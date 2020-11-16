"Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Алексей Арестович, которого президент Зеленский назначил советником главы Трехсторонней контактной группы в Минске, и который заявил, что консультирует Офис Президента, очевидно, в сфере коммуникаций, вызвал меня... на "баттл". Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы. Вчера выяснилось, что на "баттл" меня вызвал не просто блогер, а майор Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годах!
Как известно, Алексей Арестович - профессиональный актер, и его тяга к новым ролям неудержима. Алексей был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко, а его пост от 31 марта 2020-го, где Арестович унижал Зеленского, называя его марионеткой, Ермака - агентом российского влияния, а избирателей Зеленского - "долбо#бами", набрал 13 тысяч репостов.
Но в июле Арестович резко перековался в главного зелебота и стал активно пиарить Зеленского и Ермака, за что тут же получил от президента должность советника ТКГ. Удивления такому изменению принципов и убеждений быть не должно - Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению".
Меня поразило интервью Арестовича Кристине Бондаренко, где советник ТКГ впервые рассказал о своих подвигах за линией фронта. Оказывается, Арестович заключил контракт с ВСУ в сентябре 2018 года. Должность - "помощник начальника разведки 72-й механизированной бригады".
В этом качестве Арестович, по его словам, совершил "33 боевых выхода за линию фронта"! Заслужил 7 наград, включая наградное оружие и звание "майор"! И все это за год службы! Контракт был всего лишь годичный.
Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19 году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах. Вот, например, Арестович вырвался из тыла врага на телеканал "Прямой" 25 декабря 2018-го. А вот интервью 5-му каналу 27 июля 2019-го года.
Да и вообще, можете посмотреть его активность в соцсетях и на ТВ - во время службы в армии он постоянно писал и выступал - видимо, в тылу врага остается немало времени для работы над постами в Фейсбуке.
Поэтому, конечно, любопытно обсудить с Арестовичем все эти подвиги, актерство, измену Порошенко с Зеленским, контакт с Ермаком. Не связан ли "баттл" и целая серия интервью Арестовича в последние дни с желанием Ермака прикрыть многочисленные скандалы, связанные со срывом спецопераций и с вызовом Ермака на допрос в ГБР?
Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время", - заявил Бутусов.
"Я приглашаю тебя на дебаты, не как спикер ТКГ, а как частное лицо - частное лицо. ... Спрятаться за "интервью" не удастся, ибо вся красота жанра дебатов в том, что самому придётся отвечать на вопросы. Дебаты предполагают, кстати, взаимные ответы на вопросы, так что меня так же можно будет спросить о чем угодно", - ответил Арестович Бутусову.
Пожалуйста, подождите...
Приходилось видеть его в живом общении.
Не завидую Арестовичу. Выглядеть будет бледно и обиженно.
Батл був ще той - дві серії плюс презентація суб'єкта.
---«присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»---
------Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Искажение информации я запускал по двум основным линиям:
- создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ------
-----Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Вывод: черт, многоликий анус, не постоянен, не является патриотом государства Украина, лжец.
Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско------
---На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно.
Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы-----
Вывод:склонен к госизмене, легко поддается вербовке, циник, носит "маску".
Поки каже правду - потрібно так і говорити: так воно і є насправді. Поки що по його роботі в ТКГ особливих недоліків не бачу. Бачу навіть позитиви, як він дезавуює антиукраїнські заяви маразматикі української сторони ТКГ.
Не варто ПЕРЕКРУЧУВАТИ чужі слова, повністю змінюючи їх зміст.
Бо не вважати якийсь народ видатним, та кращім за всі інші - це одне, а вважати свій народ гіршим за когось - це геть інше.
Українці не кращі і не гірші за інші європейські народи.
И правильно писал. Вообще - от тех, кто считает свой конкретный народ выдающимся и возвышающимся над другими народами - очень дурно пахнет нацизмом.
Мы, украинцы - не лучше, и не хуже других - такие же люди, со своими достоинствами и недостатками.
Здесь тоже есть персонажи, которьіе во время "службьі" светились на телеканалах и всякого рода видеозаявлений будь-то "комитетьі", "братства" и т.п.
Нагадався Льова Задов: "Я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать".
"Як так трапилося, що ви не знаєте, що ви лох?"
8 ч. ·
«Питання введення російських миротворців на Донбас ніколи не обговорювалося під час засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, але присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»
І це не слова якогось Жиріновського, не якогось Козака чи Фокіна. Це слова нового радника з інформаційної політики ТКГ Арестовича.
Тобто давайте простішими словами: один з представників України пропонує «спільне патрулювання» окупованих територій з військами РФ, тобто з окупантами.
Те що новий «план Кравчука», а реально план Зеленського не матиме нічого спільного з інтересами України вже очевидно. Але те що зелені такі і не відмовились від заграванням з Путіним - також зрозуміло.