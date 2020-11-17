Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.

За соответствующее решение проголосовали 149 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты фракции "Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 19 – фракций "Батькивщина" и "Голос", 14 и 17 – депутатских групп "За будущее" и "Доверие" соответственно, а также шесть внефракционных нардепов.

Все девять проголосовавших против и 139 из 141 воздержавшихся – члены фракции "Слуга народа".

Согласно документу, правительству рекомендовали "в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры".

В частности, предлагали смягчить ограничения по запрету в выходные дни относительно: 1) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); 2) приема посетителей в торгово-развлекательных центрах; 3) приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности; 4) приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; 5) деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.

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