брюсселя после Brexit.
Напомним, Борис Джонсон в марте 2020 года переболел COVID-19. Сначала он лечился дома, но высокая температура держалась долго и его госпитализировали. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату.
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