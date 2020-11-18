Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование
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Однократная большая доза витамина D3 никак не повысила выживаемость и не облегчила течение заболевания у "тяжелых" пациентов с COVID-19
Однократная большая доза витамина D3 практически не влияет на выздоровление "тяжелых" пациентов с коронавирусной болезнью. Ученые из Университета Сан-Паулу пишут в препринте статьи на medRxiv, что использование добавок витамина D3 для дополнительного лечения пациентов такого типа себя не оправдывает, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
С 2 июня по 7 октября было проведено рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование среди 240 "тяжелых" больных. 90% требовали кислородной терапии. Средний возраст – 56 лет, 56% мужчины. Половине из них на 10-й день после появления симптомов дали перорально разовую дозу D3 в объеме 200 000 МЕ (около 5000 мкг), еще 50% получили пустышку.
Результаты: продолжительность пребывания в больнице после дозы – семь суток в обоих группах, смертность – 7,0% (5,1% у плацебо-группы), поступление в реанимацию – 15,8% (21,2%), потребность в ИВЛ – 7,0% (14,4%).
Авторы делают выводы: прием витамина повышал уровень кальцидиола (основной метаболит витамина D3) в крови, но не сокращал продолжительность пребывания в больнице и не демонстрировал какие-либо другие клинически значимые результаты по сравнению с плацебо.
Авторы констатируют, что относительно высокие дозы витамина D3 могут хорошо переноситься и не иметь побочных эффектов у пациентов с COVID-19.
Между тем, витамин D3 сам по себе неактивен. Для перевода его в организме в активную форму – кальцидиол – требуется несколько дней. При приеме внутрь D3 либо превращается в кальцидиол, либо (при больших дозах) перераспределяется в жир, из которого затем медленно высвобождается с течением времени.
Авторы подчеркивают, что они исследовали влияние разовой крупной дозы D3 на тяжелых больных, и говорят, что эффект профилактических и лечебных добавок D3 при первых же симптомах ковида (особенно в легких/средних случаях) нужно проверять отдельно.
Ранее пилотное исследование испанских медиков показало, что введение большой дозы кальцидиола "значительно снизило потребность госпитализированных пациентов в реанимации".
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Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".
И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
"..Голова предмет тёмный и исследованию не подлежит!.." (-с). Та і не тільки голова ))
пи...ничего, то должно хватить и для разработки лекарств? Вообще-то лекарства и вакцины обычно разрабатываются многие годы, так что наличие почти готовых вакцин менее чем за год - это феноменальная скорость.
Если кто-то думает, что нынешние, заканчивающие клинические испытания "вакцины от ковида" - это "разработки с 0, начавшиеся вот прям в апреле 2020", тот глубоко наивный человек. Во всём мире сотни и тысячи лабораторий работали с коронавирусными штаммами и в 2019, и в 2010, и в 2000 году, и за 40 лет до этого.
Да, однократно большая доза - бесполезна. Однако, 2-3 месяца малыми дозами до заражения. А если еще параллельно употреблять качественные овощи и фрукты - эффективно на 90%.