Рада не смогла отменить карантин выходного дня
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Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.
За соответствующее решение проголосовали 149 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Депутаты фракции "Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 19 – фракций "Батькивщина" и "Голос", 14 и 17 – депутатских групп "За будущее" и "Доверие" соответственно, а также шесть внефракционных нардепов.
Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".
Согласно документу, правительству рекомендовали "в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры".
В частности, предлагали смягчить ограничения по запрету в выходные дни относительно: 1) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); 2) приема посетителей в торгово-развлекательных центрах; 3) приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; 4) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; 5) деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.
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З зЁлопів.
Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
Их вынесут, просто сметут, после того, как Украина объявит дефолт.
И что примечательно, бежать Слугам Народа будет некуда: границы всех стран закрыты из-за ковида, так что конец их будет печальный, возможно что даже насильственный.
Как же нам будет не хватать всех этих креативщиков, визажистов-бровистов и просто блегеров, ставших нардепами от партии Слуга Народа. Пойду, смахну слезу.
А де у бюлетені було написано "поставте позначку ... проти кого ви голосуєте"? Не підкажете?
Так шо... извини... но ОНИ уже тебе и мне нихрена не обязаны.
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Карантин - одна из мер защиты населения во время ВС и/или ЧС, по соотв. закону. А целевой закон определяющий источник финансирования этой меры именно этот.
Так шо...
Повторюсь. Они нам нихрена на обязаны, если читать до конца предложения)))
С юридической точки зрения "карантин" и "ЧС" - это разные положения.
Так что никому ничего эти сволочи платить не обязаны, у мошенников все продумано.
Правда, продумано плохо, на один шаг вперед, вынь одно звено из цепочки - она и развалится.
В СН нашлось больше голосов за отмену карантина чем в бпп!
Дата створення: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 17 листопада 2020р.
Склад фракції
"Хотят назад в совок." - вот что они говорят, потому что они этого всегда хотят и всегда хотели.
Голосуны за Зелю в первом туре,кусайте теперь локти.