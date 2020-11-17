Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня
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Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.
За відповідне рішення проголосували 149 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати фракції "Слуга народу" віддали на підтримку проєкту постанови 34 голоси, по 20 голосів віддали депутати фракцій "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", по 19 - фракції "Батьківщина" і "Голос", 14 і 17 - депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра" відповідно, а також шість позафракційних нардепів.
Усі дев'ять осіб, хто проголосував проти, і 139 із 141 тих, що утрималися, - члени фракції "Слуга народу".
Згідно з документом, уряду рекомендували "протягом трьох календарних днів з дня набуття чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи".
Зокрема, пропонували пом'якшити обмеження стосовно заборони у вихідні дні щодо: 1) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 2) прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах; 3) прийому відвідувачів в інших установах розважальної діяльності; 4) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; 5) діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів.
Будь ласка, зачекайте...
З зЁлопів.
Попри невдоволення малого і середнього бізнесу, в ОП досі сподіваються, що напівміри з карантином по вихідним знизить поширення коронавірусу. Сьогоднішній антирекорд це спростовує.
Тож голосування за постанову стане наочним індикатором, чи досі має Зеленський достатній вплив на свою фракцію, коли потрібно ухвалювати непопулярні рішення.
Их вынесут, просто сметут, после того, как Украина объявит дефолт.
И что примечательно, бежать Слугам Народа будет некуда: границы всех стран закрыты из-за ковида, так что конец их будет печальный, возможно что даже насильственный.
Как же нам будет не хватать всех этих креативщиков, визажистов-бровистов и просто блегеров, ставших нардепами от партии Слуга Народа. Пойду, смахну слезу.
А де у бюлетені було написано "поставте позначку ... проти кого ви голосуєте"? Не підкажете?
Так шо... извини... но ОНИ уже тебе и мне нихрена не обязаны.
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Карантин - одна из мер защиты населения во время ВС и/или ЧС, по соотв. закону. А целевой закон определяющий источник финансирования этой меры именно этот.
Так шо...
Повторюсь. Они нам нихрена на обязаны, если читать до конца предложения)))
С юридической точки зрения "карантин" и "ЧС" - это разные положения.
Так что никому ничего эти сволочи платить не обязаны, у мошенников все продумано.
Правда, продумано плохо, на один шаг вперед, вынь одно звено из цепочки - она и развалится.
В СН нашлось больше голосов за отмену карантина чем в бпп!
Дата створення: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 27 депутатів, станом на 17 листопада 2020р.
Склад фракції
"Хотят назад в совок." - вот что они говорят, потому что они этого всегда хотят и всегда хотели.
Голосуны за Зелю в первом туре,кусайте теперь локти.