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Премьер Великобритании Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Великобритании Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется на самоизоляцию, так как выяснилось, что он контактировал с зараженным коронавирусом членом британского парламента.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Премьер-министр в соответствии с действующими правилами самоизолируется. Он продолжит работу в своей резиденции. В частности, он будет курировать инициативы правительства по борьбе с коронавирусом", - цитируют британские СМИ слова представителя премьера.

"Премьер-министр чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него нет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Англия с четверга уходит на карантин, выходить можно только на работу, учебу или в магазин, - Джонсон

В четверг Джонсон провел 35-минутную встречу с группой парламентариев от Консервативной партии. Позже стало известно, что у одного из участников встречи обнаружили коронавирус.

Британские СМИ отмечают, что самоизоляция премьера пройдет в непростой период, так как Джонсону как раз нужно решить ряд важных для страны вопросов. В частности, наступает ключевой момент в переговорах с ЕС по поводу взаимоотношений Лондона и Брюсселя после Brexit.

Напомним, Борис Джонсон в марте 2020 года переболел COVID-19. Сначала он лечился дома, но высокая температура держалась долго и его госпитализировали. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. 6 апреля канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии. Там премьер-министр Великобритании провел 2 ночи, после чего был переведен в обычную палату.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Евросоюз кажется решил Начхать на ВОЗ и заниматься самими вопросами здравоохранения .

Бо это сборище геберуйсов ВОЗ не способно обезопасить мир.
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16.11.2020 01:07
+3
У Зели антитело неисстребимое -- Порох!
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16.11.2020 01:11
+2
Австрия готовится провести всеобщее тестирование за счёт бюджета по типу Словакии
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16.11.2020 01:15
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Дело идёт к Всемирному Вече! -- ...весь мир панов и угнетателей впал в самоизоляцию...
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16.11.2020 01:00 Ответить
Хм... а у нього то антитіл немає вже, напевне. Може стати першою у світі публічною особою з повторним інфікуванням
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16.11.2020 01:03 Ответить
Премьер Великобритании Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19 - Цензор.НЕТ 3736
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16.11.2020 01:04 Ответить
😂
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16.11.2020 01:05 Ответить
Евросоюз кажется решил Начхать на ВОЗ и заниматься самими вопросами здравоохранения .

Бо это сборище геберуйсов ВОЗ не способно обезопасить мир.
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16.11.2020 01:07 Ответить
Борюсік! Ти прав! Вчасно пішов на самоізоляцію. Бо наші довбоЗЕби йдуть тоді, коли вже почали хворіти та всіх перезаражали навколо себе.
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16.11.2020 01:07 Ответить
У Зели антитело неисстребимое -- Порох!
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16.11.2020 01:11 Ответить
Австрия готовится провести всеобщее тестирование за счёт бюджета по типу Словакии
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16.11.2020 01:15 Ответить
Бред какой-то, а что ПЦР тест ему нельзя сделать ? Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5819
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16.11.2020 08:34 Ответить
Никакой не бред, а удобная отмазка. Весь бардак сейчас оправдывают вирусом и карантином
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16.11.2020 09:07 Ответить
 
 