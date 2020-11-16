Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду
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Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Зокрема і з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Санду заявила під час брифінгу.
"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будуватимемо дружні відносини, включно з Румунією та Україною", - сказала Санду.
Новообрана президентка сказала, що також продовжуватиме діалог з Росією та США.
Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.
Топ коментарі
+22 Дорогой Я
показати весь коментар16.11.2020 12:35
+14 Рома Маестро
показати весь коментар16.11.2020 12:45
+13 Григорий Слободянок
показати весь коментар16.11.2020 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
от выборов в Молдове загрустил,
конечно Майу он с победой не поздравит,
Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
это по умолчанию 😂
иначе у вас, молдаване, не получится
От про Молдову та ж історія. Санду не Додон, але ще невідомо, як будуть розгортатися події навколо Придністровья...
Самовлюбленная страна,
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все страны с одобреньем видят.
Вот, что нефть по 40 делает!
Нажаль може бути все що завгодно. Навіть ...
І нам би переобрати б...
Надіємося, п. М.Санду проводитиме виважену політику щодо Придністрянщини. Різкі крени у бік Бухареста запросто можуть перетворити ріку Дністер у чергову лінію фронту.
Самовизначення буде, як звідти вийде московська рать, і при наступній тісній і, тривалій інтеграції з матірною Україною.
PS Для мудрих політиків зрозуміло, що ця т.з. ПМР не потрібна передусім саме Молдові. Саме Молдова його і відторгне, як чужерідний орган, пришитий тупим хірургом. При такому статуся Дністер, як ріка запросто може перетворитися у чергову лінію фронту.