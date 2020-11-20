Российский продюсер Фадеев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкультуры

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского продюсера Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении.

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал оккупированный Крым. В частности, в июне 2017 года появился записанный на оккупированном полуострове клип с участием Фадеева и артистки Наргиз Закировой.

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