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Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.

За відповідне рішення проголосували 149 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати фракції "Слуга народу" віддали на підтримку проєкту постанови 34 голоси, по 20 голосів віддали депутати фракцій "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", по 19 - фракції "Батьківщина" і "Голос", 14 і 17 - депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра" відповідно, а також шість позафракційних нардепів.

Усі дев'ять осіб, хто проголосував проти, і 139 із 141 тих, що утрималися, - члени фракції "Слуга народу".

Згідно з документом, уряду рекомендували "протягом трьох календарних днів з дня набуття чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи".

Зокрема, пропонували пом'якшити обмеження стосовно заборони у вихідні дні щодо: 1) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 2) прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах; 3) прийому відвідувачів в інших установах розважальної діяльності; 4) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; 5) діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4649
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17.11.2020 14:34
+15
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7003
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17.11.2020 14:29
+12
у меня вопрос - кто ,когда и сколько денег выделит ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - на карантине - как это делают во всех странах мира - во всех ,кроме нас - почему об этом все молчат
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17.11.2020 14:34
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Вони зробили це разом))
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17.11.2020 14:23 Відповісти
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 7003
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17.11.2020 14:29 Відповісти
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4649
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17.11.2020 14:34 Відповісти
Ну "сметуны" то понятно, они пассивное большинство. Но где же активное меньшинство, которое и творит историю? Где порохоботы (ну кроме интернета)?
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17.11.2020 16:34 Відповісти
Чекають, доки зЁлопи понаїдаються власного лайна.
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17.11.2020 18:49 Відповісти
ну, наїлись...А потім що будуть робити прахолопи?
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17.11.2020 21:02 Відповісти
Ще не наїлись. По Оstap 00839442 видно.
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17.11.2020 21:33 Відповісти
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4432
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17.11.2020 22:41 Відповісти
а де ви їх бачили окрім інету?
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17.11.2020 23:22 Відповісти
ХудобА облич просто вражає. Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 398
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17.11.2020 14:41 Відповісти
Галодниє дєті паволжья? сірати?
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17.11.2020 15:00 Відповісти
Если мозгов нет то так и есть.А предупреждали вас 25% умных ,не видитесь на халяву!
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17.11.2020 15:31 Відповісти
"Хотьпасмийомсяааа".
З зЁлопів.
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17.11.2020 18:50 Відповісти
а хто це "предупреждали вас 25% умных"?
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17.11.2020 21:03 Відповісти
правильно
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17.11.2020 14:23 Відповісти
Пожалуй одно из немногих решений которое поддерживаю !!!
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17.11.2020 14:26 Відповісти
Конституция как бы портянка?
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17.11.2020 14:45 Відповісти
конституция - слово из 11 букв. ничего не значило, не значит и в обозримом будущем значить не будет. а во время эпидемии и подавно.
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17.11.2020 15:07 Відповісти
С этого надо и начинать. О правильности. Все уже написано.
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17.11.2020 15:12 Відповісти
Дело не в самом карантине,а в способе его введения с нарушением Законов и Конституции Украины. Зеленые хотят переложить ответственность и затраты от введения карантина на плечи бизнеса.
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17.11.2020 14:31 Відповісти
Реально, многие "малыши", все чаще дают "бой" китайцам. Пытаются делать от прищепок, упаковки, до серьезных станков. Системный сбой потребления, убивает на корню любую идею.
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17.11.2020 15:59 Відповісти
Карантин через жопу - лучше чем вообще без карантина
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17.11.2020 16:02 Відповісти
Наші джерела повідомляють, що Зеленський наказав Арахамії провалити голосування монобільшості за постанову 4381 щодо скасування карантину вихідного дня.

Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
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17.11.2020 14:25 Відповісти
Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 6780
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17.11.2020 14:28 Відповісти
Жеруть, аж за вухами лящить. Смачного, зебіли.
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17.11.2020 14:34 Відповісти
А де Ванья Сулима? Він щось дуже схоже замовляв...
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17.11.2020 18:52 Відповісти
зеленых Геть - Украина не выдержит их дальше
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17.11.2020 14:30 Відповісти
Слуги Народа сами не уйдут, они будут "держаться до последнего патрона, до последнего булыжника"(С).
Их вынесут, просто сметут, после того, как Украина объявит дефолт.
И что примечательно, бежать Слугам Народа будет некуда: границы всех стран закрыты из-за ковида, так что конец их будет печальный, возможно что даже насильственный.
Как же нам будет не хватать всех этих креативщиков, визажистов-бровистов и просто блегеров, ставших нардепами от партии Слуга Народа. Пойду, смахну слезу.
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18.11.2020 06:36 Відповісти
Почнемо з того за кого голосували ті хто не вдоволений карантином вихідного дня?
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17.11.2020 14:31 Відповісти
Вони голосували проти Бариги і здобули перемогу. )))
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17.11.2020 14:37 Відповісти
Про "поставте позначку ... ЗА кого ви голосуєте" було написано з самого верху.

А де у бюлетені було написано "поставте позначку ... проти кого ви голосуєте"? Не підкажете?
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17.11.2020 18:55 Відповісти
Навіть зараз вони не вимагають зміни ЗЕвлади ..Це звичайні шлунки ....
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17.11.2020 14:42 Відповісти
тогда в феофанию к больному проведать
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17.11.2020 14:32 Відповісти
у меня вопрос - кто ,когда и сколько денег выделит ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - на карантине - как это делают во всех странах мира - во всех ,кроме нас - почему об этом все молчат
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17.11.2020 14:34 Відповісти
Для этого власти нужно тупо исполнять закон "О защите населения от воздействия ..." (в народе закон о ЧС и ЧП) и Конституцию Украины. В Законе все четко и однозначно прописано. И основания, и порядок, и ответственность, и финансирование, и финансовые компенсаторы. Но бубочка пытается пропетлять за счет местных бюджетов и бизнеса. А фонд пилить на себя любимого и своих холуев.
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17.11.2020 14:45 Відповісти
Шо самое смешное, так то, что в этих самых законах (о ЧС) на предмет финансирования написано "... та позабюджетних коштів"))
Так шо... извини... но ОНИ уже тебе и мне нихрена не обязаны.
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17.11.2020 15:29 Відповісти
Не нужно ля-ля. Никаких внебюджетных. В бюджете на эти цели даже есть специальный фонд -- фонд ЧС. Оттуда и должно идти финансирование.
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17.11.2020 16:18 Відповісти
Не "ля-ля", а закон о санитарно-єпидемиологическом благополучии населения:

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Карантин - одна из мер защиты населения во время ВС и/или ЧС, по соотв. закону. А целевой закон определяющий источник финансирования этой меры именно этот.
Так шо...
Повторюсь. Они нам нихрена на обязаны, если читать до конца предложения)))
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17.11.2020 16:45 Відповісти
Подивіться, коли в цю статтю внесено зміни.
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17.11.2020 18:57 Відповісти
Та видел. К тому и веду.
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18.11.2020 09:18 Відповісти
Но в том то и дело, что ЧС НЕ объявлена, а объявлен именно "карантин"!
С юридической точки зрения "карантин" и "ЧС" - это разные положения.
Так что никому ничего эти сволочи платить не обязаны, у мошенников все продумано.
Правда, продумано плохо, на один шаг вперед, вынь одно звено из цепочки - она и развалится.
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18.11.2020 06:40 Відповісти
Ви невірно розумієте поняття "позабюджетні кошти". В законодавстві - це гроші, які бюджетні організації отримують понад асигнування з загального фонду державного та/або місцевих бюджетів, і використовуються суворо за цільовим призначенням. Тобто, в розумінні закону витрати громадян з власної кишені в жодному разі не є позабюджетними.
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17.11.2020 23:58 Відповісти
Я-то его понимаю правильно. Я говорю о том, как оно будет преподнесено и нихрена вы с этим не сделаете.
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18.11.2020 09:23 Відповісти
???? во всех??? ты адекватный??? только в богатых
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17.11.2020 15:01 Відповісти
Не молчат ,индеец.Деньги потратили на дороги,ты разве Г+Г не смотришь? Это поднимет благосостояние и даст рабочие места ,так сказал ваш придуренный премьер сегодня.так что кушайте то что выбрали! А выделят тебе зеленую массу ,на мозги .
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17.11.2020 15:36 Відповісти
на самый больной мозоль быдла давишь?! Не стыдно? Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 8832
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17.11.2020 16:32 Відповісти
"Лох должен страдать!"
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17.11.2020 19:00 Відповісти
"Слуга народа" отдали в поддержку проекта постановления 34 голоса, по 20 голосов отдали депутаты фракций "Европейская солидарность"...Источник: https://censor.net/ru/n3231556

В СН нашлось больше голосов за отмену карантина чем в бпп!
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17.11.2020 15:31 Відповісти
Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

Дата створення: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 17 листопада 2020р.
Склад фракції
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17.11.2020 15:55 Відповісти
У відсотках від чисельності фракції порахуй, зЁлопе.
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17.11.2020 19:01 Відповісти
Мой отец предприниматель. На рынке. Имеет свой магазин. В 2019 году, его коллеги (соседи) в первом туре выборов президента в своем большинстве горлопанили за бойко. Он по началу пробовал что то доказать... но... потом перестал. Говорил просто - дебилы. Во втором туре ЗАбойковцы (по сути коллоборанты и малоросы) естественно голосовали за это зеленое чмо. Не хочу говорить об их аргументах. Угадайте с трех попыток, что они теперь говорят: 1) Гордятся своим выбором. 2) "Ва всем винаваты папередники! Лучше б расия пришла!". 3) Набрались мозгов. Признали себя тупидоидами и терпилами. 4) Хотят назад в совок.
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Ты думаешь, что эти олени не голосовали бы за порошенко, если бы его интересовал такой электорат? Они просто в меньшинстве, дело в популизме, а не в принципах.
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17.11.2020 16:04 Відповісти
Они далеко не в меншенстве.
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17.11.2020 16:08 Відповісти
Второй пункт?
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17.11.2020 16:40 Відповісти
От части. Говорят о совке, но в тоже время хотят и расею.
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18.11.2020 10:51 Відповісти
А можно, можно я попробую угадать?
"Хотят назад в совок." - вот что они говорят, потому что они этого всегда хотят и всегда хотели.
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18.11.2020 06:42 Відповісти
Тимошенко против карантина выходного дня и против кассовых аппаратов для ФОПов.
Голосуны за Зелю в первом туре,кусайте теперь локти.
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17.11.2020 16:39 Відповісти
я бы им еще простил первый тур (может быть), если бы на парламентских они бы не повыбирали в ЗАКОНОДАТЕЛИ фотографов и безработных домохозяек с тамадами
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17.11.2020 19:23 Відповісти
Меня посещали аналогичные мысли.
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18.11.2020 03:30 Відповісти
А интересно вы себя до каких относите!?, вы считаете, что все те кого вы указали на много глупее матёрых - денежных политиков?. А я считаю, что среди всех профессий есть много умных и грамотных людей, только не из них идут в политику.
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17.11.2020 20:20 Відповісти
Умный и грамотный не значит разбирающийся в политике. Большинство из ваших "умных и грамотных" ничерта не знает и знать не хочет о политических процессах, руководствуясь не памятью, логикой и анализом, а нахватавшись слухов и массированной гнилой пропагандонии из ТВ и сети. Ничем эти "умные и грамотные" по сути не отличаются от своих быдловатых коллег с церковно-приходским "образованием".
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18.11.2020 08:44 Відповісти
 
 