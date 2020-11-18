Использование электрошокеров уменьшает риск травмирования как правонарушителя, так и полицейского, - Клименко

По приблизительным подсчетам, благодаря использованию электрошокеров в мире спасено более 220 000 жизней. Полицейские в 107-ми странах имеют на вооружении такие спецсредства электропроводящей действия. Большинство из этих стран - это государства развитой демократии, где вопросы защиты прав человека в приоритете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в колонке "Не стрелять: электрический ток на службе полиции"

Глава Нацполиции рассказал о преимуществах Тайзера (электрошоковое оружие нелетального действия).

"Преимущество этого спецсредства в том, что полицейский на безопасном расстоянии может обезвредить злоумышленника из наименее травмирующими для него последствиями. Дальность выстрела достигает 7,5 метров, а скорость - 55 метров в секунду. Внутри устройства находятся два токопроводящие провода, которые выстреливают, когда полицейский нажимает на курок. Через специальные дартс-дротики передается электрический импульс, который мгновенно обездвиживает человека, временно парализуя мышечную систему", - отметил Клименко.

Важно, что электрошокер - это самое безопасное полицейское средство принуждения. Он обездвиживает человека, блокирует его движения на короткий период. За это время полицейский сможет надеть на правонарушителя наручники и удастся избежать обострения конфликта. Таким образом использование тайзера уменьшит риск травмирования не только для правонарушителя, но и для полицейского и окружающих.

Использовать тайзер можно также как контактный электрошокер, то есть без отстрела электропроводящих проводов. В таком случае человек испытывает боль, без обездвиживания мышц. Этого эффекта достаточно, чтобы при непосредственном контакте утихомирить дебошира.

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По словам Клименко, в течении ближайших нескольких лет планируют оснастить тайзерами каждый экипаж патрульной полиции, штурмовые подразделения КОРДа и полков полиции особого назначения, а также полицейских офицеров громад.

"Конечно, обсуждая любые нововведения, нельзя говорить только о преимуществах. Недостатки использования тайзеров существуют, и я уверен, что большинство из вас самостоятельно начнет искать эту информацию в Интернете. И найдет истории с трагическим концом. Но, к сожалению, ни одно спецсредство не может быть полностью безопасным. Преимущество электрошокеров именно в том, что они несут наименьший риск травматизма для задержанного по сравнению с другими средствами бесконтактной действия", - объяснил Клименко.

Клименко добавил, что при этом обязательно определятся категории лиц, к которым будет запрещено применять электрошокер, это - малолетние и несовершеннолетние, беременные женщины, лица с явными признаками ограниченных возможностей или старости. Фактически основания и условия применения тайзеров будут аналогичны огнестрельном оружии. Имея такую ​​альтернативу, полицейский сможет использовать менее травматичен для лица способ задержания и сведет к минимуму вероятность получения ранения правонарушителем.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей.

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