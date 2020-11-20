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Министерство культуры и информационной политики (711) нацбезопасность (220) Россия (91250) СБУ (18677) продюсер (5)

Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского продюсера Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал оккупированный Крым. В частности, в июне 2017 года появился записанный на оккупированном полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.

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Автор: Богдан Гуньковський
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У нас свій продюсер, який загрожує нацбезпеці - це Дєрьмак. Якщо я не помиляюсь, він же колишній продюсер, а став віце-президентом на наше горе.
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20.11.2020 17:16 Ответить
Что, уже всех крымских перебежчиков прокуроров, судей, КГБ-шников, ментов, военных... обилетили?!
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20.11.2020 16:50 Ответить
В Черкасах, щоб просунути Євпака об'єдналися з "Голосом" навіть не "примиренні" вороги (піпл хаває) - "Слугонародники" та "Євросолідарники" плюс "Самонеміч". Явно, що вкинуте бабло потім мріють відіграти з місцевого бюджету. Це все, що потрібно знати про, т.зв. "політичну конкуренцію" між партіями. "Бабло перемагає зло!" (с)
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20.11.2020 16:51 Ответить
Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 3423
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20.11.2020 17:01 Ответить
Этот жирный Боров их Чехии круче Аллы Пугачевой и Макса Галкина... Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 3321 Російського продюсера Фадєєва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 3321
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20.11.2020 17:06 Ответить
Музику писав класну.
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20.11.2020 17:18 Ответить
Сволочі теж бувають талановиті, але довго не живуть.
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20.11.2020 17:28 Ответить
Когда зеленского внесут в этот список?
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20.11.2020 17:29 Ответить
Animals
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21.11.2020 09:27 Ответить
 
 