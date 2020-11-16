Деякі депутати хочуть скасувати карантин вихідного дня

У Верховній Раді зареєстровано постанову про скасування карантину вихідного дня.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила тимчасова виконувачка обов'язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Текст постанови оприлюднено на сайті парламенту.

Ініціаторами документа стали представники всіх політичних фракцій: "Слуга народу", "Голос", "ЄС", ВО "Батьківщина", ОПЗЖ.

Автори постанови хочуть рекомендувати уряду переглянути обмежувальні заходи і пом'якшити карантин у вихідні дні щодо:

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

Також читайте: Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

- діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

- приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На колективний імунітет від коронавірусу надія слабка. Розірвати ланцюг зможе тільки жорсткий локдаун, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

"З метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері пропонується рекомендувати Уряду переглянути рішення, ухвалене ним 11 листопада 2020 року", - йдеться у постанові.