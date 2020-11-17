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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Николаевская область (1868) ОГА (2375) Стадник Александр (3)

Зеленский сменил руководителя Николаевской обладминистрации, Стадник уволен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сменил руководителя Николаевской обладминистрации, Стадник уволен

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и назначил в.и.о. Георгия Решетилова.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Одним указом президент уволил Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА. Другим - назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА Георгия Решетилова.

Ранее Решетилов занимал должность первого заместителя главы Николаевской обладминистрации.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким. Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

Также на Цензор.НЕТ: Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
шо не зеленый - то моральный урод - а рыба гниет с головы
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17.11.2020 15:36
+4
Почалось персування ліжок у будинку терпимості.))
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17.11.2020 15:47
+3
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!
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17.11.2020 15:34
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Посадить надо было а не увольнять !!! Зеленский сменил руководителя Николаевской обладминистрации, Стадник уволен - Цензор.НЕТ 2286
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17.11.2020 15:34 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!
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17.11.2020 15:34 Ответить
шо не зеленый - то моральный урод - а рыба гниет с головы
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17.11.2020 15:36 Ответить
Шмаркля, як ти їх на посади добираєш? Через брата Єрмака? Може спробуй через відкритий конкурс.
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17.11.2020 15:45 Ответить
Як вам не соромно?! Брат пана Єрмака героїчно загинув на фронті!
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17.11.2020 15:47 Ответить
А скільки у нього братів, сестер? Зеленський змінив керівника Миколаївської обладміністрації, Стадніка звільнено - Цензор.НЕТ 6035
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17.11.2020 15:51 Ответить
Один брат, Дєніска!
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17.11.2020 15:54 Ответить
Почалось персування ліжок у будинку терпимості.))
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17.11.2020 15:47 Ответить
ой как оперативно!!!!В той хате уже второй месяц пусто, ни главы ни замов. Меры на выборах,так что к виряку готовы краше всех других...
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17.11.2020 15:49 Ответить
А що в Миколаєві залишилися тільки Кім і Мамамія? Немає з іншими призвіщами?
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17.11.2020 16:02 Ответить
А Кучера когда?
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17.11.2020 16:11 Ответить
Некоторые лекарства несовместимы с коксом
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17.11.2020 23:06 Ответить
 
 