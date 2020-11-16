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Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство, - замглавы ОП Жовква

Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство, - замглавы ОП Жовква

Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавских отношений.

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква пишет в колонке для ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

"Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдавского партнерства. Прежде всего, речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств – поэтому мы должны сделать такой диалог постоянным. Например, возможно, стоит совместно с молдавскими партнерами рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета", - написал Жовква.

По его словам, также следует объединить усилия для восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества, испытавшего негативное влияние пандемии коронавируса.

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"С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Убежден, что сопредседатель украинской части комиссии, вице-премьер Алексей Резников сможет уже в ближайшее время согласовать модальности такого заседания с молдовским коллегой", - считает Жовква.

Он подчеркнул, что Украина также открыта для реализации инфраструктурных проектов.

Замглавы Офиса президента Украины заявил, что избрание Санду именно президентом особенно весомо, ведь "по известным причинам в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу".

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"Крым – это Украина. Этот факт несомненный, и это важно для нашего государства и лично для президента Зеленского. Следовательно, победа Майи Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указал он.

Жовква добавил, что избрание Майи Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ, и здесь подходы Украины и Молдовы полностью совпадают.

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"Наконец, очевидная победа Майи Санду имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом. Искренне надеемся, что опасения относительно возможных беспорядков в Молдове, в том числе инспирированных извне, не подтвердятся. Это очень важно, в частности, с учетом текущего развития ситуации в Беларуси и недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта", - отметил он.

Автор: 

Молдова (1867) Офис Президента (1795) Мая Санду (210) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+2
Всегда хорошо иметь порядочного,надежного соседа,которому можно доверять!
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16.11.2020 17:39
+2
Санду всю свою политическую карьеру говорила, что Крым и Донбасс - это Украина. Пророссийской её в СМИ сделали пропагандисты, которым не было выгодно, чтобы она пришла к власти, потому что её невозможно купить. Я надеюсь что она в самое ближайшее время после инаугурации приедет в Киев с официальным визитом.
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16.11.2020 17:40
+2
Отличная победа, я рад, что народ Молдавии сделал такой выбор.
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16.11.2020 17:42
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Всегда хорошо иметь порядочного,надежного соседа,которому можно доверять!
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16.11.2020 17:39 Ответить
Санду всю свою политическую карьеру говорила, что Крым и Донбасс - это Украина. Пророссийской её в СМИ сделали пропагандисты, которым не было выгодно, чтобы она пришла к власти, потому что её невозможно купить. Я надеюсь что она в самое ближайшее время после инаугурации приедет в Киев с официальным визитом.
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16.11.2020 17:40 Ответить
Насколько я понимаю, Молдове надо ещё парламент с Кабмином перезагрузить. Одна госпожа Санду со всем грузом после-Додонщины не справится
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16.11.2020 17:43 Ответить
Президент урезан в полномочиях, но у него есть и свои серьёзные полномочия. Санду как президент Молдовы отвечает за внешнюю политику государства и может совершать столько иностранных визитов, сколько её захочется. В отличии от Додона, который за 4 года только в Москву летал, да и то со временнем его даже Путин не принимал. Додон не был ни разу в Киеве, Додон не был в Бухаресте, Додон не был в США, Додон только летал в ООН выступать при пустом зале. Санду теперь после Нового Года будет совершать настоящие официальные визиты и в Киев, и в Бухарест, и в Берлин, Брюссель, Лондон, Вашингтон, Пекин, Токио, и т.д.
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16.11.2020 17:49 Ответить
Vilniuse zdiom ejio toze.Vi byli pervaja strana sto priznala Litvu 1990 godu
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16.11.2020 18:04 Ответить
Активизировать ГУАМ, военные союзы, подключать Турцию и идти стаей, а русозвери пусть побесятся.
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16.11.2020 17:41 Ответить
Отличная победа, я рад, что народ Молдавии сделал такой выбор.
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16.11.2020 17:42 Ответить
Друзі, чому вдалося нарешті перемогти прож
європейському президенту? Головна причина це те, що в Молдові вимерла значна частина проросійських пенсіонерів... І ця доля очікує скоро всі інші країни колишніх советів.
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16.11.2020 17:42 Ответить
а тим часом ... другий тиждень карантину в Феофанії
Победа Санду даст перезагрузить украинско-молдавское партнерство, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6710
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16.11.2020 17:49 Ответить
це на 2 тиждень після антиклоунського майдану )))
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17.11.2020 15:37 Ответить
 
 