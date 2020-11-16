Молдова будуватиме дружні відносини з Україною, - Санду

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність будувати дружні відносини з країнами. Зокрема і з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Санду заявила під час брифінгу.

"Ми побудуємо збалансовану зовнішню політику і ми будуватимемо дружні відносини, включно з Румунією та Україною", - сказала Санду.

Новообрана президентка сказала, що також продовжуватиме діалог з Росією та США.

Як повідомлялося раніше, колишня прем'єр-міністерка Молдови, голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.

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