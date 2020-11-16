Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места
Министерство здравоохранения предложило малым предпринимателями идти работать в больницы.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках – не имея ресурса, с нищенской зарплатой, – но максимально оказывая качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, предоставляя дистанционные услуги на вынос, навынос. Наши больницы с радостью предоставят рабочие места – временные рабочие места – всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", - сказала Микичак.
По словам замглавы Минздрава, больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечных и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих.
"Приходите в больницы, мы имеем возможность принять на работу каждого", - подытожила Микичак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это она на самом деле, всерьез.
Они изначально такие, у них нет мозга, это просто тупые поленья "("я выточал президента из полена", как сказал Беня).
Источник: https://censor.net/ru/n3231301
Не вопрос.
А вот эта вот, как ее, замминистра здравоохранения Ирина Микичак, не боится, что предприниматели найдут и "другие источники дохода"?
Например, похитят ее детей с целью выкупа?
И будут посылать по почте раз в неделю палец ребенка отрезанный, пока деньги не выплатит?
Имейте в виду, такие прецеденты были, и регулярно, в Латинской например, Америке.
Они не боятся такого, нет?
Вот эти вот Слуги Народные?
А ведь вас, зебобики, предупреждали: выберите клоуна - закончите голодом, голод и грядет - как прожить без денег в непрерывном дурантине, который тянется в той или иной форме с апреля месяца?
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
коротко: майже пів-мільона "нищенской зарплаты", нерухомість, акції, валютні рахунки.
Курва.
+38044 200 08 16