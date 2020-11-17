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"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей по итогам совещания у захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко по вопросам внешней политики.

Отмечается, что в ходе совещания было принято решение заморозить работу Координационной группы Беларусь-ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.

По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако, как он отметил, сегодня эти вопросы "абсолютно политизированы".

"Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", — сказал Макей.

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Напомним, ранее в ОБСЕ предложили учредить в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, прекратить насилие в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.
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Топ комментарии
+11
"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6845
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17.11.2020 14:52
+6
Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
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17.11.2020 14:52
+5
В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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17.11.2020 15:05
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Макей - это не Беларусь . "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6521
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17.11.2020 14:48 Ответить
Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
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17.11.2020 14:52 Ответить
Ви так гарно почали - але закінчили "Значительная ее часть" - тож Лукашенко, Зеленський - лише частина, виключення тільки Ким Чен Ын, дуже надіюсь Бєларусь до цього не скотиться.
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17.11.2020 15:00 Ответить
В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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17.11.2020 15:05 Ответить
73% это телевизор , зависть и тупость . Порошенко делал много , а идеальных людей не бывает . Он то однозначно лучше теперешнего чуда .
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17.11.2020 19:19 Ответить
Порошенко - лучше Зеленского. И тяжелее. И старше. Есть ряд параметров, по которым он его явно превосходит. Но речь шла не об этом, а о том, что "телевизор, зависть и тупость" не рождаются на пустом месте. Если вы считаете, что тупое завистливое телевизионное быдло выбрало Зеленского (с чем я не спорю), то вы должны отдавать себе отчет, что сформировалось оно в результате правления Порошенко. Который "лучше его". Вы понимаете, что Зеленский это всего-навсего СЛЕДСТВИЕ правления Порошенко? Вы понимаете, что выбор Януковича был всего-навсего СЛЕДСТВИЕМ правления придурка Ющенко с воровкой Юленькой Тимошенко - уставши от противостояния этих сволочей народ выбрал того, кто казался их альтернативой. Именно по этой причине народ, уставший от лжи Порошенко, от прикрытия им его любимых друзей-коррупционеров, его алмазных колядовальников, его алкаша генпрокурора (и всех прочих генпрокуроров), его манипуляций с Михой (которого он сперва натравливал, как шавку, на Яценюка, а затем пытался усыпить, как взбесившегося цепного пса) - от всего этого народ просто устал. Он не стал "внезапно тупым". Народ просто стало воротить от всего этого. Не от европейского вектора, не от демократизации - а от вранья, воровства и кумовства. Которых в период правления Порошенко ("лучшего, чем Зеленский") было предостаточно. Я ничуть не оправдываю Зеленского, я терпеть не могу это позорище - но прекратите вы возводить пьедестал святости своему шоколадному кумиру!!! Только идиот не может понимать, что Зеленский - это реакция народа на откровенные просчеты Порошенко. Непростительные просчеты. Ни один ведущий коррупционер не был посажен. Ни один генпрокурор (а их сменилось за время Порошенко больше, чем за время Зеленского) не смог справиться даже со Штепой! Не говоря уже о куда более сильных фигурах. И вы хотите, чтобы мещане и обыватели не устали от этого?
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17.11.2020 20:12 Ответить
с воровкой Юленькой Тимошенко

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А що украла? Ткните пальцем де краденное)
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17.11.2020 21:10 Ответить
Погоджуюся зі всім. Лише має бути так: ...А Трамп - это, увы, не Америка... // Америка зараз -- це комуняка "сандерс".
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17.11.2020 15:02 Ответить
Трамп это 73 миллиона Американцев только по официальным подсчетам . А если вернуть ворованные голоса китайской программой подсчета голосов , то и того больше .
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17.11.2020 19:21 Ответить
Може й так. Але наступні 4 роки в Білому домі сидітиме червонодупий "сандерс".
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18.11.2020 08:36 Ответить
А чого це перші вся Беларусь та Україна, а США тільки частина? Ви уж будьтЄ последовательни товаріщЬЬЬ... "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 4506
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17.11.2020 15:06 Ответить
Трамп не увы , это был единственный Американский президент за последние 50 лет . Теперь мы пойдем путем Франции Германии и Британии , растворимся в глобалистской помойке.
Первые Байденовские указы это отмена запрета на миграцию из мусульманских стран , отмена запрета на изменение пола за счет бюджета в Армии США , восстановление членства во всмирной организации здравоохраненния того самого ВОЗА скрывавшего информацию об опасности короновируса по просьбе китайцев , и восстановления членства в лживом перижском соглашении об изменении климата .
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17.11.2020 19:27 Ответить
Трамп був і справді американським президентом, але найкращим з 1981р. був славний Роналд Рейґан. Як на мене, то він -- ідеальний американець-президент. Два терміни на президентстві та після нього ще Буш на його славі.
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18.11.2020 08:39 Ответить
Не заважайте упирям чистити права людини об тротуари.
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17.11.2020 14:51 Ответить
"Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 6845
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17.11.2020 14:52 Ответить
Теперь они с путиным работают!!!! НАПРЯМУЮ!!!!
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17.11.2020 14:52 Ответить
А хто такий путєн?
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17.11.2020 15:07 Ответить
Це у ***** поганяло таке путЄн? "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 4562
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17.11.2020 15:09 Ответить
))))))))) ЕС в что превратилас ))))))) даже лукаку их посылает ))))))))) Я не навижу вонючую "русскую мир" но кремл оккупировал саму европу до того как напаст на УКРАИНУ !!!Наверно ктота меня пошетает сумашедшим ))) для ДОКАЗАТЕРСТВО- северный раток-2 когда начелос строитса ????????
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17.11.2020 14:53 Ответить
о. диспетчер Карлос нашёлся.
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17.11.2020 14:59 Ответить
Действительно, какой смысл? И лупят этих сябров и убивать уже начали, а они ходят и ходят, подлецы такие, и царька болотно-кортофельного расстраивают.
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17.11.2020 14:53 Ответить
Да не, у нас права знают. В одном районе Минска перебои с водой(задвижка сломалась). Уже подана жалоба в ООН. Вот кто еще в мире так может?
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17.11.2020 15:09 Ответить
теперь у нас есть вторая северная Корея и её пожизненный лидер Ким ЛукаЧен "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека - Цензор.НЕТ 3226 на очереди куйло и его куйлостан.
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17.11.2020 14:55 Ответить
Занурюється Білорусь у російську багнюку. Вже маківка ледь-ледь виглядає...Людоньки, ваші хороводи вже беззмістовні і не корисні. Дуже прикро, що у вас не вийшло позбавитися катюги...
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17.11.2020 14:55 Ответить
"Не видим смысла".А что когда то видели? "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 5632
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17.11.2020 14:56 Ответить
Лука без ***** не протримався б і тижня. То ж подивіться, сябри, у вічі реальності - без Майдану нікак.
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17.11.2020 14:57 Ответить
ура, товарищи, дорОгой мордора "Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини - Цензор.НЕТ 2095
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17.11.2020 15:01 Ответить
Хочется услышать мнение Евросоюза-не видем смысла решать какие нибудь проблемы с нелегетимным и преступным режимом.
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17.11.2020 15:02 Ответить
а також і з недоколиханим президентом. Більш всього таке було і висловлено представниками ЄС в вузькому колі, а не публічно.
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17.11.2020 15:16 Ответить
И правда, какой смысл режиму батьки даже слышать о правах человека
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17.11.2020 15:17 Ответить
Кому лукашенко батька тому х-ло дядька .
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17.11.2020 19:17 Ответить
Сам придумал?
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17.11.2020 21:57 Ответить
Білоруська РСР та права людини- речі абсолютно несумістні.
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17.11.2020 15:23 Ответить
Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам своих будущих партизан.

Лука, ты ещё не в бункере. Старший брат давно намекает - диктаторы теперь живут под землёй!
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17.11.2020 15:37 Ответить
Как говориться, Революция побеждает не тогда когда начинают стрелять по протестующим,а когда они начинают стрелять в ответ. Пока белорусы будут ходить как барана на заклание ни чего не измениться. Да и процентов 60 ватного населения ни куда не делось, ведь до сих пор однозначно не сказали чей Крым.
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17.11.2020 15:56 Ответить
ЕС по правам человека
Этого и следовало ожидать. Организация не выполняет своих функций!
Защита прав человекА. Не людей а человека. Человек (по мнению властей) в Белоруси один - Лукашенко. А его не защищает.
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17.11.2020 16:20 Ответить
Все логічно. Немає прав - немає діалогу
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17.11.2020 17:20 Ответить
Який диалог?))) з ким?)) ліпше вже з путєним вести діалог про білорасєйський федеральний округ расєї ніж з якимось калхозенфюрером...
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17.11.2020 18:02 Ответить
Ясное дело не видят смысла если нарушают права человека каждый день .
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17.11.2020 19:15 Ответить
 
 