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Россия закончила развертывание "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия закончила развертывание

В Нагорном Карабахе завершилось развертывание "миротворцев" из России.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, в район конфликта перебросили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу контингента.

"Всего осуществлено 250 авиарейсов, перевезено 1 960 человек и 552 единицы техники", - заявил Шойгу на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Читайте на Цензор.НЕТ: СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

Шойгу отметил, что российские военнослужащие будут патрулировать Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией.

Командующий контингентом российских "миротворцев" Рустам Мурадов сказал, что нарушений режима прекращения огня и провокаций в зоне конфликта не было.

"Отдельные мелкие инциденты регулируются представителями миротворческого контингента на местах", - добавил Мурадов.

Также на Цензор.НЕТ: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, - Путин

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Единственное что хорошо так ето то что Пидоросия увязла своей мордой еще в одном конфликте, который будет высасывать человеческие и финансовые ресурсы.
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20.11.2020 23:30
+16
Новый анекдот - КАЦАПЫ МИРОТВОРЦЫ 😀😀😀
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20.11.2020 23:40
+14
Есть допотопные Грады. Вот зачем они миротворцам? Ко всему - это мечта оператора беспилотника-камикадзе.
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20.11.2020 23:28
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Страница 2 из 2
Почему Украина не послала туда миротворцев? Теперь Россия на Кавказе! У нас же все есть, и танки и пушки и Самолёты и корабли и подводная лодка. Можно ж зайти в Каспийское море и перехватить инициативу у рашки!
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21.11.2020 09:10 Ответить
Подводная лодка как и весь боеспособный флот, кроме Гетьмана Сагайдачного который был в плавании, остался в Крыму. Скорее всего сгнило там все уже.
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21.11.2020 11:58 Ответить
Если бы армения не сдалась,то Азербайджанские танки давно бы были в Ереване!
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21.11.2020 10:09 Ответить
Вани с Рязани продолжат удобрять Кавказские почвы
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21.11.2020 12:13 Ответить
Цей т.з. "коридор" Алієв дозволив для того, щоб дати вірменам покинути Карабах і уникнути різанини, до чого в азербайджанців дуже ********* руки: вірмени свого часу не щадили азербайджанців у Карабаху. Тому і драпають стрімголов з Карабаху і сусідніх районів та палять хати і рубають дерева.
Хай кацапи радіють черговій можливості побряцати зброєю - ТАМ їх ніхто не боїться.
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21.11.2020 19:48 Ответить
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