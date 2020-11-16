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Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти Молдови Маю Санду з перемогою на виборах у Молдові. У країні вже обробили 99% голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", - написав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Так, після підрахунку протоколів із 98,74% виборчих дільниць у Молдові, Санду отримала 56,36% голосів виборців, а її опонент, чинний президент Ігор Додон - 43,64%. Розрив між ними становить приблизно 200 тис. голосів - понад 889 тис. за Санду, трохи менше 689 тис. - за Додона.

Також дивіться: "Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Первыми поздравили М. Санду с победой,резиденты Румынии и Украины! Так и должно быть между соседями! Спасибо всем за поздравления!
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16.11.2020 09:19
+17
Поздравляю!Очень рада за Вас)
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16.11.2020 09:33
+6
Смотрел интервью в Ютьюбе Майи Санду.Умная Леди!!!,не то что всякие Мендели около нашего видосного гаранта,приятно смотреть и слушать... Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы - Цензор.НЕТ 8825
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16.11.2020 09:30
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Первыми поздравили М. Санду с победой,резиденты Румынии и Украины! Так и должно быть между соседями! Спасибо всем за поздравления!
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16.11.2020 09:19 Відповісти
Поздравляю!Очень рада за Вас)
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16.11.2020 09:33 Відповісти
А че там с плохотнюком? Патриотом и торговым портнером?
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16.11.2020 09:39 Відповісти
Вевельсбург, ну шо ти так палишся?
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16.11.2020 10:01 Відповісти
Как что? Между первым и вторым туром Коломойский привез Плахотнюка знакомится с нынешним креслосидетелем от Бенциона. Думается с тех пор Плахотнюк и Голый Боротька -кореша не разлеф вода.
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16.11.2020 09:54 Відповісти
Вроде,как получил турецкое гражданство.Неизвестно,-точно ли получил,под своим ли настоящим именем ... С ним абсолютно не до конца все ясно,но то,что его не арестовали в США навевает на какие-то мысли.
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16.11.2020 10:04 Відповісти
А что его полит сила? Новый президент с ними или как?
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16.11.2020 10:38 Відповісти
Распалась на много маленьких силенок...
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16.11.2020 11:13 Відповісти
Майа,для тебя есть плохие новости.Султан Омана не даст сп..дь. Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы - Цензор.НЕТ 9438
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16.11.2020 09:22 Відповісти
Конечно, 1% вряд ли изменит результат голосования, но не надо уподобляться *****, который галопом поздравлял шапкокрада. До оглашения окончательного итога зе! непременно доживет с таким-то лечением, тогда можно и поздравлять. Но это на наш "ХЛОПСЬКИЙ РОЗУМ", ему виднее.
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16.11.2020 09:25 Відповісти
Дострокове поздоровлення це прояв підтримки.
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16.11.2020 09:28 Відповісти
Смотрел интервью в Ютьюбе Майи Санду.Умная Леди!!!,не то что всякие Мендели около нашего видосного гаранта,приятно смотреть и слушать... Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы - Цензор.НЕТ 8825
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16.11.2020 09:30 Відповісти
Зеля иди уже на перевыборы, докажи свою легитимность.
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16.11.2020 09:33 Відповісти
На хрен он нужен 🤢🤡 , пусть идёт в тюрьму с конфискацией , 36 миллиардов не могли испариться и это только капля в море. РАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ
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16.11.2020 09:58 Відповісти
За чем? Он получил 75% голосов на выборах!
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16.11.2020 10:17 Відповісти
Молдавани ж2 не вибирають , учіться українці.
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16.11.2020 10:30 Відповісти
Ну, докажет. И шо?
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16.11.2020 10:44 Відповісти
14 ноября утром я написал тут коротко.Майя Санду победит кремлевского никчему... Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови - Цензор.НЕТ 7032
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16.11.2020 09:36 Відповісти
Когда есть 2 варианта и прогнозы, любой идиот легко угадает одно из двух. Всяческие астрологи и прочие шарлатаны так и разводят людей. Идиот.
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16.11.2020 09:58 Відповісти
ты удмурт.
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16.11.2020 09:55 Відповісти
Скоріш за все бурят. По бурятськи "йожкин" означає довбойоб.
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16.11.2020 09:58 Відповісти
Тебе,удмурту,зачем это? Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови - Цензор.НЕТ 1248
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16.11.2020 10:05 Відповісти
Росія втрачає свої позиції в Молдові. Думаю Байден допоможе новому президенту вивести Придністровя російських окупантів.
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16.11.2020 10:06 Відповісти
Україна допоможе підтримкою повної блокади "ПМР" до полного виведення кацапського військового контингенту і роззброєння протизаконних військових формувань "ПМР"
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16.11.2020 10:19 Відповісти
как правило - это плохой знак
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16.11.2020 10:06 Відповісти
Український додон вітає М.Санду з перемогою на виборах над молдавським додоном. А сам сидить на московському базарі, де продає Україну кацапам і мавпує про "європейський вибір".
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16.11.2020 10:13 Відповісти
Ж2, колаборанти, вибирайте українців.
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16.11.2020 10:32 Відповісти
До официального объявления результатов?
Было уже такое ...
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16.11.2020 11:47 Відповісти
Дондон не возражает? как и Ляшко досрочно объявил себя... презе.. рвативом. на смех всем курам. вскочил в дерьмо, теперь не выберешься, утонешь в нем...
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16.11.2020 11:54 Відповісти
Хоть за соседей можно порадоваться.
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16.11.2020 12:30 Відповісти
І я привітаю. До Майї не доберусь - але молдаван тут, на гілці - ВІТАЮ!

Тепер вам, колегам-юзерам з Молдови, переобрати би свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським. Отаке моє побажання Вам.

І нам би переобрати б...
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16.11.2020 13:32 Відповісти
В Молдове новый президент, в США тоже, надо и нашего поменять
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16.11.2020 14:19 Відповісти
ОСТАНОВИТЕСЬ !!! Ростов не резиновый. Мадура чуть чуть не попал.. Лукашенко вон зубами и ногтями цепляется но уже почти готов к переезду, Пашиняна не примем он "па-ла" революционер, Ассад уже чемоданы паковал, но Вова Питерский пришел и оставил дома, Трампопон " почетный казак всероссийский" на подходе, если от ФБР уйдет , а теперь э " князь" Дадан с " острова Буяна" главный и зачастую единственный гость красной площади на всех парадах.. Место занято, это я говорю "легитимный" попрыгун по пенькам и любитель страусов
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16.11.2020 14:58 Відповісти
Вітаю вас, панове молдавани! Сподіваюсь, ваш вибір виявиться правильним.
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16.11.2020 15:26 Відповісти
Правильно.
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16.11.2020 19:28 Відповісти
 
 