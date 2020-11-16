"Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов

Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Алексей Арестович, которого президент Зеленский назначил советником главы Трехсторонней контактной группы в Минске, и который заявил, что консультирует Офис Президента, очевидно, в сфере коммуникаций, вызвал меня... на "баттл". Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы. Вчера выяснилось, что на "баттл" меня вызвал не просто блогер, а майор Арестович, который, оказывается, совершил "33 боевых выхода за линию фронта" на Светлодарской дуге в 2018-19 годах!

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Как известно, Алексей Арестович - профессиональный актер, и его тяга к новым ролям неудержима. Алексей был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко, а его пост от 31 марта 2020-го, где Арестович унижал Зеленского, называя его марионеткой, Ермака - агентом российского влияния, а избирателей Зеленского - "долбо#бами", набрал 13 тысяч репостов.

Но в июле Арестович резко перековался в главного зелебота и стал активно пиарить Зеленского и Ермака, за что тут же получил от президента должность советника ТКГ. Удивления такому изменению принципов и убеждений быть не должно - Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным. В целом, я испытываю к общественной массе (в ее нынешнем состоянии) чувство, близкое к умеренному отвращению".

Меня поразило интервью Арестовича Кристине Бондаренко, где советник ТКГ впервые рассказал о своих подвигах за линией фронта. Оказывается, Арестович заключил контракт с ВСУ в сентябре 2018 года. Должность - "помощник начальника разведки 72-й механизированной бригады".

В этом качестве Арестович, по его словам, совершил "33 боевых выхода за линию фронта"! Заслужил 7 наград, включая наградное оружие и звание "майор"! И все это за год службы! Контракт был всего лишь годичный.

Заявленное число "боевых выходов" Арестовича в "тыл врага" в 18-19 году в то время, когда активных действий не велось, а фронт был стабилен, звучит просто удивительно, поскольку все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах. Вот, например, Арестович вырвался из тыла врага на телеканал "Прямой" 25 декабря 2018-го. А вот интервью 5-му каналу 27 июля 2019-го года.

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Да и вообще, можете посмотреть его активность в соцсетях и на ТВ - во время службы в армии он постоянно писал и выступал - видимо, в тылу врага остается немало времени для работы над постами в Фейсбуке.

Поэтому, конечно, любопытно обсудить с Арестовичем все эти подвиги, актерство, измену Порошенко с Зеленским, контакт с Ермаком. Не связан ли "баттл" и целая серия интервью Арестовича в последние дни с желанием Ермака прикрыть многочисленные скандалы, связанные со срывом спецопераций и с вызовом Ермака на допрос в ГБР?

Поскольку я не актер, а журналист, то с политиками общаюсь в обычном формате - в виде интервью. Посредники для такого "баттла" не нужны, надо только желание отвечать за свои слова. Мне было бы удобно записать интервью в среду, предлагаю в Офисе Президента, там, где работает Алексей и его новые руководители, так что жду время", - заявил Бутусов.

"Я приглашаю тебя на дебаты, не как спикер ТКГ, а как частное лицо - частное лицо. ... Спрятаться за "интервью" не удастся, ибо вся красота жанра дебатов в том, что самому придётся отвечать на вопросы. Дебаты предполагают, кстати, взаимные ответы на вопросы, так что меня так же можно будет спросить о чем угодно", - ответил Арестович Бутусову.