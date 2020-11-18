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Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование

Однократная большая доза витамина D3 никак не повысила выживаемость и не облегчила течение заболевания у "тяжелых" пациентов с COVID-19

Однократная большая доза витамина D3 практически не влияет на выздоровление "тяжелых" пациентов с коронавирусной болезнью. Ученые из Университета Сан-Паулу пишут в препринте статьи на medRxiv, что использование добавок витамина D3 для дополнительного лечения пациентов такого типа себя не оправдывает, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

С 2 июня по 7 октября было проведено рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование среди 240 "тяжелых" больных. 90% требовали кислородной терапии. Средний возраст – 56 лет, 56% мужчины. Половине из них на 10-й день после появления симптомов дали перорально разовую дозу D3 в объеме 200 000 МЕ (около 5000 мкг), еще 50% получили пустышку.

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Результаты: продолжительность пребывания в больнице после дозы – семь суток в обоих группах, смертность – 7,0% (5,1% у плацебо-группы), поступление в реанимацию – 15,8% (21,2%), потребность в ИВЛ – 7,0% (14,4%).

Авторы делают выводы: прием витамина повышал уровень кальцидиола (основной метаболит витамина D3) в крови, но не сокращал продолжительность пребывания в больнице и не демонстрировал какие-либо другие клинически значимые результаты по сравнению с плацебо.

Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование 01

Авторы констатируют, что относительно высокие дозы витамина D3 могут хорошо переноситься и не иметь побочных эффектов у пациентов с COVID-19.

Между тем, витамин D3 сам по себе неактивен. Для перевода его в организме в активную форму – кальцидиол – требуется несколько дней. При приеме внутрь D3 либо превращается в кальцидиол, либо (при больших дозах) перераспределяется в жир, из которого затем медленно высвобождается с течением времени.

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Авторы подчеркивают, что они исследовали влияние разовой крупной дозы D3 на тяжелых больных, и говорят, что эффект профилактических и лечебных добавок D3 при первых же симптомах ковида (особенно в легких/средних случаях) нужно проверять отдельно.

Ранее пилотное исследование испанских медиков показало, что введение большой дозы кальцидиола "значительно снизило потребность госпитализированных пациентов в реанимации".
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Топ комментарии
+2
Попробуйте витамин Д4. Пока дают гранты - можно пробовать. Закончатся витамины группы Д - переходите на тестирование огуречного рассола в разных концентрациях. Человечеству важно знать как реагирует ковид на рассол от малосольных огурцов с минорной инфузией капсаицина (с красным перчиком).
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18.11.2020 11:09
+1
то шо тепер "плацебом" лікуватися? Вже 9 місяців ця зараза вирує у світі а лікарі все ніяк згоди не дійдуть щодо протоколу лікування. Та за 9 місяців дитина з нічого з"являється на світ , а вони ліків не можуть ніяк придумати (((
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18.11.2020 10:50
+1
Вирус герпеса известен 2000+ лет. И тоже надёжного лекарства до сих пор не найдено.

Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".

И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
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18.11.2020 11:41
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то шо тепер "плацебом" лікуватися? Вже 9 місяців ця зараза вирує у світі а лікарі все ніяк згоди не дійдуть щодо протоколу лікування. Та за 9 місяців дитина з нічого з"являється на світ , а вони ліків не можуть ніяк придумати (((
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18.11.2020 10:50 Ответить
А отож такой уровень "прохфессоров" и "ученых" Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 2977
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18.11.2020 11:15 Ответить
Вирус герпеса известен 2000+ лет. И тоже надёжного лекарства до сих пор не найдено.

Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".

И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
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18.11.2020 11:41 Ответить
А *****? А ВІЛ?, багато вірсів з якими людство навчилось співіснувати, треба час, напевно. Та це ж не привід повертатися у середні віки. Є ресурси, є дослідження. А от без "шарлатанів", як ви висловились, все одно важко жити. Тож, доводиться звертатись до них по допомогу, бо інших немає. Ну не може ж кожна людина закінчувати мед.виші з метою лікувати себе правильно, мати власну лабораторію для досліджень біологічних матеріалів, набір інструментів та хірургічні бокси. Та і поняття "правильно" є дуже відносним. Так, медицина це на 99 % "метод тику", і майже всі надії на власний імунітет.
"..Голова предмет тёмный и исследованию не подлежит!.." (-с). Та і не тільки голова ))
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18.11.2020 11:52 Ответить
Аргументы у вас, однако - если 9 месяцев хватает для появления ребенка из пи... ничего, то должно хватить и для разработки лекарств? Вообще-то лекарства и вакцины обычно разрабатываются многие годы, так что наличие почти готовых вакцин менее чем за год - это феноменальная скорость.
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18.11.2020 14:52 Ответить
я в курсі. Але хочеться щоб поскоріше. І це були не аргументи а скоріше прояв знервування від загрози. Та й казав я не про вакцину, а про якийсь єдиний препарат для протоколу у всіх країнах. Бо спочатку писали про один, який буцімто був дієвий (протималярійний), потім про інший, тепер все скасували і взагалі ніякого протоколу не наголошують.
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18.11.2020 15:09 Ответить
Попробуйте витамин Д4. Пока дают гранты - можно пробовать. Закончатся витамины группы Д - переходите на тестирование огуречного рассола в разных концентрациях. Человечеству важно знать как реагирует ковид на рассол от малосольных огурцов с минорной инфузией капсаицина (с красным перчиком).
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18.11.2020 11:09 Ответить
Вполне хороший совет, кстати. Чем большее количество исследователей работают "методом полного перебора", тем больше надежд на получение каких-то результатов, где-то применимых (не обязательно в деле лечения ковида). Искали противоковидное лекарство, а нашли средство от герпеса... Обычное дело, кстати. На полном серьезе.

Если кто-то думает, что нынешние, заканчивающие клинические испытания "вакцины от ковида" - это "разработки с 0, начавшиеся вот прям в апреле 2020", тот глубоко наивный человек. Во всём мире сотни и тысячи лабораторий работали с коронавирусными штаммами и в 2019, и в 2010, и в 2000 году, и за 40 лет до этого.
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18.11.2020 11:45 Ответить
пример виагра - кардиоразработки от сердца плавно переместились ниже пупка.
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18.11.2020 12:50 Ответить
Или героин. Или кокаин. Или ЛСД. Да тот же пенницилин.. просто надо было развести в лаборатории срач
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18.11.2020 15:51 Ответить
малосольні бувають лише влітку, бо взимку вони вже просто солені ))
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18.11.2020 15:11 Ответить
Ну можно попробовать из теплицы забалабесить... Но согласитесь, влияние солёных огурцов на ковид тоже не изучено в достаточной мере!
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18.11.2020 15:52 Ответить
ну, напевно, як і солених помідорчиків, чи то зелених, чи то червоних ))
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18.11.2020 16:07 Ответить
Исследователи слукавили.
Да, однократно большая доза - бесполезна. Однако, 2-3 месяца малыми дозами до заражения. А если еще параллельно употреблять качественные овощи и фрукты - эффективно на 90%.
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18.11.2020 11:55 Ответить
И я всем говорила, что не помогает этот витамин в лечении, но для профилактики его можно принимать, а лучше сразу весь комплекс витаминный, правильно подобранный и сбалансированный. И ли выбрать напиток Nature's Own Factory , вот например , я люблю шоколадный. Вкусно и здорово в такой способ поддерживать своё здоровье.
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14.12.2020 13:15 Ответить
 
 