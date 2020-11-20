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Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в "красной" зоне. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в

Министерство здравоохранения обнародовало список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 20 ноября 2020 года.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 20 ноября этот показатель составляет 392,6 активных случаев на 100 тыс. населения.

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К "красным" по состоянию на 20 ноября отнесены 44 страны, в частности, Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия.

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Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 02
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 03
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 04
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 05
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 06
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 07
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 08
Минздрав обновил карантинный список стран: 44 в красной зоне 09
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Цікаві показники... Китай, Індія і вся Азія не кажучи про Африку вже б мали якщо не повністю, то на половину вимерти, а вони собі спокійно живуть при такій страшній смертельній пандемії. Як так може бути?
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20.11.2020 14:07 Ответить
Дохнут так же, да кто их считает?кроме Китая конечно,могут себе позволить
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20.11.2020 21:22 Ответить
китай, 0,02....no comments
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20.11.2020 16:38 Ответить
 
 