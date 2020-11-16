Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой, – но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, навынос. Наши больницы с радостью предоставят рабочие места – временные рабочие места – всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", - сказала Микичак.

По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.

"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", - подытожила Микичак.

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