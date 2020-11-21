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Росія закінчила розгортання "миротворців" у Нагірному Карабасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія закінчила розгортання

У Нагірному Карабасі завершилося розгортання "миротворців" із Росії.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, в район конфлікту перекинули підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади. Вони є основою контингенту.

"Всього здійснено 250 авіарейсів, перевезено 1 960 осіб і 552 одиниці техніки", - заявив Шойгу на нараді у президента РФ Володимира Путіна.

Шойгу зазначив, що російські військовослужбовці патрулюватимуть Лачинський коридор, що зв'язує Карабах із Вірменією.

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Командувач контингентом російських "миротворців" Рустам Мурадов сказав, що порушень режиму припинення вогню і провокацій у зоні конфлікту не було.

"Окремі дрібні інциденти регулюються представниками миротворчого контингенту на місцях", - додав Мурадов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські "миротворці" привезли в Нагірний Карабах системи "Град", - Reuters. ФОТО
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Топ коментарі
+16
Единственное что хорошо так ето то что Пидоросия увязла своей мордой еще в одном конфликте, который будет высасывать человеческие и финансовые ресурсы.
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20.11.2020 23:30
+16
Новый анекдот - КАЦАПЫ МИРОТВОРЦЫ 😀😀😀
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20.11.2020 23:40
+14
Есть допотопные Грады. Вот зачем они миротворцам? Ко всему - это мечта оператора беспилотника-камикадзе.
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20.11.2020 23:28
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Почему Украина не послала туда миротворцев? Теперь Россия на Кавказе! У нас же все есть, и танки и пушки и Самолёты и корабли и подводная лодка. Можно ж зайти в Каспийское море и перехватить инициативу у рашки!
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21.11.2020 09:10 Відповісти
Подводная лодка как и весь боеспособный флот, кроме Гетьмана Сагайдачного который был в плавании, остался в Крыму. Скорее всего сгнило там все уже.
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21.11.2020 11:58 Відповісти
Если бы армения не сдалась,то Азербайджанские танки давно бы были в Ереване!
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21.11.2020 10:09 Відповісти
Вани с Рязани продолжат удобрять Кавказские почвы
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21.11.2020 12:13 Відповісти
Цей т.з. "коридор" Алієв дозволив для того, щоб дати вірменам покинути Карабах і уникнути різанини, до чого в азербайджанців дуже ********* руки: вірмени свого часу не щадили азербайджанців у Карабаху. Тому і драпають стрімголов з Карабаху і сусідніх районів та палять хати і рубають дерева.
Хай кацапи радіють черговій можливості побряцати зброєю - ТАМ їх ніхто не боїться.
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21.11.2020 19:48 Відповісти
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