"Батл" з Арестовичем відбудеться у вигляді інтерв'ю, - Бутусов
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Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Олексій Арестович, якого президент Зеленський призначив радником глави Тристоронньої контактної групи в Мінську, і який заявив, що консультує Офіс Президента, очевидно, у сфері комунікацій, викликав мене ... на "батл". Таким чином, радник ТКГ запрошує журналіста обговорити конфліктні питання, які хвилюють його. Вчора з'ясувалося, що на "батл" мене викликав не просто блогер, а майор Арестович, який, виявляється, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту" на Світлодарській дузі в 2018-19 роках!
Як відомо, Олексій Арестович - професійний актор, і його тяга до нових ролей нестримна. Олексій був відомий мало не як головний порохобот, він прославляв Порошенка, а його допис від 31 березня 2020-го, де Арестович принижував Зеленського, називаючи його маріонеткою, Єрмака - агентом російського впливу, а виборців Зеленського - "довбо#бами", набрав 13 тисяч репостів.
Але в липні Арестович різко перекувався на головного зелебота і став активно піарити Зеленського і Єрмака, за що відразу отримав від президента посаду радника ТКГ. Подиву такій зміні принципів і переконань бути не повинно - Олексій раніше відверто писав, що: "Я не вважаю український народ чимось видатним, а наше суспільство - особливим. Загалом, я відчуваю до громадської маси (в її нинішньому стані) почуття, близьке до помірної відрази".
Мене вразило інтерв'ю Арестовича Христині Бондаренко, де радник ТКГ вперше розповів про свої подвиги за лінією фронту. Виявляється, Арестович уклав контракт із ЗСУ у вересні 2018 року. Посада - "помічник начальника розвідки 72-ї механізованої бригади".
На цій посаді Арестович, за його словами, здійснив "33 бойові виходи за лінію фронту"! Заслужив 7 нагород, включно з нагородною зброєю і званням "майор"! І все це за рік служби! Контракт був лише річний.
Заявлена кількість "бойових виходів" Арестовича в "тил ворога" у 18-19 році, тоді коли активних дій не велося, а фронт був стабільний, звучить просто дивно, оскільки всі ці численні рейди в тил ворога Арестович здійснював мимохідь, у перервах між частими поїздками в Київ і численними інтерв'ю на телеканалах. Ось, наприклад, Арестович вирвався з тилу ворога на телеканал "Прямий" 25 грудня 2018-го. А ось інтерв'ю 5-му каналу 27 липня 2019 року.
Та й взагалі, можете подивитися його активність у соцмережах і на ТБ - під час служби в армії він постійно писав і виступав - мабуть, у тилу ворога залишається чимало часу для роботи над постами у фейсбуці.
Тому, звичайно, цікаво обговорити з Арестовичем усі ці подвиги, акторство, зраду Порошенка із Зеленським, контакт з Єрмаком. Чи не пов'язаний "батл" і ціла серія інтерв'ю Арестовича останніми днями з бажанням Єрмака прикрити численні скандали, пов'язані зі зривом спецоперацій і з викликом Єрмака на допит у ДБР?
Оскільки я не актор, а журналіст, то з політиками спілкуюся у звичайному форматі - у вигляді інтерв'ю. Посередники для такого "батлу" не потрібні, треба тільки бажання відповідати за свої слова. Мені було б зручно записати інтерв'ю в середу, пропоную в Офісі Президента, там, де працює Олексій і його нові керівники, тож чекаю на час", - заявив Бутусов.
"Я запрошую тебе на дебати, не як спікер ТКГ, а як приватна особа - приватна особа. ... Сховатися за "інтерв'ю" не вдасться, бо вся краса жанру дебатів у тому, що самому доведеться відповідати на запитання. Дебати передбачають, до речі, взаємні відповіді на запитання, тож мене так само можна буде запитати про що завгодно", - відповів Арестович Бутусову
Будь ласка, зачекайте...
Приходилось видеть его в живом общении.
Не завидую Арестовичу. Выглядеть будет бледно и обиженно.
Батл був ще той - дві серії плюс презентація суб'єкта.
---«присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»---
------Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Искажение информации я запускал по двум основным линиям:
- создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы,
- чёрная пропаганда против РФ------
-----Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
Вывод: черт, многоликий анус, не постоянен, не является патриотом государства Украина, лжец.
Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско------
---На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь.
Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно.
Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы-----
Вывод:склонен к госизмене, легко поддается вербовке, циник, носит "маску".
Поки каже правду - потрібно так і говорити: так воно і є насправді. Поки що по його роботі в ТКГ особливих недоліків не бачу. Бачу навіть позитиви, як він дезавуює антиукраїнські заяви маразматикі української сторони ТКГ.
Не варто ПЕРЕКРУЧУВАТИ чужі слова, повністю змінюючи їх зміст.
Бо не вважати якийсь народ видатним, та кращім за всі інші - це одне, а вважати свій народ гіршим за когось - це геть інше.
Українці не кращі і не гірші за інші європейські народи.
И правильно писал. Вообще - от тех, кто считает свой конкретный народ выдающимся и возвышающимся над другими народами - очень дурно пахнет нацизмом.
Мы, украинцы - не лучше, и не хуже других - такие же люди, со своими достоинствами и недостатками.
Здесь тоже есть персонажи, которьіе во время "службьі" светились на телеканалах и всякого рода видеозаявлений будь-то "комитетьі", "братства" и т.п.
Нагадався Льова Задов: "Я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать".
"Як так трапилося, що ви не знаєте, що ви лох?"
8 ч. ·
«Питання введення російських миротворців на Донбас ніколи не обговорювалося під час засідань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, але присутність військовослужбовців РФ(!!!) на Донбасі не виключена. Вони можуть патрулювати окуповану територію України разом з українськими військовими.»
І це не слова якогось Жиріновського, не якогось Козака чи Фокіна. Це слова нового радника з інформаційної політики ТКГ Арестовича.
Тобто давайте простішими словами: один з представників України пропонує «спільне патрулювання» окупованих територій з військами РФ, тобто з окупантами.
Те що новий «план Кравчука», а реально план Зеленського не матиме нічого спільного з інтересами України вже очевидно. Але те що зелені такі і не відмовились від заграванням з Путіним - також зрозуміло.