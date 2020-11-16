Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти Молдови Маю Санду з перемогою на виборах у Молдові. У країні вже обробили 99% голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням чекаю подальшого зміцнення відносин між Україною та Молдовою для європейського майбутнього наших народів", - написав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Так, після підрахунку протоколів із 98,74% виборчих дільниць у Молдові, Санду отримала 56,36% голосів виборців, а її опонент, чинний президент Ігор Додон - 43,64%. Розрив між ними становить приблизно 200 тис. голосів - понад 889 тис. за Санду, трохи менше 689 тис. - за Додона.

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