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Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой, – но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, навынос. Наши больницы с радостью предоставят рабочие места – временные рабочие места – всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", - сказала Микичак.

По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.

"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", - подытожила Микичак.

Также читайте: Отказ брать деньги с пациентов был самой большой неудачей медреформы, - Минздрав

Автор: 

больница (1437) Минздрав (4899) предприниматели (1234) работа (599) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+43
ФОПы - это те, у которых работают те же экономисты, бухгалтера, техники, электрики , швеи, технологии, разнорабочие, сторожа, уборщицы.... Если хозяин пойдет в санитары, куда придут те, кто у них работал???
Митя, иди лучше коров доить, а не озвучивай здесь свои глупости...
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16.11.2020 13:37
+27
С этой новостью от Зебильной власти у меня поломался "окуеватор"...
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16.11.2020 13:28
+26
Начали стравливать бюджетников с предпринимателями. Классический ход ухода от ответственности.
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16.11.2020 13:41
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Страница 4 из 4
неуместный стёб.
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16.11.2020 19:24 Ответить
Это не стеб.
Это она на самом деле, всерьез.
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17.11.2020 06:26 Ответить
Одні дибіляки пропонують розраховуватись собаками за комуналку, інші дибіляки запропонували ФОПам йти в заробляти в лікарні. Прутня...
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16.11.2020 20:06 Ответить
ну это нормально, вот не дай бог апендикс прихватит, и я приезжаю в больницу, там Верка Сердючка ставит диагноз а Юзик из шапито 95 встречает в операционной с бензопилой, всё нормально, идиоты голосовавшие за клоуна на лисапеде должны относится нормально, как мумия писала в своих творениях про кухарку во главе государства)) так у нас тоже самое)) вся власть народу
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17.11.2020 09:09 Ответить
Даааааа , то ли дебилизм в МОЗ это стало нормой , то ли Осел начал делиться со всеми тем порошком , что ему Ермак подогнал. Бо подобную хрень вменяемый чиновник просто не может вслух произносить.
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16.11.2020 20:43 Ответить
Нет, их просто таких отбирают.
Они изначально такие, у них нет мозга, это просто тупые поленья "("я выточал президента из полена", как сказал Беня).
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17.11.2020 06:25 Ответить
"максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину" это где такую помощь оказывают? Подскажите, мы все пойдем ее получать. Наверное в Феофании или в Борисе. Ваши врачи даже простые маски и свои рабочие халаты за свои деньги покупают, так вы хозяйствуете. Для лечения или не дай бог операции все материалы и лекарства покупает больной. Нет денег - иди умирай. Вот какие вы молодцы. Во-вторых, пусть Минздрав на пустом месте создать хоть одно коммерческое предприятие, попробует получить доход, заплатит ВСЕ положенные налоги, выплатит зарплату, рассчитается за аренду, освещение, отопление, воду, отобъется от армии голодных проверяющих и понесет другие условно-постоянные, но необходимые затраты, и так продержится хотя бы год. И если после этого, это предприятие будет еще существовать, сможет получать прибыль, то тогда вы будете иметь моральное право давать какие-то советы. Тогда и поговорим. А не то, вы черпаете из колодца, из которого вы только черпаете, не задумываясь кто и сколько и какими усилиями туда сливает свою воду жизни и при этом еще надуваете щеки? Мерзость какая-то.
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16.11.2020 20:46 Ответить
Да, качественную! А еще мне понравилось про бесплатную и на копеечные зарплаты!
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17.11.2020 13:07 Ответить
Оце дурбецало. Весь народ пойдет в санитары? Та вы ж обворовали все больницы за эти года, когда самые умные ушли от этих нищенских зарплат, чтоб не чувствовать себя рядом с вами низкими ворами. От же хамло воровское.
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16.11.2020 21:26 Ответить
... и приходить со своими белыми тапками... Идийоты..
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16.11.2020 22:47 Ответить
Зволота зелена, здохніть за таку доброту до людей
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16.11.2020 22:48 Ответить
Твари бессовестные в этом министерстве здравозахоронения
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16.11.2020 22:56 Ответить
"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках - не имея ресурса, с нищенской зарплатой, - но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода,"
Источник: https://censor.net/ru/n3231301

Не вопрос.
А вот эта вот, как ее, замминистра здравоохранения Ирина Микичак, не боится, что предприниматели найдут и "другие источники дохода"?

Например, похитят ее детей с целью выкупа?
И будут посылать по почте раз в неделю палец ребенка отрезанный, пока деньги не выплатит?
Имейте в виду, такие прецеденты были, и регулярно, в Латинской например, Америке.
Они не боятся такого, нет?
Вот эти вот Слуги Народные?
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17.11.2020 06:24 Ответить
От проголосовали 73% электората, так проголосовали, и теперь все имеют этот цЫрк Квартала 95, только уже в масштабе всей страны и каждый день!
А ведь вас, зебобики, предупреждали: выберите клоуна - закончите голодом, голод и грядет - как прожить без денег в непрерывном дурантине, который тянется в той или иной форме с апреля месяца?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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17.11.2020 06:40 Ответить
Ось https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f1e1f1b0-05d2-4ab5-9d09-3d3ec7dea1fa посилання на декларацію цієї "небоги" -
коротко: майже пів-мільона "нищенской зарплаты", нерухомість, акції, валютні рахунки.
Курва.
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17.11.2020 08:12 Ответить
ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНІ цієї курви:
+38044 200 08 16
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17.11.2020 08:28 Ответить
кому,кому,а явно не замміністру розказувати про "жебрацьку зарплату",і "відсутній ресурс"...ця с¥ка одна з тих хто роками сидить на корупційних потоках моз,коли в жодній лікарні/поліклініці України,безкоштовно навіть в кабінет не зайдеш,але при цьому грошей немає навіть на медикаменти,і в той же час всі нач.обл.управлінь,міністри/замміністри...володіють мільярдними статками😡🤬...звільняти таких "замміністрів" треба,звільняти і розслідувати походження їх багатств.а далі від 15-20 років з повною конфіскацією усього майна.досвід Сингапура нам би допоміг 🤔
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17.11.2020 10:26 Ответить
этот сраный высер всего лишь подтверждает что всё это задумано как уничтожение малого бизнеса
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17.11.2020 12:24 Ответить
Интересно КЕМ он предлагает идти работать в больницы, досторами? Вот мы все там налечим без образования и опыта Потому как предприниматели не пойдут работать уборщиками
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17.11.2020 12:56 Ответить
Класс! Нахрен закрываю фитнес- иду прачкой в больницу.. Мечты **** сбываются!!!
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17.11.2020 13:02 Ответить
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