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Новини Політика України
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Зеленський (17376) Миколаївська область (1819) ОДА (1540) Стаднік Олександр (3)

Зеленський змінив керівника Миколаївської обладміністрації, Стадніка звільнено

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський змінив керівника Миколаївської обладміністрації, Стадніка звільнено

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка і призначив т.в.о. Георгія Решетілова.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одним указом президент звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА. Іншим - призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови ОДА Георгія Решетілова.

Раніше Решетілов обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської обладміністрації.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА). Головою Миколаївської ОДА буде призначено Віталія Кіма. Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії "Слуга народу" в Миколаївській області.

Також читайте: До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
шо не зеленый - то моральный урод - а рыба гниет с головы
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17.11.2020 15:36
+4
Почалось персування ліжок у будинку терпимості.))
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17.11.2020 15:47
+3
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!
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17.11.2020 15:34
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Посадить надо было а не увольнять !!! Зеленский сменил руководителя Николаевской обладминистрации, Стадник уволен - Цензор.НЕТ 2286
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17.11.2020 15:34 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!
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17.11.2020 15:34 Відповісти
шо не зеленый - то моральный урод - а рыба гниет с головы
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17.11.2020 15:36 Відповісти
Шмаркля, як ти їх на посади добираєш? Через брата Єрмака? Може спробуй через відкритий конкурс.
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17.11.2020 15:45 Відповісти
Як вам не соромно?! Брат пана Єрмака героїчно загинув на фронті!
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17.11.2020 15:47 Відповісти
А скільки у нього братів, сестер? Зеленський змінив керівника Миколаївської обладміністрації, Стадніка звільнено - Цензор.НЕТ 6035
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17.11.2020 15:51 Відповісти
Один брат, Дєніска!
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17.11.2020 15:54 Відповісти
Почалось персування ліжок у будинку терпимості.))
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17.11.2020 15:47 Відповісти
ой как оперативно!!!!В той хате уже второй месяц пусто, ни главы ни замов. Меры на выборах,так что к виряку готовы краше всех других...
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17.11.2020 15:49 Відповісти
А що в Миколаєві залишилися тільки Кім і Мамамія? Немає з іншими призвіщами?
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17.11.2020 16:02 Відповісти
А Кучера когда?
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17.11.2020 16:11 Відповісти
Некоторые лекарства несовместимы с коксом
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17.11.2020 23:06 Відповісти
 
 