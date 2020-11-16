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Новости Коронавирус и карантин
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Ряд депутатов хотят отменить карантин выходного дня

Ряд депутатов хотят отменить карантин выходного дня

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене карантина выходного дня.

Об этом на заседании согласительного совета сообщила временно исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Текст постановления обнародован на сайте парламента.

Инициаторами документа стали представители всех политических фракций: "Слуга народа", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина", "ОПЗЖ".

Авторы постановления хотят рекомендовать правительству пересмотреть ограничительные меры и смягчить карантин в выходные дни относительно:

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (барами, ресторанами, кафе и т.п.);

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- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

- приема посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами.

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"С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать Правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020", - говорится в постановлении.

Автор: 

ВР (29228) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Всех на карантин ,воров в тюрьму ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ,всю власть Советам Народных Комиссаров Ура товарищи ....
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16.11.2020 15:49
+3
Было уже, херня получилась. Теперь давай землю рабочим, а фабрики крестьянам...
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16.11.2020 15:52
+3
Если-шо ,я в ЧК ,буду допрашивать с пристрастием буржуинов ...
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16.11.2020 16:10
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16.11.2020 15:46 Ответить
Всех на карантин ,воров в тюрьму ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ,всю власть Советам Народных Комиссаров Ура товарищи ....
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16.11.2020 15:49 Ответить
Было уже, херня получилась. Теперь давай землю рабочим, а фабрики крестьянам...
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16.11.2020 15:52 Ответить
Если-шо ,я в ЧК ,буду допрашивать с пристрастием буржуинов ...
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16.11.2020 16:10 Ответить
Заодно вже відмінили б і правосторонній рух, позакривали всі без винятку медзаклади, легалізували героїн і кокаїн, розпустили МНС, створили б натомість резервації по типу лепрозоріїв для короновірусників - все людям краще. І населення б скоротилось до прийнятних для нашої економіки розмірів, мільйонів так з п'ять...
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16.11.2020 16:05 Ответить
медустановы и так без денег хрен кого примут, так что это уже сделано
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16.11.2020 16:42 Ответить
Ну ну... ПредОсавьте доктораМ решать кому давать кислород... Счас Скорая
к вам Не приедет... Или сутки к вам будет Ехать .с сАтуацией 50 ..дебилы
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16.11.2020 16:23 Ответить
А на карантине выходного дня скорая будет приезжать по первому звонку ?
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16.11.2020 16:37 Ответить
пусть ужестачают, втечении полу года нужео смести уродов
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16.11.2020 16:40 Ответить
У них счастье протокол и если у вас подтвержденный пЦр То приедут.. А там уже по обстоятельствам госпитализируют или нет.... Но счастье у них дах.. Берут только тяжелых.. Те кто идет на поправку бегут доМой чтоб не столкнуться с новой дозой вируса..
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16.11.2020 17:36 Ответить
 
 