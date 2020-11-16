Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду
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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости строить дружеские отношения со странами. В том числе и с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Санду заявила во время брифинга.
"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.
Новоизбранный президент сказала, что будет также продолжать диалог с Россией и США.
Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.
Топ комментарии
+22 Дорогой Я
показать весь комментарий16.11.2020 12:35
+14 Рома Маестро
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+13 Григорий Слободянок
показать весь комментарий16.11.2020 12:37
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от выборов в Молдове загрустил,
конечно Майу он с победой не поздравит,
Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
это по умолчанию 😂
иначе у вас, молдаване, не получится
От про Молдову та ж історія. Санду не Додон, але ще невідомо, як будуть розгортатися події навколо Придністровья...
Самовлюбленная страна,
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все страны с одобреньем видят.
Вот, что нефть по 40 делает!
Нажаль може бути все що завгодно. Навіть ...
І нам би переобрати б...
Надіємося, п. М.Санду проводитиме виважену політику щодо Придністрянщини. Різкі крени у бік Бухареста запросто можуть перетворити ріку Дністер у чергову лінію фронту.
Самовизначення буде, як звідти вийде московська рать, і при наступній тісній і, тривалій інтеграції з матірною Україною.
PS Для мудрих політиків зрозуміло, що ця т.з. ПМР не потрібна передусім саме Молдові. Саме Молдова його і відторгне, як чужерідний орган, пришитий тупим хірургом. При такому статуся Дністер, як ріка запросто може перетворитися у чергову лінію фронту.