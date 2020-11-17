Зеленський змінив керівника Миколаївської обладміністрації, Стадніка звільнено

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка і призначив т.в.о. Георгія Решетілова.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одним указом президент звільнив Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА. Іншим - призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови ОДА Георгія Решетілова.

Раніше Решетілов обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської обладміністрації.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА). Головою Миколаївської ОДА буде призначено Віталія Кіма. Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії "Слуга народу" в Миколаївській області.

Також читайте: До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський