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Молдова (1296) Майя Санду (205)

Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Зокрема і з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Санду заявила під час брифінгу.

"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будуватимемо дружні відносини, включно з Румунією та Україною", - сказала Санду.

Новообрана президентка сказала, що також продовжуватиме діалог з Росією та США.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

Також читайте: Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Спасибо, Майя. Приятная, интеллигентная дама, за которую не стыдно гражданам, как за дамбаского шлепера януковича...
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16.11.2020 12:35
+14
<******* Владимир в бункере подземном,
от выборов в Молдове загрустил,
конечно Майу он с победой не поздравит,
Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
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16.11.2020 12:45
+13
Это хорошо, и сначала нужно совместными усилиями выгнать из Приднестровья кацапский воинский контингент и ликвидировать вонючий гнойник "ПМР"
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16.11.2020 12:37
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Спасибо, Майя. Приятная, интеллигентная дама, за которую не стыдно гражданам, как за дамбаского шлепера януковича...
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16.11.2020 12:35 Відповісти
бджілка майя
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16.11.2020 12:40 Відповісти
<******* Владимир в бункере подземном,
от выборов в Молдове загрустил,
конечно Майу он с победой не поздравит,
Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Путин уже поздравил Маю с победой.
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16.11.2020 14:22 Відповісти
Хто такий є путин?
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16.11.2020 14:56 Відповісти
Ніби не знаєте що *****, не прикидайтесь дурникомМолдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 984 Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 984 Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 6693.
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16.11.2020 15:24 Відповісти
Так треба ж правильно писати, що *****, тоді і питань ніхто не задавав би... Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 6462
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16.11.2020 16:02 Відповісти
И напряжённые с Россией....
это по умолчанию 😂
иначе у вас, молдаване, не получится
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16.11.2020 12:36 Відповісти
А у них нет других вариантов , хотя , я бы не стал наивно доверять Молдове и Румынии .
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16.11.2020 12:37 Відповісти
А кому бы ты стал доверять? Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 7565 Аж интересно стало Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 1824
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16.11.2020 12:47 Відповісти
Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 5262 Есть подозрение кому? Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 1477
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16.11.2020 13:01 Відповісти
Ви мабуть у сторону Бєларусі теж нерівно дихали ?? А тепер як ??
От про Молдову та ж історія. Санду не Додон, але ще невідомо, як будуть розгортатися події навколо Придністровья...
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16.11.2020 13:25 Відповісти
может и у нас к следующим выборам малороссов ковидла покосит...
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16.11.2020 12:37 Відповісти
Это хорошо, и сначала нужно совместными усилиями выгнать из Приднестровья кацапский воинский контингент и ликвидировать вонючий гнойник "ПМР"
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16.11.2020 12:37 Відповісти
С тебя начать, крыса лаптеногая?
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16.11.2020 12:40 Відповісти
Насмешил. Но ликвидировать крыс и тараканов в ЛДНР сложнее, чем в ПМР. Нужно малехо подождать, пока новые санкции Байдена вас окончательно загонят в болота.
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16.11.2020 12:46 Відповісти
Гавкай,гавкай,потому что скоро тебе бутылку всадят,и ты полетишь в свою бурятию! Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 4325 Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 820
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16.11.2020 12:53 Відповісти
Конечно надо подождать. Страны "Варшавского договора" дождались и теперь в ЕС и в НАТО, бывшие Союзные Республики дождались и теперь свободны от потных объятий старшего брата". И этот високосный год приносит сплошные радости: нефть дешевеет, рубль падает, СП-2 ржавеет в морской воде, "Роскосмос" не выдержал конкуренцию с Маском и сокращает штат, турецкие бейрактары на весь мир опозорили системы ПВО и бронетехнику. А тут еще и избрание Байдена и Санду. Да и Лукашенко тоже боком в шатком кресле сидит. По этому поводу Пушкин сейчас сказал бы так:
Самовлюбленная страна,
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все страны с одобреньем видят.
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16.11.2020 13:12 Відповісти
оооо мокшанский элитный ольнинский бомж-подвал активизировался!))) к ноге! - путнская псина!!!))))))))
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16.11.2020 12:41 Відповісти
С бутылки сбежал, чучелка лишнехромосомная? Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 2316
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16.11.2020 12:49 Відповісти
Хто це він?
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16.11.2020 13:09 Відповісти
Цензор.нет на россии не заблокирован?
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16.11.2020 12:41 Відповісти
Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 8874
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16.11.2020 12:43 Відповісти
АлЁшу.
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16.11.2020 12:45 Відповісти
Та на тебя мокшанского трусливого пса, гавкающего из-за поребрика все срать тут хотели))))
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16.11.2020 12:46 Відповісти
зато ты веселый набутылочник Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 7282 Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 4772
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16.11.2020 12:50 Відповісти
И таки это делают! Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 9878
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16.11.2020 12:50 Відповісти
Сначала с приднестровьем разберитесь.
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16.11.2020 12:37 Відповісти
Разве приднесровье чем-то отличается от Карабаха? Но с приднесровьем случай как с Федей,-Федя,вчера в клубе две девки из-за тебя дрались! -Да ну,не может быть! -Да,одна говорила бери его себе,а друга говорила- на хрен он мне нужен! Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 9277 А вообще-то скоро Байден покажет место рфии на коврике,у дверей. И тогда все приднрлнры сами приползут.
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16.11.2020 12:49 Відповісти
ты главное сиди на бутылке ровно Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду - Цензор.НЕТ 8663
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16.11.2020 12:52 Відповісти
Просто не надо пускать к себе рашавояк в гражданском на ротацию в ПМР. Они к вам гражданскими самолетами прилетают как к себе домой. Ограничение на въезд для граждан эрэфии от 18 до 65 лет. Тогда можно ожидать что ПМР-у поплохеет.
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16.11.2020 12:52 Відповісти
Додон бы этого никогда не сделал.
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16.11.2020 12:56 Відповісти
Опять расия в пролёте!
Вот, что нефть по 40 делает!
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16.11.2020 12:45 Відповісти
С точки зрения геополитики для Украины, для ее защиты победа, Санду весит меньше, чем победа Байдена (да к тому же он не Маккейн) (и все же и эта победа значит какую-то частицу). И всеравно, насколько мне легче для души, что президентом Молдовы будет ориентированная на демократические ценности и европейскую цивилизацию Майя, чем стоящий на гробнице у стен Кремля фанатик с колорадской ленточкой Додон (выходит мордорский рак излечим, а локализованные участки (Приднестровье, Домбабве, Крым) могут остаться изолированными, несмотря на все усилия рака (России) внедрить болезнь в окружающие территории.
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16.11.2020 13:26 Відповісти
Циплят по осені рахують. Поки що рано формувати сподівання.
Нажаль може бути все що завгодно. Навіть ...
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16.11.2020 13:28 Відповісти
Тепер би молдаванам переобрати свій парламент... Ну, щоб і він став проєвропейським.

І нам би переобрати б...
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16.11.2020 13:34 Відповісти
Наконец-то в цилявизоре не будет мелькать свиноподобная харя кацапского холуя Долдона!
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16.11.2020 13:37 Відповісти
Трамп уходит, Додон уходит, кто следущий - наш Зе и Болсонару из Бразилии? Голосование по приколу закончилось
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16.11.2020 13:57 Відповісти
Ага, і дозволяти кацапсятині користуватись аеропортом Кишиньова для ротації та забезпечення козлорилих вояків клоаки придністов'я.
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16.11.2020 14:59 Відповісти
Во время телефонного разговора Президент В. Зеленский пригласил М. Санду в Киев с дружественным визитом. Во время телефонного разговора с президентом Румынии К. Йоханисом,М. Санду пригласила президента Румынии в Кишинев,на что тот сразу согласился. Во время президентства додона,несмотря на приглашения додона,ни президент В. Зеленский,ни президент К. Йоханис не ответили на приглашения,и ни разу,никто не приехал в Кишинев! В Киев и в Бухарест,додона никто даже не приглашал! Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду - Цензор.НЕТ 3439
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16.11.2020 15:05 Відповісти
Тепер можна буде об'єднати зусилля і ізолювати той чиряк під назвою Придністров'я. хай тепер каци ламають голову як постачати туди своїх іхтамнєтів і їхнє матеріально-технічне забезпечення.
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16.11.2020 23:33 Відповісти
Той "чиряк" - споконвічні українські землі, заселені переважно українцями. Поцікавтесь - коли, як , з кого і для чого свого часу була зліплена т.з. ПМР. Не "ізолювати", а допомогти вигнати звідти московських окупантів і дати можливість на самовизначення. Доречі, свого часу з Тирасполя надходили сигнали на Банкову про повернення Лівобережжя до складу України.
Надіємося, п. М.Санду проводитиме виважену політику щодо Придністрянщини. Різкі крени у бік Бухареста запросто можуть перетворити ріку Дністер у чергову лінію фронту.
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17.11.2020 21:20 Відповісти
яке самовизначення? це територія республіки Молдова, згадно міжнародного права. Уже все самовизначено.
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18.11.2020 00:21 Відповісти
Ага. "Самовизначено" Сталіном: "відчекражена" частина території України (лівобережжя Дністра), обізвана ПМР. Ціль - показати, що "молдавани" при СРСР живуть краще, ніж при боярській Румунії (решту теренів Молдавії по правому березі). А, насправді - типовий московський варіант підготовки до анексії всієї Молдавії, що, врешті і було зроблено.
Самовизначення буде, як звідти вийде московська рать, і при наступній тісній і, тривалій інтеграції з матірною Україною.
PS Для мудрих політиків зрозуміло, що ця т.з. ПМР не потрібна передусім саме Молдові. Саме Молдова його і відторгне, як чужерідний орган, пришитий тупим хірургом. При такому статуся Дністер, як ріка запросто може перетворитися у чергову лінію фронту.
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18.11.2020 10:24 Відповісти
та неважливо коли і ким. питання самовизначеності закрите. після розпаду совка - це є міжнародно визнана територія Модови. чи ти хочеш, щоб ще українці з молдованами воювали і проливали кров? бо за таким принципом мадяри зараз можуть підняти питання, що Закарпаття має їм належати, румуни зараз скажуть, що Буковина їхня, а поляки заявлять, що, як мінімум, Львів їхній. прецедент на прецедентові. і що, воювати зі всіма сусідами тоді?
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18.11.2020 19:40 Відповісти
 
 