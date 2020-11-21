Росія закінчила розгортання "миротворців" у Нагірному Карабасі
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У Нагірному Карабасі завершилося розгортання "миротворців" із Росії.
Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, в район конфлікту перекинули підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади. Вони є основою контингенту.
"Всього здійснено 250 авіарейсів, перевезено 1 960 осіб і 552 одиниці техніки", - заявив Шойгу на нараді у президента РФ Володимира Путіна.
Шойгу зазначив, що російські військовослужбовці патрулюватимуть Лачинський коридор, що зв'язує Карабах із Вірменією.
Командувач контингентом російських "миротворців" Рустам Мурадов сказав, що порушень режиму припинення вогню і провокацій у зоні конфлікту не було.
"Окремі дрібні інциденти регулюються представниками миротворчого контингенту на місцях", - додав Мурадов.
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