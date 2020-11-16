Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты Молдовы Майю Санду с победой на выборах в Молдове. В стране уже обработали 99% голосов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский.
Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
Так, после подсчета протоколов с 98,74% избирательных участков в Молдове, Санду получила 56,36% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 43,64%. Разрыв между ними составляет около 200 тыс. голосов - более 889 тыс. за Санду, чуть менее 689 тыс. - за Додона.
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Было уже такое ...
Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.
І нам би переобрати б...