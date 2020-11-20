Россия закончила развертывание "миротворцев" в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе завершилось развертывание "миротворцев" из России.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, в район конфликта перебросили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу контингента.

"Всего осуществлено 250 авиарейсов, перевезено 1 960 человек и 552 единицы техники", - заявил Шойгу на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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Шойгу отметил, что российские военнослужащие будут патрулировать Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией.

Командующий контингентом российских "миротворцев" Рустам Мурадов сказал, что нарушений режима прекращения огня и провокаций в зоне конфликта не было.

"Отдельные мелкие инциденты регулируются представителями миротворческого контингента на местах", - добавил Мурадов.

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