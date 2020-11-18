Украина намерена подписать с Индонезией соглашение о взаимной отмене визовых требований

Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект соглашения предусматривает возможность осуществления гражданами стран сторон безвизовых путешествий сроком до 30 дней на протяжении каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней на протяжении 60 дней для поездок граждан Индонезии в Украину.

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