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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (3918) Арестович Алексей (327)

"Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Алексей Арестович, которого президент Зеленский назначил советником главы Трехсторонней контактной группы в Минске, и который заявил, что консультирует Офис Президента, очевидно, в сфере коммуникаций, вызвал меня... на "баттл". Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы. Вчера выяснилось, что на "баттл" меня вызвал не просто блогер, а майор Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годах!

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Как известно, Алексей Арестович - профессиональный актер, и его тяга к новым ролям неудержима. Алексей был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко, а его пост от 31 марта 2020-го, где Арестович унижал Зеленского, называя его марионеткой, Ермака - агентом российского влияния, а избирателей Зеленского - "долбо#бами", набрал 13 тысяч репостов.

Но в июле Арестович резко перековался в главного зелебота и стал активно пиарить Зеленского и Ермака, за что тут же получил от президента должность советника ТКГ. Удивления такому изменению принципов и убеждений быть не должно - Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению".

Меня поразило интервью Арестовича Кристине Бондаренко, где советник ТКГ впервые рассказал о своих подвигах за линией фронта. Оказывается, Арестович заключил контракт с ВСУ в сентябре 2018 года. Должность - "помощник начальника разведки 72-й механизированной бригады".

В этом качестве Арестович, по его словам, совершил "33 боевых выхода за линию фронта"! Заслужил 7 наград, включая наградное оружие и звание "майор"! И все это за год службы! Контракт был всего лишь годичный.

Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19 году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах. Вот, например, Арестович вырвался из тыла врага на телеканал "Прямой" 25 декабря 2018-го. А вот интервью 5-му каналу 27 июля 2019-го года.

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Да и вообще, можете посмотреть его активность в соцсетях и на ТВ - во время службы в армии он постоянно писал и выступал - видимо, в тылу врага остается немало времени для работы над постами в Фейсбуке.

Поэтому, конечно, любопытно обсудить с Арестовичем все эти подвиги, актерство, измену Порошенко с Зеленским, контакт с Ермаком. Не связан ли "баттл" и целая серия интервью Арестовича в последние дни с желанием Ермака прикрыть многочисленные скандалы, связанные со срывом спецопераций и с вызовом Ермака на допрос в ГБР?

Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время", - заявил Бутусов.

"Я приглашаю тебя на дебаты, не как спикер ТКГ, а как частное лицо - частное лицо. ... Спрятаться за "интервью" не удастся, ибо вся красота жанра дебатов в том, что самому придётся отвечать на вопросы. Дебаты предполагают, кстати, взаимные ответы на вопросы, так что меня так же можно будет спросить о чем угодно", - ответил Арестович Бутусову.
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Топ комментарии
+29
100% зассыт,при этом сошлется на то,что получил доступ к секретной информации и многого
сказать не имеет права. "Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5043
Президент - клоун протащил за собой такое же ничтожество.
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16.11.2020 12:59
+25
Это будет в топе просмотров.
Если Арестович не сдрейфит.
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16.11.2020 12:50
+19
"Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1988
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16.11.2020 13:03
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Страница 2 из 2
Бутусов довольно информированный мужик. Да, внешность у него не мачо. Но свое дело он добре знает и за словом в карман не полезет.
Приходилось видеть его в живом общении.
Не завидую Арестовичу. Выглядеть будет бледно и обиженно.
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16.11.2020 14:21 Ответить
Арєстовічь то рускомірєц, авантюрист, але точно не бойовий офіцер. На на каналі ютуба "Андрій Павленко" було розкрито його російскомірну сутність,

Батл був ще той - дві серії плюс презентація суб'єкта.
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16.11.2020 14:03 Ответить
Вау! Скільки диванних воїнів збіглося !! "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 421
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16.11.2020 14:07 Ответить
Вот цитаты актера/разведчика/психолога/конспиролога/Иксперда товарища Аресовича:

---«присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»---

------Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Искажение информации я запускал по двум основным линиям:
- создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ------
-----Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Вывод: черт, многоликий анус, не постоянен, не является патриотом государства Украина, лжец.

Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско------
---На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно.
Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы-----
Вывод:склонен к госизмене, легко поддается вербовке, циник, носит "маску".
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16.11.2020 14:15 Ответить
"Алексей Арестович - .... был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко" - кого він тільки не прославляв... До речі, і Коломойського в 2014-му - також. І Яценюка в 2015-му. І Луценка, і Пашинського в 2016-му. Да, і Порошенка, само собою. Питання лише в тому, яким чином і за що "прославляв"; і за що гнав на них. Бо було і таке, що гнав побрехеньками, і на того же Порошенка!

Поки каже правду - потрібно так і говорити: так воно і є насправді. Поки що по його роботі в ТКГ особливих недоліків не бачу. Бачу навіть позитиви, як він дезавуює антиукраїнські заяви маразматикі української сторони ТКГ.
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16.11.2020 14:24 Ответить
уже брякнул "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 456 Росіяни можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими в рамках СЦКК, припускає Арестович. "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 355
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16.11.2020 14:26 Ответить
не будет батла))) Арестович приссыт ибо актер, а текста нет и доков нет...
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16.11.2020 14:26 Ответить
арестович засцить
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16.11.2020 14:32 Ответить
Увидим. ИМХО - не для того Арестович вызывал Бутусова на батл, чтобы зассать потом. Это как-то странно...
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16.11.2020 15:25 Ответить
Да он вообще странный, - вы не заметили...? Профессии коллекционирует, не являясь профессионалом ни в одной из них... Недоофицер, недоактер.. Тут его точка соприкосновения с ЗЕ, - тот тоже недоурист и недоактер....
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16.11.2020 18:20 Ответить
было бы интересно на это посмотреть.
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16.11.2020 14:32 Ответить
Дрыстович забздит походу
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16.11.2020 14:37 Ответить
профи воен 33 выфхода за 0 в тыл к сепарам- лелвел обращения с оружием - лох "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4263 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1734
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16.11.2020 14:53 Ответить
По тому как человек берет -принимает оружие,специалист сразу,за секунду, вычислит человека не умеющего обращаться с оным.
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17.11.2020 01:40 Ответить
Якщо ти ввааєш свій народ гіршим від іншого, то ти не належиш до свого народу, тобі місце в собачому нашийнику в ногах твого хазяіна.
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16.11.2020 15:33 Ответить
"Якщо ти ввааєш свій народ гіршим від іншого"

Не варто ПЕРЕКРУЧУВАТИ чужі слова, повністю змінюючи їх зміст.
Бо не вважати якийсь народ видатним, та кращім за всі інші - це одне, а вважати свій народ гіршим за когось - це геть інше.

Українці не кращі і не гірші за інші європейські народи.
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16.11.2020 15:37 Ответить
який свій народ? в нього російко-польське коріння. Він взагалі не українець по етносу.
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17.11.2020 00:05 Ответить
Баттл, баттл, баттл!!! "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5817
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16.11.2020 15:26 Ответить
Казалось бы, сам ни бельмеса не рубишь, так возьми в советники, или на службу специалистоа, так нет же, еще больше усугубляет катастрофическое состояние Украины, и тем самым подчеркивает, что он безнадежный дебил, вместо Фокина в ткг взял такого тупого актера, как и сам, больше у нас нету времени на обучение безгалежных, каждый день у власти клоуна уничтожает Украину, так что будем тупо наблюлать, пока не окажемся на развалинах?
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16.11.2020 15:26 Ответить
в этом и главная беда. Идиот не понимает всю степень своего идиотизма и закапывает страну к псам... ПреЗЕдество нам уже стоило лет 7 развития... Благодаря 73% идиотов..(
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16.11.2020 18:22 Ответить
як і те, що ти Зе!біл...
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16.11.2020 15:41 Ответить
"Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным"

И правильно писал. Вообще - от тех, кто считает свой конкретный народ выдающимся и возвышающимся над другими народами - очень дурно пахнет нацизмом.

Мы, украинцы - не лучше, и не хуже других - такие же люди, со своими достоинствами и недостатками.
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16.11.2020 15:32 Ответить
Ложил я не сего воен эхперда с прибором "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5212 дугинская скотина он вот и всё "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1302 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6740
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16.11.2020 15:39 Ответить
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7669 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7946 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4757
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16.11.2020 15:40 Ответить
збережи природу- удавись в жовчі бовдур... Хужі- це ти.
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16.11.2020 15:44 Ответить
все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах.Источник: https://censor.net/ru/n3231292

Здесь тоже есть персонажи, которьіе во время "службьі" светились на телеканалах и всякого рода видеозаявлений будь-то "комитетьі", "братства" и т.п.
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16.11.2020 15:42 Ответить
воно так і буде!
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16.11.2020 16:38 Ответить
Якщо дебати відбудуться, буде цікаво. Але ж можуть і не відбутися...
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5501
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16.11.2020 16:36 Ответить
Схоже Бутусов говорить, що дебатів не буде, а буде інтерв'ю: я запитую, а ти відповідаєш!
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16.11.2020 17:30 Ответить
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9494

Нагадався Льова Задов: "Я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать".
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16.11.2020 17:33 Ответить
Жаль что я не актер. Иначе обязательно стал бы полковником
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16.11.2020 17:12 Ответить
А що це за батл і вигляді інтерв'ю?
"Як так трапилося, що ви не знаєте, що ви лох?"
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16.11.2020 17:29 Ответить
А чому б і не дебати ? Взаємне інтерв'ю, так би мовити. Обидва є журналістами - то в чому проблема ? Обидва критикували Порошенко. Обидва критикували зєлєнского. А стосовно того що Арестович "пішов служити зєлєнскому", так можна і так сказати, що "хлопці на фронті зараз служать зєлєнскому". Формально він їхній головнокомандувач так само як і формально керівник ТКГ. Викрутити слова можна як завгодно. А от дебати чи взаємне інтерв'ю - це адекватний формат. Я останнім часом серед читачів Цензора надибав стільки зрадо-кратів та зрадо-мольців різного ґатунку, що мені й самому було б цікаво послухати точку зору Бутусова на серйозні питання. Може це тепер мейнстрим такий пішов.
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16.11.2020 17:47 Ответить
Андрій Смолій

8 ч. ·

«Питання введення російських миротворців на Донбас ніколи не обговорювалося під час засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, але присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»

І це не слова якогось Жиріновського, не якогось Козака чи Фокіна. Це слова нового радника з інформаційної політики ТКГ Арестовича.

Тобто давайте простішими словами: один з представників України пропонує «спільне патрулювання» окупованих територій з військами РФ, тобто з окупантами.

Те що новий «план Кравчука», а реально план Зеленського не матиме нічого спільного з інтересами України вже очевидно. Але те що зелені такі і не відмовились від заграванням з Путіним - також зрозуміло.
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16.11.2020 18:18 Ответить
Арестович это внук Остапа Бендера и биография соответствующая. "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 42
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16.11.2020 18:32 Ответить
Deklarace Arestoviča https://declarations.com.ua/declaration/nacp_37bad0d1-5d97-4add-bb70-cf29987df9d3?fbclid=IwAR2l_C5tONCkqD1_xII4zElIH_JOItIxHiUGDaYDh7gLHaGRyTm3jpNRFN8
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16.11.2020 19:25 Ответить
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6363
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16.11.2020 20:40 Ответить
агестович... ах арестович... я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от зеленского уйду...
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16.11.2020 20:58 Ответить
Я Арестовича поважав ще з Майдану за його аналітику і позицію по багатьом питанням, але останнім часом з його наднаціональними ідеями типу "савєтского чєловєка" і т. п. маразмом не розумію!
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16.11.2020 22:29 Ответить
Буду болеть за Бутусова. Надеюсь он хорошо подготовится по пунктам и неудобным вопросам из ,,героической,, биографии этого сказочника. Арестович заврался уже по самое немогу. Из его видео уже можно составить такой винигрет из противоположных мнений,что его дворником не возьмут на работу. Надо просто разложить его сказки на две кучки- одну большую из лжи,а другую,маленькую из достижений и побед. Не желаю ничего плохого Алексею. Но уже алергия на плохих актеров у власти.
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17.11.2020 01:15 Ответить
Був такий кадр "боєвой" - Семен Семенченко, клоун ще той, хто його командиром "Донбасу" призначив незрозуміло, залишив своїх вояків в Іловайську і звалив до Київа, де зараз цей щур ніхто не знає, до речі пофесійний актор. З цього тіста зліплен і цей "боєвой" кадр арестович.
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17.11.2020 13:30 Ответить
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