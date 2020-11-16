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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (3140) Арестович Олексій (372)

"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Олексій Арестович, якого президент Зеленський призначив радником глави Тристоронньої контактної групи в Мінську, і який заявив, що консультує Офіс Президента, очевидно, у сфері комунікацій, викликав мене ... на "батл". Таким чином, радник ТКГ запрошує журналіста обговорити конфліктні питання, які хвилюють його. Вчора з'ясувалося, що на "батл" мене викликав не просто блогер, а майор Арестович, який, виявляється, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту" на Світлодарській дузі в 2018-19 роках!

Також дивіться: Арестович заявив про 33 бойові виходи в зоні ООС і 7 нагород: "Є свідки, але я завжди працював із людьми, які не базікають". ВIДЕО

Як відомо, Олексій Арестович - професійний актор, і його тяга до нових ролей нестримна. Олексій був відомий мало не як головний порохобот, він прославляв Порошенка, а його допис від 31 березня 2020-го, де Арестович принижував Зеленського, називаючи його маріонеткою, Єрмака - агентом російського впливу, а виборців Зеленського - "довбо#бами", набрав 13 тисяч репостів.

Але в липні Арестович різко перекувався на головного зелебота і став активно піарити Зеленського і Єрмака, за що відразу отримав від президента посаду радника ТКГ. Подиву такій зміні принципів і переконань бути не повинно - Олексій раніше відверто писав, що: "Я не вважаю український народ чимось видатним, а наше суспільство - особливим. Загалом, я відчуваю до громадської маси (в її нинішньому стані) почуття, близьке до помірної відрази".

Мене вразило інтерв'ю Арестовича Христині Бондаренко, де радник ТКГ вперше розповів про свої подвиги за лінією фронту. Виявляється, Арестович уклав контракт із ЗСУ у вересні 2018 року. Посада - "помічник начальника розвідки 72-ї механізованої бригади".

На цій посаді Арестович, за його словами, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту"! Заслужив 7 нагород, включно з нагородною зброєю і званням "майор"! І все це за рік служби! Контракт був лише річний.

Заявлена кількість "бойових виходів" Арестовича в "тил ворога" у 18-19 році, тоді коли активних дій не велося, а фронт був стабільний, звучить просто дивно, оскільки всі ці численні рейди в тил ворога Арестович здійснював мимохідь, у перервах між частими поїздками в Київ і численними інтерв'ю на телеканалах. Ось, наприклад, Арестович вирвався з тилу ворога на телеканал "Прямий" 25 грудня 2018-го. А ось інтерв'ю 5-му каналу 27 липня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЄС" Гончаренко просить Міноборони й "Укроборонпром" роз'яснити ситуацію із закупівлею застарілих гаубиць "Дана-М2": Наживатися на цьому неприпустимо. ДОКУМЕНТ

Та й взагалі, можете подивитися його активність у соцмережах і на ТБ - під час служби в армії він постійно писав і виступав - мабуть, у тилу ворога залишається чимало часу для роботи над постами у фейсбуці.

Тому, звичайно, цікаво обговорити з Арестовичем усі ці подвиги, акторство, зраду Порошенка із Зеленським, контакт з Єрмаком. Чи не пов'язаний "батл" і ціла серія інтерв'ю Арестовича останніми днями з бажанням Єрмака прикрити численні скандали, пов'язані зі зривом спецоперацій і з викликом Єрмака на допит у ДБР?

Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час", - заявив Бутусов.

"Я запрошую тебе на дебати, не як спікер ТКГ, а як приватна особа - приватна особа. ... Сховатися за "інтерв'ю" не вдасться, бо вся краса жанру дебатів у тому, що самому доведеться відповідати на запитання. Дебати передбачають, до речі, взаємні відповіді на запитання, тож мене так само можна буде запитати про що завгодно", - відповів Арестович Бутусову

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
100% зассыт,при этом сошлется на то,что получил доступ к секретной информации и многого
сказать не имеет права. "Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5043
Президент - клоун протащил за собой такое же ничтожество.
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16.11.2020 12:59
+25
Это будет в топе просмотров.
Если Арестович не сдрейфит.
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16.11.2020 12:50
+19
"Баттл" с Арестовичем состоится в виде интервью, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1988
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16.11.2020 13:03
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Бутусов довольно информированный мужик. Да, внешность у него не мачо. Но свое дело он добре знает и за словом в карман не полезет.
Приходилось видеть его в живом общении.
Не завидую Арестовичу. Выглядеть будет бледно и обиженно.
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16.11.2020 14:21 Відповісти
Арєстовічь то рускомірєц, авантюрист, але точно не бойовий офіцер. На на каналі ютуба "Андрій Павленко" було розкрито його російскомірну сутність,

Батл був ще той - дві серії плюс презентація суб'єкта.
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16.11.2020 14:03 Відповісти
Вау! Скільки диванних воїнів збіглося !! "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 421
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16.11.2020 14:07 Відповісти
Вот цитаты актера/разведчика/психолога/конспиролога/Иксперда товарища Аресовича:

---«присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»---

------Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Искажение информации я запускал по двум основным линиям:
- создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ------
-----Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Вывод: черт, многоликий анус, не постоянен, не является патриотом государства Украина, лжец.

Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско------
---На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно.
Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы-----
Вывод:склонен к госизмене, легко поддается вербовке, циник, носит "маску".
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16.11.2020 14:15 Відповісти
"Алексей Арестович - .... был известен как чуть ли не как главный порохобот, он прославлял Порошенко" - кого він тільки не прославляв... До речі, і Коломойського в 2014-му - також. І Яценюка в 2015-му. І Луценка, і Пашинського в 2016-му. Да, і Порошенка, само собою. Питання лише в тому, яким чином і за що "прославляв"; і за що гнав на них. Бо було і таке, що гнав побрехеньками, і на того же Порошенка!

Поки каже правду - потрібно так і говорити: так воно і є насправді. Поки що по його роботі в ТКГ особливих недоліків не бачу. Бачу навіть позитиви, як він дезавуює антиукраїнські заяви маразматикі української сторони ТКГ.
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16.11.2020 14:24 Відповісти
уже брякнул "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 456 Росіяни можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими в рамках СЦКК, припускає Арестович. "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 355
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16.11.2020 14:26 Відповісти
не будет батла))) Арестович приссыт ибо актер, а текста нет и доков нет...
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16.11.2020 14:26 Відповісти
арестович засцить
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Увидим. ИМХО - не для того Арестович вызывал Бутусова на батл, чтобы зассать потом. Это как-то странно...
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16.11.2020 15:25 Відповісти
Да он вообще странный, - вы не заметили...? Профессии коллекционирует, не являясь профессионалом ни в одной из них... Недоофицер, недоактер.. Тут его точка соприкосновения с ЗЕ, - тот тоже недоурист и недоактер....
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16.11.2020 18:20 Відповісти
было бы интересно на это посмотреть.
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Дрыстович забздит походу
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16.11.2020 14:37 Відповісти
профи воен 33 выфхода за 0 в тыл к сепарам- лелвел обращения с оружием - лох "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4263 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1734
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16.11.2020 14:53 Відповісти
По тому как человек берет -принимает оружие,специалист сразу,за секунду, вычислит человека не умеющего обращаться с оным.
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17.11.2020 01:40 Відповісти
Якщо ти ввааєш свій народ гіршим від іншого, то ти не належиш до свого народу, тобі місце в собачому нашийнику в ногах твого хазяіна.
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16.11.2020 15:33 Відповісти
"Якщо ти ввааєш свій народ гіршим від іншого"

Не варто ПЕРЕКРУЧУВАТИ чужі слова, повністю змінюючи їх зміст.
Бо не вважати якийсь народ видатним, та кращім за всі інші - це одне, а вважати свій народ гіршим за когось - це геть інше.

Українці не кращі і не гірші за інші європейські народи.
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16.11.2020 15:37 Відповісти
який свій народ? в нього російко-польське коріння. Він взагалі не українець по етносу.
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17.11.2020 00:05 Відповісти
Баттл, баттл, баттл!!! "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5817
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16.11.2020 15:26 Відповісти
Казалось бы, сам ни бельмеса не рубишь, так возьми в советники, или на службу специалистоа, так нет же, еще больше усугубляет катастрофическое состояние Украины, и тем самым подчеркивает, что он безнадежный дебил, вместо Фокина в ткг взял такого тупого актера, как и сам, больше у нас нету времени на обучение безгалежных, каждый день у власти клоуна уничтожает Украину, так что будем тупо наблюлать, пока не окажемся на развалинах?
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16.11.2020 15:26 Відповісти
в этом и главная беда. Идиот не понимает всю степень своего идиотизма и закапывает страну к псам... ПреЗЕдество нам уже стоило лет 7 развития... Благодаря 73% идиотов..(
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16.11.2020 18:22 Відповісти
як і те, що ти Зе!біл...
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16.11.2020 15:41 Відповісти
"Алексей ранее откровенно писал, что: "Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество - особенным"

И правильно писал. Вообще - от тех, кто считает свой конкретный народ выдающимся и возвышающимся над другими народами - очень дурно пахнет нацизмом.

Мы, украинцы - не лучше, и не хуже других - такие же люди, со своими достоинствами и недостатками.
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16.11.2020 15:32 Відповісти
Ложил я не сего воен эхперда с прибором "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5212 дугинская скотина он вот и всё "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1302 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6740
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16.11.2020 15:39 Відповісти
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7669 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7946 "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4757
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16.11.2020 15:40 Відповісти
збережи природу- удавись в жовчі бовдур... Хужі- це ти.
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16.11.2020 15:44 Відповісти
все эти многочисленные рейды в тыл врага Арестович совершал мимоходом, в перерывах между частыми поездками в Киеве и многочисленными интервью на телеканалах.Источник: https://censor.net/ru/n3231292

Здесь тоже есть персонажи, которьіе во время "службьі" светились на телеканалах и всякого рода видеозаявлений будь-то "комитетьі", "братства" и т.п.
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16.11.2020 15:42 Відповісти
воно так і буде!
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16.11.2020 16:38 Відповісти
Якщо дебати відбудуться, буде цікаво. Але ж можуть і не відбутися...
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5501
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16.11.2020 16:36 Відповісти
Схоже Бутусов говорить, що дебатів не буде, а буде інтерв'ю: я запитую, а ти відповідаєш!
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16.11.2020 17:30 Відповісти
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9494

Нагадався Льова Задов: "Я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать".
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16.11.2020 17:33 Відповісти
Жаль что я не актер. Иначе обязательно стал бы полковником
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16.11.2020 17:12 Відповісти
А що це за батл і вигляді інтерв'ю?
"Як так трапилося, що ви не знаєте, що ви лох?"
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16.11.2020 17:29 Відповісти
А чому б і не дебати ? Взаємне інтерв'ю, так би мовити. Обидва є журналістами - то в чому проблема ? Обидва критикували Порошенко. Обидва критикували зєлєнского. А стосовно того що Арестович "пішов служити зєлєнскому", так можна і так сказати, що "хлопці на фронті зараз служать зєлєнскому". Формально він їхній головнокомандувач так само як і формально керівник ТКГ. Викрутити слова можна як завгодно. А от дебати чи взаємне інтерв'ю - це адекватний формат. Я останнім часом серед читачів Цензора надибав стільки зрадо-кратів та зрадо-мольців різного ґатунку, що мені й самому було б цікаво послухати точку зору Бутусова на серйозні питання. Може це тепер мейнстрим такий пішов.
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16.11.2020 17:47 Відповісти
Андрій Смолій

8 ч. ·

«Питання введення російських миротворців на Донбас ніколи не обговорювалося під час засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, але присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»

І це не слова якогось Жиріновського, не якогось Козака чи Фокіна. Це слова нового радника з інформаційної політики ТКГ Арестовича.

Тобто давайте простішими словами: один з представників України пропонує «спільне патрулювання» окупованих територій з військами РФ, тобто з окупантами.

Те що новий «план Кравчука», а реально план Зеленського не матиме нічого спільного з інтересами України вже очевидно. Але те що зелені такі і не відмовились від заграванням з Путіним - також зрозуміло.
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16.11.2020 18:18 Відповісти
Арестович это внук Остапа Бендера и биография соответствующая. "Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 42
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16.11.2020 18:32 Відповісти
Deklarace Arestoviča https://declarations.com.ua/declaration/nacp_37bad0d1-5d97-4add-bb70-cf29987df9d3?fbclid=IwAR2l_C5tONCkqD1_xII4zElIH_JOItIxHiUGDaYDh7gLHaGRyTm3jpNRFN8
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16.11.2020 19:25 Відповісти
"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6363
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16.11.2020 20:40 Відповісти
агестович... ах арестович... я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и от зеленского уйду...
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16.11.2020 20:58 Відповісти
Я Арестовича поважав ще з Майдану за його аналітику і позицію по багатьом питанням, але останнім часом з його наднаціональними ідеями типу "савєтского чєловєка" і т. п. маразмом не розумію!
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16.11.2020 22:29 Відповісти
Буду болеть за Бутусова. Надеюсь он хорошо подготовится по пунктам и неудобным вопросам из ,,героической,, биографии этого сказочника. Арестович заврался уже по самое немогу. Из его видео уже можно составить такой винигрет из противоположных мнений,что его дворником не возьмут на работу. Надо просто разложить его сказки на две кучки- одну большую из лжи,а другую,маленькую из достижений и побед. Не желаю ничего плохого Алексею. Но уже алергия на плохих актеров у власти.
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17.11.2020 01:15 Відповісти
Був такий кадр "боєвой" - Семен Семенченко, клоун ще той, хто його командиром "Донбасу" призначив незрозуміло, залишив своїх вояків в Іловайську і звалив до Київа, де зараз цей щур ніхто не знає, до речі пофесійний актор. З цього тіста зліплен і цей "боєвой" кадр арестович.
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17.11.2020 13:30 Відповісти
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