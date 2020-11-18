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Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження

Одноразова велика доза вітаміну D3 ніяк не підвищила виживання і не полегшила перебіг захворювання у "важких" пацієнтів із COVID-19.

Одноразова велика доза вітаміну D3 практично не впливає на одужання "важких" пацієнтів із коронавірусною хворобою. Вчені з Університету Сан-Паулу пишуть у препринті статті на medRxiv, що використання добавок вітаміну D3 для додаткового лікування пацієнтів такого типу не є вдалою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

З 2 червня по 7 жовтня було проведено рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серед 240 "важких" хворих. 90% потребували кисневої терапії. Середній вік - 56 років, 56% чоловіки. Половині з них на 10-й день після появи симптомів дали перорально разову дозу D3 в обсязі 200 000 МО (близько 5000 мкг), ще 50% отримали пустушку.

Результати: тривалість перебування в лікарні після дози - сім діб в обох групах, смертність - 7,0% (5,1% у плацебо-групи), надходження в реанімацію - 15,8% (21,2%), потреба в ШВЛ - 7,0% (14,4%).

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Автори роблять висновки: прийом вітаміну підвищував рівень кальцидіолу (основний метаболіт вітаміну D3) в крові, але не скорочував тривалість перебування в лікарні і не демонстрував будь-які інші клінічно значущі результати порівняно з плацебо.

Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження 01

Автори констатують, що порівняно високі дози вітаміну D3 можуть добре переноситися і не мати побічних ефектів у пацієнтів з COVID-19.

Тим часом, вітамін D3 сам по собі неактивний. Для переведення його в організмі в активну форму - кальцидіол - потрібно кілька днів. При прийомі всередину D3 або перетворюється на кальцидіол, або (за великих доз) перерозподіляється в жир, з якого потім повільно вивільняється з плином часу.

Автори підкреслюють, що вони досліджували вплив разової великої дози D3 на важких хворих, і кажуть, що ефект профілактичних і лікувальних добавок D3 при перших же симптомах ковіду (особливо в легенях / середніх випадках) потрібно перевіряти окремо.

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Раніше пілотне дослідження іспанських медиків показало, що введення великої дози кальцидіолу "значно знизило потребу госпіталізованих пацієнтів у реанімації".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Попробуйте витамин Д4. Пока дают гранты - можно пробовать. Закончатся витамины группы Д - переходите на тестирование огуречного рассола в разных концентрациях. Человечеству важно знать как реагирует ковид на рассол от малосольных огурцов с минорной инфузией капсаицина (с красным перчиком).
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18.11.2020 11:09
+1
то шо тепер "плацебом" лікуватися? Вже 9 місяців ця зараза вирує у світі а лікарі все ніяк згоди не дійдуть щодо протоколу лікування. Та за 9 місяців дитина з нічого з"являється на світ , а вони ліків не можуть ніяк придумати (((
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18.11.2020 10:50
+1
Вирус герпеса известен 2000+ лет. И тоже надёжного лекарства до сих пор не найдено.

Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".

И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
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18.11.2020 11:41
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то шо тепер "плацебом" лікуватися? Вже 9 місяців ця зараза вирує у світі а лікарі все ніяк згоди не дійдуть щодо протоколу лікування. Та за 9 місяців дитина з нічого з"являється на світ , а вони ліків не можуть ніяк придумати (((
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18.11.2020 10:50 Відповісти
А отож такой уровень "прохфессоров" и "ученых" Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 2977
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18.11.2020 11:15 Відповісти
Вирус герпеса известен 2000+ лет. И тоже надёжного лекарства до сих пор не найдено.

Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".

И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
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18.11.2020 11:41 Відповісти
А *****? А ВІЛ?, багато вірсів з якими людство навчилось співіснувати, треба час, напевно. Та це ж не привід повертатися у середні віки. Є ресурси, є дослідження. А от без "шарлатанів", як ви висловились, все одно важко жити. Тож, доводиться звертатись до них по допомогу, бо інших немає. Ну не може ж кожна людина закінчувати мед.виші з метою лікувати себе правильно, мати власну лабораторію для досліджень біологічних матеріалів, набір інструментів та хірургічні бокси. Та і поняття "правильно" є дуже відносним. Так, медицина це на 99 % "метод тику", і майже всі надії на власний імунітет.
"..Голова предмет тёмный и исследованию не подлежит!.." (-с). Та і не тільки голова ))
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18.11.2020 11:52 Відповісти
Аргументы у вас, однако - если 9 месяцев хватает для появления ребенка из пи... ничего, то должно хватить и для разработки лекарств? Вообще-то лекарства и вакцины обычно разрабатываются многие годы, так что наличие почти готовых вакцин менее чем за год - это феноменальная скорость.
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18.11.2020 14:52 Відповісти
я в курсі. Але хочеться щоб поскоріше. І це були не аргументи а скоріше прояв знервування від загрози. Та й казав я не про вакцину, а про якийсь єдиний препарат для протоколу у всіх країнах. Бо спочатку писали про один, який буцімто був дієвий (протималярійний), потім про інший, тепер все скасували і взагалі ніякого протоколу не наголошують.
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18.11.2020 15:09 Відповісти
Попробуйте витамин Д4. Пока дают гранты - можно пробовать. Закончатся витамины группы Д - переходите на тестирование огуречного рассола в разных концентрациях. Человечеству важно знать как реагирует ковид на рассол от малосольных огурцов с минорной инфузией капсаицина (с красным перчиком).
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18.11.2020 11:09 Відповісти
Вполне хороший совет, кстати. Чем большее количество исследователей работают "методом полного перебора", тем больше надежд на получение каких-то результатов, где-то применимых (не обязательно в деле лечения ковида). Искали противоковидное лекарство, а нашли средство от герпеса... Обычное дело, кстати. На полном серьезе.

Если кто-то думает, что нынешние, заканчивающие клинические испытания "вакцины от ковида" - это "разработки с 0, начавшиеся вот прям в апреле 2020", тот глубоко наивный человек. Во всём мире сотни и тысячи лабораторий работали с коронавирусными штаммами и в 2019, и в 2010, и в 2000 году, и за 40 лет до этого.
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18.11.2020 11:45 Відповісти
пример виагра - кардиоразработки от сердца плавно переместились ниже пупка.
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18.11.2020 12:50 Відповісти
Или героин. Или кокаин. Или ЛСД. Да тот же пенницилин.. просто надо было развести в лаборатории срач
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18.11.2020 15:51 Відповісти
малосольні бувають лише влітку, бо взимку вони вже просто солені ))
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18.11.2020 15:11 Відповісти
Ну можно попробовать из теплицы забалабесить... Но согласитесь, влияние солёных огурцов на ковид тоже не изучено в достаточной мере!
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18.11.2020 15:52 Відповісти
ну, напевно, як і солених помідорчиків, чи то зелених, чи то червоних ))
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18.11.2020 16:07 Відповісти
Исследователи слукавили.
Да, однократно большая доза - бесполезна. Однако, 2-3 месяца малыми дозами до заражения. А если еще параллельно употреблять качественные овощи и фрукты - эффективно на 90%.
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18.11.2020 11:55 Відповісти
И я всем говорила, что не помогает этот витамин в лечении, но для профилактики его можно принимать, а лучше сразу весь комплекс витаминный, правильно подобранный и сбалансированный. И ли выбрать напиток Nature's Own Factory , вот например , я люблю шоколадный. Вкусно и здорово в такой способ поддерживать своё здоровье.
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14.12.2020 13:15 Відповісти
 
 