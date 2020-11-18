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Новости Общество
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Нацполиция (15727) правоохранительные органы (2944) Клименко Игорь (285)

Использование электрошокеров уменьшает риск травмирования как правонарушителя, так и полицейского, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Использование электрошокеров уменьшает риск травмирования как правонарушителя, так и полицейского, - Клименко

По приблизительным подсчетам, благодаря использованию электрошокеров в мире спасено более 220 000 жизней. Полицейские в 107-ми странах имеют на вооружении такие спецсредства электропроводящей действия. Большинство из этих стран - это государства развитой демократии, где вопросы защиты прав человека в приоритете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в колонке "Не стрелять: электрический ток на службе полиции"

Глава Нацполиции рассказал о преимуществах Тайзера (электрошоковое оружие нелетального действия).

"Преимущество этого спецсредства в том, что полицейский на безопасном расстоянии может обезвредить злоумышленника из наименее травмирующими для него последствиями. Дальность выстрела достигает 7,5 метров, а скорость - 55 метров в секунду. Внутри устройства находятся два токопроводящие провода, которые выстреливают, когда полицейский нажимает на курок. Через специальные дартс-дротики передается электрический импульс, который мгновенно обездвиживает человека, временно парализуя мышечную систему", - отметил Клименко.

Важно, что электрошокер - это самое безопасное полицейское средство принуждения. Он обездвиживает человека, блокирует его движения на короткий период. За это время полицейский сможет надеть на правонарушителя наручники и удастся избежать обострения конфликта. Таким образом использование тайзера уменьшит риск травмирования не только для правонарушителя, но и для полицейского и окружающих.

Использовать тайзер можно также как контактный электрошокер, то есть без отстрела электропроводящих проводов. В таком случае человек испытывает боль, без обездвиживания мышц. Этого эффекта достаточно, чтобы при непосредственном контакте утихомирить дебошира.

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По словам Клименко,  в течении ближайших нескольких лет планируют оснастить тайзерами каждый экипаж патрульной полиции, штурмовые подразделения КОРДа и полков полиции особого назначения, а также полицейских офицеров громад.

"Конечно, обсуждая любые нововведения, нельзя говорить только о преимуществах. Недостатки использования тайзеров существуют, и я уверен, что большинство из вас самостоятельно начнет искать эту информацию в Интернете. И найдет истории с трагическим концом. Но, к сожалению, ни одно спецсредство не может быть полностью безопасным. Преимущество электрошокеров именно в том, что они несут наименьший риск травматизма для задержанного по сравнению с другими средствами бесконтактной действия", - объяснил Клименко.

Клименко добавил, что при этом обязательно определятся категории лиц, к которым будет запрещено применять электрошокер, это - малолетние и несовершеннолетние, беременные женщины, лица с явными признаками ограниченных возможностей или старости. Фактически основания и условия применения тайзеров будут аналогичны огнестрельном оружии. Имея такую ​​альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичен для лица способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Сначала сделали нецелевые траты бюджетных денег, закупили шокеры по 2200 баксов штука, а теперь пытаются их легализировать и разрешить быдлу в полицейской форме использовать шокеры даже при админнарушениях.
Остановил мусор машину без причины, что бы бабла срубить: "Давай права для проверки". "Причина остановки?" - получи шокером. Мечта тупых полицейских.
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18.11.2020 17:49
+5
А граждане в отношении полиции могут применять электрошокер? И в каких случаях.
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18.11.2020 17:36
+4
И пытать легче, не оставляет следов!
Вначале посадите в тюрьму всех садистов в органах.
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18.11.2020 17:25
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Специальные дротики для Дартса будут в людей импульсы....ааа что это за планета?
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18.11.2020 17:18 Ответить
Залишилося 1000 підписів! Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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18.11.2020 17:22 Ответить
На жаль, не можу залогвнитись на сайті петицій: вимагає або електронний підпис або через "Дію". Я реєструвався через код ІПН, тепер зайти на портал не можу
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18.11.2020 18:09 Ответить
И пытать легче, не оставляет следов!
Вначале посадите в тюрьму всех садистов в органах.
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18.11.2020 17:25 Ответить
А граждане в отношении полиции могут применять электрошокер? И в каких случаях.
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18.11.2020 17:36 Ответить
Вот так это работает
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18.11.2020 17:45 Ответить
а якщо їх не один? а пукалка одна. полійцейського на тих дротах зануздать можна.
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18.11.2020 23:38 Ответить
Сначала сделали нецелевые траты бюджетных денег, закупили шокеры по 2200 баксов штука, а теперь пытаются их легализировать и разрешить быдлу в полицейской форме использовать шокеры даже при админнарушениях.
Остановил мусор машину без причины, что бы бабла срубить: "Давай права для проверки". "Причина остановки?" - получи шокером. Мечта тупых полицейских.
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18.11.2020 17:49 Ответить
а если слабое сердце ? то сразу сдохнет или со вророго раза ?
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18.11.2020 17:51 Ответить
может сразу,может вызвать тяжелейшую аритмию даже у здорового человека..
вобщем, ..банаты..
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18.11.2020 17:55 Ответить
Раньше надо было...до Врадиевки Кагарлыка и иметь эти "обездвиженные тела" по всей строгости закона !!!!
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18.11.2020 18:03 Ответить
а якщо порушник не один? а другий візьме ті дроти і зааркане поліціянта.
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18.11.2020 23:39 Ответить
Не нашей полиции єто внедрять. Сначала разрешить гражданскому населени носить огнестрел, а потом уже электрошокеры нашей полиции.
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18.11.2020 18:55 Ответить
правильно - дать ментам оружие и запретить стрелять... права преступников надо отстаивать
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18.11.2020 18:55 Ответить
реклямна пауза... "улибаємся і машем..."(с)
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18.11.2020 19:04 Ответить
вспоминается коп из симпсонов с пончиком в кобуре Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко - Цензор.НЕТ 3232
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18.11.2020 19:33 Ответить
Використання електрошокерів зменшує ризик травмування як правопорушника, так і поліцейського, - Клименко - Цензор.НЕТ 1124
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18.11.2020 19:53 Ответить
хорошая вещь, правильно.
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18.11.2020 21:12 Ответить
Тада. Только это верная смерть страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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18.11.2020 21:50 Ответить
 
 