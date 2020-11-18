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Новости Политика Украины
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Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований

Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект соглашения предусматривает возможность осуществления гражданами стран сторон безвизовых путешествий сроком до 30 дней на протяжении каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней на протяжении 60 дней для поездок граждан Индонезии в Украину.

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Нам ещё этих товарищей не хватает . Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 8959
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18.11.2020 14:28 Ответить
Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 4426
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18.11.2020 14:35 Ответить
а з вєнєсцуелою?
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18.11.2020 14:29 Ответить
тьху, пля.. Як "актуально" ..
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18.11.2020 14:33 Ответить
О, трохи свіжих арабів підвалить
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18.11.2020 14:35 Ответить
Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований - Цензор.НЕТ 1001Ураааааа!!! Все летим отдыхать в Индонезию!!!
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18.11.2020 14:51 Ответить
Больше стран хороших и малых...папуа, фиджи, галапагосы
и прочая, прочая, прочая...
ЦЕ дійсно перемога!
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18.11.2020 14:59 Ответить
ну все,теперь все украинцы рванутся на Бали )
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18.11.2020 15:13 Ответить
У нас давно для украинцев безвизовый в Индонезию был на Бали в 2017 штамп и все это теперь для их индонезийцев кто приезжает в Украину сделали безвиз а был несеметричный
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18.11.2020 15:34 Ответить
зараз головне з ЄС не втратити,що цілком реально.
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18.11.2020 17:14 Ответить
 
 