Вітамін D3 не допомагає під час важкого перебігу COVID-19, - дослідження

Одноразова велика доза вітаміну D3 ніяк не підвищила виживання і не полегшила перебіг захворювання у "важких" пацієнтів із COVID-19.

Одноразова велика доза вітаміну D3 практично не впливає на одужання "важких" пацієнтів із коронавірусною хворобою. Вчені з Університету Сан-Паулу пишуть у препринті статті на medRxiv, що використання добавок вітаміну D3 для додаткового лікування пацієнтів такого типу не є вдалою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

З 2 червня по 7 жовтня було проведено рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серед 240 "важких" хворих. 90% потребували кисневої терапії. Середній вік - 56 років, 56% чоловіки. Половині з них на 10-й день після появи симптомів дали перорально разову дозу D3 в обсязі 200 000 МО (близько 5000 мкг), ще 50% отримали пустушку.

Результати: тривалість перебування в лікарні після дози - сім діб в обох групах, смертність - 7,0% (5,1% у плацебо-групи), надходження в реанімацію - 15,8% (21,2%), потреба в ШВЛ - 7,0% (14,4%).

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Автори роблять висновки: прийом вітаміну підвищував рівень кальцидіолу (основний метаболіт вітаміну D3) в крові, але не скорочував тривалість перебування в лікарні і не демонстрував будь-які інші клінічно значущі результати порівняно з плацебо.







Автори констатують, що порівняно високі дози вітаміну D3 можуть добре переноситися і не мати побічних ефектів у пацієнтів з COVID-19.

Тим часом, вітамін D3 сам по собі неактивний. Для переведення його в організмі в активну форму - кальцидіол - потрібно кілька днів. При прийомі всередину D3 або перетворюється на кальцидіол, або (за великих доз) перерозподіляється в жир, з якого потім повільно вивільняється з плином часу.

Автори підкреслюють, що вони досліджували вплив разової великої дози D3 на важких хворих, і кажуть, що ефект профілактичних і лікувальних добавок D3 при перших же симптомах ковіду (особливо в легенях / середніх випадках) потрібно перевіряти окремо.

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Раніше пілотне дослідження іспанських медиків показало, що введення великої дози кальцидіолу "значно знизило потребу госпіталізованих пацієнтів у реанімації".