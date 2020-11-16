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Новини Коронавірус і карантин
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Деякі депутати хочуть скасувати карантин вихідного дня

Деякі депутати хочуть скасувати карантин вихідного дня

У Верховній Раді зареєстровано постанову про скасування карантину вихідного дня.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила тимчасова виконувачка обов'язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Текст постанови оприлюднено на сайті парламенту.

Ініціаторами документа стали представники всіх політичних фракцій: "Слуга народу", "Голос", "ЄС", ВО "Батьківщина", ОПЗЖ.

Автори постанови хочуть рекомендувати уряду переглянути обмежувальні заходи і пом'якшити карантин у вихідні дні щодо:

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

Також читайте: Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

- діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

- приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

"З метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері пропонується рекомендувати Уряду переглянути рішення, ухвалене ним 11 листопада 2020 року", - йдеться у постанові.

Автор: 

ВР (14942) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Всех на карантин ,воров в тюрьму ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ,всю власть Советам Народных Комиссаров Ура товарищи ....
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16.11.2020 15:49
+3
Было уже, херня получилась. Теперь давай землю рабочим, а фабрики крестьянам...
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16.11.2020 15:52
+3
Если-шо ,я в ЧК ,буду допрашивать с пристрастием буржуинов ...
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16.11.2020 16:10
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амєніть ряд дєпутанов
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16.11.2020 15:46 Відповісти
Всех на карантин ,воров в тюрьму ,землю крестьянам ,фабрики рабочим ,всю власть Советам Народных Комиссаров Ура товарищи ....
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16.11.2020 15:49 Відповісти
Было уже, херня получилась. Теперь давай землю рабочим, а фабрики крестьянам...
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16.11.2020 15:52 Відповісти
Если-шо ,я в ЧК ,буду допрашивать с пристрастием буржуинов ...
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16.11.2020 16:10 Відповісти
Заодно вже відмінили б і правосторонній рух, позакривали всі без винятку медзаклади, легалізували героїн і кокаїн, розпустили МНС, створили б натомість резервації по типу лепрозоріїв для короновірусників - все людям краще. І населення б скоротилось до прийнятних для нашої економіки розмірів, мільйонів так з п'ять...
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16.11.2020 16:05 Відповісти
медустановы и так без денег хрен кого примут, так что это уже сделано
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16.11.2020 16:42 Відповісти
Ну ну... ПредОсавьте доктораМ решать кому давать кислород... Счас Скорая
к вам Не приедет... Или сутки к вам будет Ехать .с сАтуацией 50 ..дебилы
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16.11.2020 16:23 Відповісти
А на карантине выходного дня скорая будет приезжать по первому звонку ?
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16.11.2020 16:37 Відповісти
пусть ужестачают, втечении полу года нужео смести уродов
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16.11.2020 16:40 Відповісти
У них счастье протокол и если у вас подтвержденный пЦр То приедут.. А там уже по обстоятельствам госпитализируют или нет.... Но счастье у них дах.. Берут только тяжелых.. Те кто идет на поправку бегут доМой чтоб не столкнуться с новой дозой вируса..
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16.11.2020 17:36 Відповісти
 
 