"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека

Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей по итогам совещания у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко по вопросам внешней политики.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Беларусь-ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.

По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако, как он отметил, сегодня эти вопросы "абсолютно политизированы".

"Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", — сказал Макей.

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Напомним, ранее в ОБСЕ предложили учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.