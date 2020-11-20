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Новости Общество
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Верховный Суд (1062) суд (24696) Бутусов Юрий (3906) Петровский Александр (30)

"Авторитет" Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Авторитет" Александр Петровский отозвал иск к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд принял отказ и закрыл дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что суд принял и удовлетворил отказ Петровского от иска к Бутусову "о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, обязательства опровергнуть недостоверную информацию, взыскании морального вреда".

Суд решил прекратить производство по делу. Кроме того, признать недействительными решение Кировского районного суда г. Днепр от 19 сентября 2019 года и постановление Днепровского апелляционного суда от 22 апреля 2020 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

В августе 2020 года юридическая компания "Сенс Украина", которая представляла интересы журналиста Юрия Бутусова в судебном споре с Петровским и его компаньоном Эмилем Арутюновым, заявила, что Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета". Сообщалось, что указанные граждане требовали от журналиста опровержения одной из публикаций в Фейсбук и компенсации морального вреда. В посте Бутусов процитировал экс-генпрокурора Луценко, который в одном из интервью говорил: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд принял сторону главреда Цензор.НЕТ Бутусова и разрешил называть "Нариком" Петровского, - адвокаты
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Топ комментарии
+26
Авторитеты ходят по судам-иски подают. Это вместо того,чтобы нары утюжить. Интересно,наши внуки доживут хоть до какого-то порядка в нашей стране?
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20.11.2020 13:29
+21
нарик согласился с тем, что он нарик.
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20.11.2020 13:27
+10
Авторитет? Авторитет Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело - Цензор.НЕТ 8480
УРКА!
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20.11.2020 13:28
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нарик согласился с тем, что он нарик.
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20.11.2020 13:27 Ответить
Авторитет? Авторитет Петровский отозвал иск к Бутусову о защите чести и деловой репутации. Верховный Суд закрыл дело - Цензор.НЕТ 8480
УРКА!
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20.11.2020 13:28 Ответить
Авторитеты ходят по судам-иски подают. Это вместо того,чтобы нары утюжить. Интересно,наши внуки доживут хоть до какого-то порядка в нашей стране?
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20.11.2020 13:29 Ответить
garry , в нашей стране бывший гарант , дал и подтвердил своими действиями ( такого даже в банановый республиках нет ) ворам абсолютную неприкосновенность , новая власть эту позорную традицию продолжает , к нам едет сброд со всего снг , если вернутся старые ( а шансы есть и большие ) то ворам будут честь отдавать в приказном порядке ,
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20.11.2020 16:55 Ответить
"Дал и подтвердил своими действиями"-это что? Закон приняли,что ли? Заснят в сауне с "ворами в законе"? Где можно это прочитать и увидеть?
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20.11.2020 17:41 Ответить
фотки глянь , из святой земли , там гарант и вор вместе ,
типо реклама - стань вором и будешь вместе с президентом дела решать
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20.11.2020 19:21 Ответить
авторитет - вор в законі хотів доказати що він не ВОР? Тоді який він нах авторитет?
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20.11.2020 13:35 Ответить
А для тебе він авторитет? Вор для нормальних людей ніколи не буде авторитетом, він завжди буде падалю, скільки б він грошей не вкрав.
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20.11.2020 13:38 Ответить
Я цитую статтю. а кому він авторитет мені до сраки.
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20.11.2020 13:46 Ответить
Костя , вор в суде доказывает че он вор , мля где мы живем ?
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20.11.2020 16:56 Ответить
а шо, немає чого захищати? Чи чого відкликав? )))
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20.11.2020 13:52 Ответить
Как же он теперь, без достоинства? И чести...
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20.11.2020 13:52 Ответить
чого ви причепилися до того Наріка? В нас півкраїни в минулому рекетири. Половина, кому зараз 50+, всі пройшли через ті чортові 90-сті. А ті, хто зараз депутатствує чи має бізнес, то і всі, а не лише половина.. Головне, щоб ті 90-сті не повернулись в наше сьогодення.
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20.11.2020 13:55 Ответить
святой нарик принес нам томос...
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20.11.2020 14:06 Ответить
навіть, якщо Нарік є віруючим та прихожанином Православної церкви України - це не знімає з нього звання "авторитету". Християнська церква , будь-яка, не відлучає від себе кримінальних злочинців. Добре це, чи погано - не мені судити; і, тим більше - не тобі, 73/43%зебіл. Тут всі питання - до церкви, до її канонів.
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20.11.2020 14:14 Ответить
https://ord-ua.com/2019/06/29/poluchatel-tomosa-petrovskij-narik-posle-smeny-vlasti-nadel-kipu-i-nachal-pisat-toru-foto/
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20.11.2020 16:30 Ответить
В Украинне !!!! В Украине где Тарас Шевченко и Степан Бандера-нарики, судьи ,опзж- теперь они тут самые богатые. они знают как надо и они судят!!!!
Грустно как то!!!!!! Пошло все!!!!! Работаем - выживаем!!!
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20.11.2020 14:06 Ответить
Уся метушня-з-за права називати Петровського,-Наріком ? Але не бачу в повідомленні цього поганяла. Невже на мирову пішли ? Та й на краще.
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20.11.2020 14:39 Ответить
🤦🙄🤫🐑🐏🐏
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20.11.2020 15:36 Ответить
Значит ли это, что теперь к "нарику" можно официально обращаться панэ депутат-криминальный авторитет? "Авторитет" Петровський відкликав позов до Бутусова про захист честі і ділової репутації. Верховний Суд закрив справу - Цензор.НЕТ 4907
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20.11.2020 15:41 Ответить
странно ..авторитет и не в тюрьме..?
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20.11.2020 16:56 Ответить
 
 