Ряд депутатов хотят отменить карантин выходного дня

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене карантина выходного дня.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила временно исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Текст постановления обнародован на сайте парламента.

Инициаторами документа стали представители всех политических фракций: "Слуга народа", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина", "ОПЗЖ".

Авторы постановления хотят рекомендовать правительству пересмотреть ограничительные меры и смягчить карантин в выходные дни относительно:

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк

- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

- приема посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами.

Также на Цензор.НЕТ: На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская

"С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать Правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020", - говорится в постановлении.