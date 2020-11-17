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Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.

За соответствующее решение проголосовали 149 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты фракции "Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 19 – фракций "Батькивщина" и "Голос", 14 и 17 – депутатских групп "За будущее" и "Доверие" соответственно, а также шесть внефракционных нардепов.

Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".

Согласно документу, правительству рекомендовали "в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры".

В частности, предлагали смягчить ограничения по запрету в выходные дни относительно: 1) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); 2) приема посетителей в торгово-развлекательных центрах; 3) приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; 4) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; 5) деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.

Читайте также: Рада может собраться на внеочередное заседание по КС, если рабочая группа наработает решение, - "слуга народа" Кравчук
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Топ комментарии
+19
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4649
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17.11.2020 14:34
+15
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7003
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17.11.2020 14:29
+12
у меня вопрос - кто ,когда и сколько денег выделит ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - на карантине - как это делают во всех странах мира - во всех ,кроме нас - почему об этом все молчат
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17.11.2020 14:34
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Вони зробили це разом))
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17.11.2020 14:23 Ответить
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7003
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17.11.2020 14:29 Ответить
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4649
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17.11.2020 14:34 Ответить
Ну "сметуны" то понятно, они пассивное большинство. Но где же активное меньшинство, которое и творит историю? Где порохоботы (ну кроме интернета)?
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17.11.2020 16:34 Ответить
Чекають, доки зЁлопи понаїдаються власного лайна.
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17.11.2020 18:49 Ответить
ну, наїлись...А потім що будуть робити прахолопи?
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17.11.2020 21:02 Ответить
Ще не наїлись. По Оstap 00839442 видно.
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17.11.2020 21:33 Ответить
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4432
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17.11.2020 22:41 Ответить
а де ви їх бачили окрім інету?
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17.11.2020 23:22 Ответить
ХудобА облич просто вражає. Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 398
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17.11.2020 14:41 Ответить
Галодниє дєті паволжья? сірати?
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17.11.2020 15:00 Ответить
Если мозгов нет то так и есть.А предупреждали вас 25% умных ,не видитесь на халяву!
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17.11.2020 15:31 Ответить
"Хотьпасмийомсяааа".
З зЁлопів.
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17.11.2020 18:50 Ответить
а хто це "предупреждали вас 25% умных"?
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17.11.2020 21:03 Ответить
правильно
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17.11.2020 14:23 Ответить
Пожалуй одно из немногих решений которое поддерживаю !!!
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17.11.2020 14:26 Ответить
Конституция как бы портянка?
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17.11.2020 14:45 Ответить
конституция - слово из 11 букв. ничего не значило, не значит и в обозримом будущем значить не будет. а во время эпидемии и подавно.
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17.11.2020 15:07 Ответить
С этого надо и начинать. О правильности. Все уже написано.
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17.11.2020 15:12 Ответить
Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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17.11.2020 14:31 Ответить
Реально, многие "малыши", все чаще дают "бой" китайцам. Пытаются делать от прищепок, упаковки, до серьезных станков. Системный сбой потребления, убивает на корню любую идею.
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17.11.2020 15:59 Ответить
Карантин через жопу - лучше чем вообще без карантина
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17.11.2020 16:02 Ответить
Наші джерела повідомляють, що Зеленський наказав Арахамії провалити голосування монобільшості за постанову 4381 щодо скасування карантину вихідного дня.

Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
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17.11.2020 14:25 Ответить
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6780
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17.11.2020 14:28 Ответить
Жеруть, аж за вухами лящить. Смачного, зебіли.
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17.11.2020 14:34 Ответить
А де Ванья Сулима? Він щось дуже схоже замовляв...
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17.11.2020 18:52 Ответить
зеленых Геть - Украина не выдержит их дальше
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17.11.2020 14:30 Ответить
Слуги Народа сами не уйдут, они будут "держаться до последнего патрона, до последнего булыжника"(С).
Их вынесут, просто сметут, после того, как Украина объявит дефолт.
И что примечательно, бежать Слугам Народа будет некуда: границы всех стран закрыты из-за ковида, так что конец их будет печальный, возможно что даже насильственный.
Как же нам будет не хватать всех этих креативщиков, визажистов-бровистов и просто блегеров, ставших нардепами от партии Слуга Народа. Пойду, смахну слезу.
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18.11.2020 06:36 Ответить
Почнемо з того за кого голосували ті хто не вдоволений карантином вихідного дня?
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17.11.2020 14:31 Ответить
Вони голосували проти Бариги і здобули перемогу. )))
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17.11.2020 14:37 Ответить
Про "поставте позначку ... ЗА кого ви голосуєте" було написано з самого верху.

А де у бюлетені було написано "поставте позначку ... проти кого ви голосуєте"? Не підкажете?
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17.11.2020 18:55 Ответить
Навіть зараз вони не вимагають зміни ЗЕвлади ..Це звичайні шлунки ....
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17.11.2020 14:42 Ответить
тогда в феофанию к больному проведать
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17.11.2020 14:32 Ответить
у меня вопрос - кто ,когда и сколько денег выделит ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - на карантине - как это делают во всех странах мира - во всех ,кроме нас - почему об этом все молчат
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17.11.2020 14:34 Ответить
Для этого власти нужно тупо исполнять закон "О защите населения от воздействия ..." (в народе закон о ЧС и ЧП) и Конституцию Украины. В Законе все четко и однозначно прописано. И основания, и порядок, и ответственность, и финансирование, и финансовые компенсаторы. Но бубочка пытается пропетлять за счет местных бюджетов и бизнеса. А фонд пилить на себя любимого и своих холуев.
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17.11.2020 14:45 Ответить
Шо самое смешное, так то, что в этих самых законах (о ЧС) на предмет финансирования написано "... та позабюджетних коштів"))
Так шо... извини... но ОНИ уже тебе и мне нихрена не обязаны.
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17.11.2020 15:29 Ответить
Не нужно ля-ля. Никаких внебюджетных. В бюджете на эти цели даже есть специальный фонд -- фонд ЧС. Оттуда и должно идти финансирование.
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17.11.2020 16:18 Ответить
Не "ля-ля", а закон о санитарно-єпидемиологическом благополучии населения:

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Карантин - одна из мер защиты населения во время ВС и/или ЧС, по соотв. закону. А целевой закон определяющий источник финансирования этой меры именно этот.
Так шо...
Повторюсь. Они нам нихрена на обязаны, если читать до конца предложения)))
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17.11.2020 16:45 Ответить
Подивіться, коли в цю статтю внесено зміни.
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17.11.2020 18:57 Ответить
Та видел. К тому и веду.
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18.11.2020 09:18 Ответить
Но в том то и дело, что ЧС НЕ объявлена, а объявлен именно "карантин"!
С юридической точки зрения "карантин" и "ЧС" - это разные положения.
Так что никому ничего эти сволочи платить не обязаны, у мошенников все продумано.
Правда, продумано плохо, на один шаг вперед, вынь одно звено из цепочки - она и развалится.
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18.11.2020 06:40 Ответить
Ви невірно розумієте поняття "позабюджетні кошти". В законодавстві - це гроші, які бюджетні організації отримують понад асигнування з загального фонду державного та/або місцевих бюджетів, і використовуються суворо за цільовим призначенням. Тобто, в розумінні закону витрати громадян з власної кишені в жодному разі не є позабюджетними.
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17.11.2020 23:58 Ответить
Я-то его понимаю правильно. Я говорю о том, как оно будет преподнесено и нихрена вы с этим не сделаете.
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18.11.2020 09:23 Ответить
???? во всех??? ты адекватный??? только в богатых
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17.11.2020 15:01 Ответить
Не молчат ,индеец.Деньги потратили на дороги,ты разве Г+Г не смотришь? Это поднимет благосостояние и даст рабочие места ,так сказал ваш придуренный премьер сегодня.так что кушайте то что выбрали! А выделят тебе зеленую массу ,на мозги .
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17.11.2020 15:36 Ответить
на самый больной мозоль быдла давишь?! Не стыдно? Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 8832
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17.11.2020 16:32 Ответить
"Лох должен страдать!"
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17.11.2020 19:00 Ответить
"Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность"...Источник: https://censor.net/ru/n3231556

В СН нашлось больше голосов за отмену карантина чем в бпп!
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17.11.2020 15:31 Ответить
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Дата створення: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 17 листопада 2020р.
Склад фракції
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17.11.2020 15:55 Ответить
У відсотках від чисельності фракції порахуй, зЁлопе.
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17.11.2020 19:01 Ответить
Мой отец предприниматель. На рынке. Имеет свой магазин. В 2019 году, его коллеги (соседи) в первом туре выборов президента в своем большинстве горлопанили за бойко. Он по началу пробовал что то доказать... но... потом перестал. Говорил просто - дебилы. Во втором туре ЗАбойковцы (по сути коллоборанты и малоросы) естественно голосовали за это зеленое чмо. Не хочу говорить об их аргументах. Угадайте с трех попыток, что они теперь говорят: 1) Гордятся своим выбором. 2) "Ва всем винаваты папередники! Лучше б расия пришла!". 3) Набрались мозгов. Признали себя тупидоидами и терпилами. 4) Хотят назад в совок.
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17.11.2020 15:46 Ответить
Ты думаешь, что эти олени не голосовали бы за порошенко, если бы его интересовал такой электорат? Они просто в меньшинстве, дело в популизме, а не в принципах.
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17.11.2020 16:04 Ответить
Они далеко не в меншенстве.
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17.11.2020 16:08 Ответить
Второй пункт?
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17.11.2020 16:40 Ответить
От части. Говорят о совке, но в тоже время хотят и расею.
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18.11.2020 10:51 Ответить
А можно, можно я попробую угадать?
"Хотят назад в совок." - вот что они говорят, потому что они этого всегда хотят и всегда хотели.
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18.11.2020 06:42 Ответить
Тимошенко против карантина выходного дня и против кассовых аппаратов для ФОПов.
Голосуны за Зелю в первом туре,кусайте теперь локти.
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17.11.2020 16:39 Ответить
я бы им еще простил первый тур (может быть), если бы на парламентских они бы не повыбирали в ЗАКОНОДАТЕЛИ фотографов и безработных домохозяек с тамадами
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17.11.2020 19:23 Ответить
Меня посещали аналогичные мысли.
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18.11.2020 03:30 Ответить
А интересно вы себя до каких относите!?, вы считаете, что все те кого вы указали на много глупее матёрых - денежных политиков?. А я считаю, что среди всех профессий есть много умных и грамотных людей, только не из них идут в политику.
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17.11.2020 20:20 Ответить
Умный и грамотный не значит разбирающийся в политике. Большинство из ваших "умных и грамотных" ничерта не знает и знать не хочет о политических процессах, руководствуясь не памятью, логикой и анализом, а нахватавшись слухов и массированной гнилой пропагандонии из ТВ и сети. Ничем эти "умные и грамотные" по сути не отличаются от своих быдловатых коллег с церковно-приходским "образованием".
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18.11.2020 08:44 Ответить
 
 