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МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у "червоній" зоні. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн "червоної" і "зеленої" зон станом на 20 листопада 2020 року.

Перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

У переліку наведено дані про 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наведено інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.

Так, в Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення.

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До "червоних" станом на 20 листопада віднесені 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

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МОЗ оновило карантинний список країн: 44 у червоній зоні 06
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Автор: Наталя Джума
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Цікаві показники... Китай, Індія і вся Азія не кажучи про Африку вже б мали якщо не повністю, то на половину вимерти, а вони собі спокійно живуть при такій страшній смертельній пандемії. Як так може бути?
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20.11.2020 14:07 Відповісти
Дохнут так же, да кто их считает?кроме Китая конечно,могут себе позволить
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20.11.2020 21:22 Відповісти
китай, 0,02....no comments
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20.11.2020 16:38 Відповісти
 
 